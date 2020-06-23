Поправки в Конституцию: «за» и «против»

Добрый день, уважаемые коллеги.

26 июня в 15:00 я проведу прямой эфир с двумя замечательными гостями: владельцем бизнеса и моим давним приятелем Антоном Зезиным, и соучредителем школы местного самоуправления Натальей Шавшуковой.

Мы обсудим вопросы по так называемой новой Конституции Российской Федерации. Каждый из вас получит 64-страничный справочный материал в виде сравнительной таблицы старой и новой Конституции. Также во время этого прямого эфира вы узнаете 4 основных причины, по которым вас зовут 1 июля проголосовать «ЗА» Конституцию. Этих причин только 4. И эти 4 причины буду говорить не от себя, я их зачитаю из нового текста Конституции, и мы сравним его со старой версией.

Также в отличие от многих аналитиков и политиков, которых вы слушаете каждый день в интернете и телевизоре и которые выражают свою точку зрения, «за» или «против» Конституции, я с помощью точного анализа документов докажу, имеет ли право этот текст называться «Конституцией».

Также с помощью точного анализа, ссылаясь на нормы закона, покажу, правильно ли принимается сейчас этот текст и поправки, нарушен ли порядок принятия этих поправок. или не нарушен. Мы с вами посмотрим, например, как новый текст отразится на будущем ваших детей и почему было бы здорово, если бы воспитанием детей занимались в семьях, а государство не совало бы туда свой нос. Еще мы рассмотрим очень много интересных вещей. Пусть они будут несколько суховаты, эти интересные вещи, потому что я буду цитировать закон, но это будет абсолютно объективная информация. И на ее основании вы можете сделать собственные выводы.

На собрании с сотрудниками я сказал: «Оторвите бетонную задницу и сделайте что-нибудь для своего будущего и будущего своих детей!» Потому что многим из вас, наверное, хотелось бы жить в более богатой и безопасной стране. В той стране, где каждый из вас мог гордиться бы не только духовными скрепами и балетом, но еще и тем, что российские заводы производят автомобили лучше, чем их производит Мерседес, российские бизнесмены создают ракеты лучше, чем их создает Илон Маск, а российские университеты учат наших детей лучше, чем их учат в Кембридже или в Гарварде. Возможно, вам бы хотелось, чтобы российские пенсионеры чуть-чуть больше путешествовали за границу, чем путешествуют немецкие или американские пенсионеры. Я сейчас фактически издеваюсь. Но может быть, вам этого тоже хочется бы, как и мне.

Я могу перечислять «хотелки» до бесконечности. Но они начнут происходить в жизни тогда, когда мы сделаем первый маленький шажок: примем собственное решение, а потом либо дойдем и проголосуем, либо не дойдем. Может быть, напишем что-то в интернете или соберем мусор около дома, или скажем какому-нибудь мелкому чиновнику: «Ай-яй-яй, ты за счет моих налогов зарплату получаешь. Будь порядочней», либо не скажем. Все начинается, коллеги, с малого.

И самым малым началом может быть желание узнать, какие у вас есть права. И для многих из вас 26 июня я открою глаза на эти самые права. Давайте начнем с малого. Увидимся 26 июня в прямом эфире в 15:00.

Спасибо и удачи в делах.