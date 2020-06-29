ВС РФ требует не сажать бизнесменов под арест

Добрый день, уважаемые коллеги.

Как объявил президент, коронавирус закончился. Заболевших в России больше нет или их число стремится к нулю с приближением 1 июля (дня голосования). Видите, нам уже разрешили работать, гулять в парках, ходить в кафе.

И у меня для вас, господа бизнесмены, хорошая новость. Этот документ, который я сейчас назову, настоятельно рекомендую изучить, знать и использовать вам и вашему юристу.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 7 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам».

Этим постановлением пленум РФ, скажем так, в разы облегчил уголовное преследование, в том числе уголовное преследование бизнесменов. Например, когда бизнесмена по экономическим статьям брали под стражу, то его бизнес шел ко дну «без присмотра». И таких случаев было очень много.

Я еще вернусь к этому постановлению, но сначала расскажу вам один интересный естественный человеческий закон. Его легко можно проверить на практике. Закон звучит следующим образом: если вы являетесь профессионалом в какой-то области, то наверно, та область не может причинить вам вреда. Грубо говоря, если вы являетесь экспертом по ремонту газовых плит, то ваша газовая плита никогда не взорвется. Потому что вы являетесь экспертом в этой области, вы эту область великолепно знаете.

К чему я это говорю? Когда вы и ваш юрист будете знать ваши права и обязанности, когда будете знать, где и что сказать дознавателю, следователю или судье. А еще зная это постановление, вы будете грамотно контролировать адвоката, чтобы он правильно написал ходатайство и правильно вас защищал. Но надеюсь, что вам никогда не придется нанимать адвоката, но лучше это знание в багаже иметь.

Когда вы будете хорошо знать эту область, даже если вам шьют уголовную статью, например, за неуплату налогов, мошенничество или другие экономические потехи, то вы будете знать, что и как делать, чтобы выкарабкаться или вообще уйти из-под уголовной ответственности. Вот насколько важно это Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 7.

Возникает еще один вопрос: а с какого перепуга пленум вдруг решил разгрузить следственные изоляторы и не сажать бизнесменов по экономическим статьям? Я имею в виду период расследования и возбуждение уголовного дела. Как минимум, это было поручение президента РФ, за что в данном случае ему спасибо.

Итак, допустим, против кого-то из вас возбудили уголовное дело за неуплату налогов или страховых взносов любого рода. В этом случае вы являетесь заинтересованным лицом, ваш адвокат является заинтересованным лицом. И вы имеете право обратиться в суд, написать жалобу о законности и обоснованности в возбуждении уголовного дела против вас. Теперь после выхода этого постановления пленума, суд не должен будет по формальному признаку смотреть правильно против вас дело возбудили или неправильно. И если уголовное дело против вас возбудили неправомерно, то суд вообще отменит возбуждение уголовного дела против вас.

Суд должен проверить, а направил ли следователь все документы в трехсуточный срок в налоговый орган или в территориальный орган страховщика, чтобы они подтвердили правильность выводов следователя, в соответствии с ч. 7 ст. 144 УПК РФ. Или, допустим, у следователя есть достаточно оснований, указывающих на признаки преступления, и он все-таки сам возбудил это уголовное дело по ч. 9 ст. 144 УПК РФ, то теперь в соответствии с ч. 7 ст. 144 УПК РФ суд тоже обязан проверить, насколько этот следователь качественно разобрался и действительно уголовное дело здесь присутствует.

«Если по результатам проверки суд установит, что постановление о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 — 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, вынесено следователем при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки этих преступлений (например, в случае признания незаконным в порядке административного судопроизводства решения налогового органа о взыскании недоимки), то такое постановление следователя признается судом незаконным и (или) необоснованным. В этом случае суд обязывает прокурора или руководителя следственного органа устранить допущенное нарушение закона». И на эту минуту отменяется уголовное дело. А если они не смогут устранить допущенные нарушения — все, значит, вы не виноваты.

«Разъяснить судам, что часть 1.1 статьи 108 УПК РФ устанавливает запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 — 4 части 1 статьи 108 УПК РФ...» Если вы внимательно почитаете п. 6 этого постановления пленума, то вы придете к выводу, что, что бы вы ни делали, применить к вам меру пресечения в виде заключения под стражу или содержание под арестом практически невозможно. Потому что, чтобы содержать вас под стражей, у вас не должно быть постоянного места жительства, личность должна быть не установлена, раньше вы нарушали избранную меру пресечения или вы скрывались от следствия или суда. Только в этом случае вас можно будет посадить в следственный изолятор. Но даже если вы все это делали, ВС РФ все равно теперь требует от судов найти причины не сажать вас в следственный изолятор по всем перечисленным статьям.

Вообще это постановление пленума — шедевр. Таких послаблений в уголовно-процессуальном праве я давно не видел. И тут много всего об этом написано.

«Наличие в постановлении о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и приложенных к постановлению материалах указания на корыстный мотив подозреваемого или обвиняемого, а равно на способ распоряжения похищенным имуществом (например, присвоил лично или использовал для целей предпринимательства) не может служить основанием для признания деяния совершенным вне связи с осуществлением предпринимательской деятельности».

«По всем уголовным делам о преступлениях, перечисленных в части 1.1 статьи 108 УПК РФ, надлежит обсуждать возможность применения меры пресечения в виде залога, при этом суд не ограничен в праве вынести данный вопрос на обсуждение сторон и по своей инициативе». Вот по всем этим экономическим статьям надлежит обсуждать возможность применения меры пресечения в виде залога. То есть пленум пошел еще дальше: в следственный изолятор нельзя, под домашний арест нельзя, либо подписка о невыезде, либо просто залог плати и все, пожалуйста, занимайся дальше бизнесом и защищай себя.

И даже если следователи будут говорить, что вы на свободе попробуете повлиять на свидетелей, на ход расследования и так далее, теперь суды не должны будут верить на слово следователям. Теперь суд должен будет это проверить. И даже если действительно вы как-то можете повлиять на свидетелей и ход расследования, то суд все равно должен будет занимать вашу сторону. При этом суд не ограничен в праве вынести данный вопрос на обсуждение сторон и по своей инициативе. То есть теперь сами судьи не просто должны слушать следователей, а выступать инициаторами, чтобы смягчить меру пресечения бизнесмену.

Или, еще один хороший пример, раньше следователи баловались еще одной такой вещью, как возбуждение уголовного дела против директора, и чтобы создать «групповушку». Они в состав этой группы включали еще главбуха, финдиректора и т. д. Или дело возбуждается против владельца, и в эту группу тоже включали его ближний круг. Теперь так делать нельзя.

Здесь черным по белому написано, что сама по себе взаимосвязь между первым лицом компании и его сотрудниками еще не свидетельствуют об участии в преступной группе.

Я прямо восхищен качеством данного постановления и теперь буду давать его на семинарах. Поймите, здесь 15 страниц важнейшего текста для вашего будущего. Вы скажете: «Туров, я не собираюсь делать так, чтобы против меня возбуждали уголовное дело, я ангел с крылышками, плачу все налоги». Дорогой мой, ты живешь в России, тебе лучше это знать, и тогда это повысит твои шансы не вляпаться.

Давайте скажем честно, большинство бизнесменов Российской Федерации ходят под одной или несколькими статьями УК РФ из-за конвертных зарплат, обналички, неправильного дробления и т. д., при условии, что сумма недоимки свыше 15 млн рублей. Этот закон был принят месяца полтора назад, за что опять спасибо Путину. То есть раньше уголовное дело можно было возбудить при недоимке в 5 млн рублей, сейчас от 15 до 45 млн рублей. Видите, сегодня у меня день похвал нашему президенту.

Не знаю, удалось мне убедить вас и вашего юриста распечатать для себя это постановление пленума и изучить его или нет. Но я искренне это рекомендую. И еще, никто не обязан заботиться о нашей безопасности, кроме нас самих. И если мы думаем, что в нашей стране что-то, само собой, рассосется и можно просто сидеть и ничего не делать, то плохое точно произойдет, а хорошее — вряд ли.

Чтобы произошло что-то хорошее, нужно прилагать какие-то усилия. Поэтому:

а) давайте приложим усилия, позаботившись о себе и изучив этот документ;

б) давайте распространим этот ролик и статью максимально широко.

И напишите какой-нибудь комментарий, потому что, когда я рассказываю какой-нибудь ужастик, комментариев бывает много, а когда я даю что-то хорошее, комментариев нет. Я считаю, что, наоборот, хорошее надо распространять. Эта статья несет вам решения. Давайте будем распространять решения, а не проблемы.

Спасибо и удачи в делах.