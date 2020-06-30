Кого освободят от налога на имущество

Добрый день, коллеги.

Сейчас у нас конец июня, и непонятно, что будет после всенародного голосования 1 июля. Непонятно, что будет с рублем, и честно вам скажу, непонятно что будет осенью с политической ситуацией в нашей стране. И здесь есть над чем подумать, с экономикой тоже не очень понятно. Но, знаете, в конце концов, чем больше у нас будет хороших новостей, тем больше шансов выбраться из этого экономического кризиса менее потрепанными.

1. Письмо ФНС России от 08.06.2020 №БС-4-21/9447@ «Об освобождении индивидуальных предпринимателей от исполнения обязанности уплатить налоги на имущество в связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Здесь налоговики разъясняют этот закон, и они в виде приложения прикладывают еще одно свое Письмо ФНС России от 22.05.2020 N БС-4-21/8465@. Тут речь идет о том, что ИП будет освобождены от транспортного, земельного и других налогов. Но при условии, что этот ИП попал в список пострадавших отраслей.

2. Письмо ФНС России от 10.06.2020 №БС-4-21/9576@ «О кодах налоговых льгот для применения статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ (в части освобождения от налогообложения имущества организаций)».

А этим документом организации освобождаются от имущественных налогов за 2 квартал 2020 года. Есть только один минус. Я уже рассказывал вам о докладе президенту от защитника прав предпринимателей господина Титова. И согласно приложению к этому докладу, поддержка оказана только 23% пострадавшим бизнесменам. А если взять весь микро-, малый и средний бизнес, то поддержку получили только 18% бизнесменов.

Почему?

Потому что по ОКВЭД большинство отраслей бизнеса якобы не являются пострадавшими. И неважно, ИП-шник ты или организация — тебе льготы не положены. Вот те, кто попал в список пострадавших отраслей, они и от налогов за 2 квартал освобождены, и рассрочки, льготные кредиты и отсрочки и т. д. Но 77% бизнесменов, насколько я помню, пролетели.

Эти два документа для тех, кто попал в список пострадавших отраслей. Например, у меня из нескольких компаний только одна попала в список пострадавших. Мы за 2 месяца получили на каждого сотрудника по 12 130 рублей, спасибо за это государству. Плюс положено льготное кредитование.

Как делается расчет? Берется список сотрудников, умножается на 12 130 рублей и умножается на 5 или 6 месяцев. И вы получаете кредит под 2% годовых, а если до 1 апреля 2021 года вы сохранили штат, то вам этот кредит списывается и полностью прощается. Я тоже решил этот кредит получить. Но мы решили не рисковать. Мы это кредит берем (деньги на руки никто не дает), но тратить его не будем. Мы эти деньги переведем в доллары. Они полежат на депозите, чтобы, если что, можно было их вернуть.

Итог

Используйте эти два письма себе во благо. И если получится получить льготный кредит, получите тоже себе во благо. Хотите, потратьте или — сделайте, как я. Не тратьте эти деньги, а переведите от имени организации на депозит (это законно), и пусть он в долларах лежит, как подушка безопасности.

К величайшему сожалению, государство помогло не всем, потому что не все мы попали в список пострадавших отраслей. К сожалению, непредсказуемость нашего будущего в какой-то степени присутствует. Да, доходы упали, и покупательская способность населения тоже упала, к сожалению. А забота государства о нас недостаточная. И вывод из всего этого только один: давайте научимся не надеяться больше на государство, а научимся заботиться о себе сами. А о том, как позаботиться о себе самому, я буду рассказывать на ближайшем семинаре целых 2 дня. Записывайтесь, не пожалеете.

Хочется всем нам пожелать удачи. Давайте научимся пользоваться нормативной базой себе во благо и будем готовы к любым неожиданностям, которые, возможно, будут происходить этим летом и осенью.

Удачи всем нам, спасибо.