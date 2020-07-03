Как «отвадить» ФНС от общепита и списать безнадежную задолженность

Добрый день, коллеги.

На повестке дня несколько документов, которые, возможно, помогут вам в бизнесе.

1. Письмо Министерства финансов РФ от 6 апреля 2020 г. № 03-03-06/2/27064.

Где обсуждается вопрос: об учете в целях налога на прибыль суммы безнадежной задолженности, относящейся к прошлым налоговым (отчетным) периодам и обнаруженной в текущем периоде.

Шикарный, между прочим, документ, который подробно все разжевывает. Из этого письма следует, «что в случае обнаружения в текущем налоговом (отчетном) периоде документов, подтверждающих основания отнесения задолженности в соответствии с пунктом 2 статьи 266 НК РФ к безнадежной, налогоплательщик вправе учесть суммы безнадежной задолженности, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, при определении прибыли текущего налогового (отчетного) периода, но только если допущенные ошибки (искажения) ранее привели к излишней уплате налога.

Таким образом, организация вправе включить в налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода сумму выявленной ошибки (искажения), которая привела к излишней уплате налога на прибыль организаций в предыдущем отчетном (налоговом) периоде, только в том случае, если в текущем отчетном (налоговом) периоде получена прибыль».

Настоятельно рекомендую самостоятельно изучить это письмо и передать его вашему бухгалтеру.

2. Письмо Министерства финансов РФ от 26 марта 2020 г. № 03-11-11/24008.

Если в первом случае мы говорили о компаниях на ОСН, то второй документ относится к взаимоотношениям компаний на ОСН с мелкими бизнесменами налогоплательщиками НПД. И этим письмом Минфин разрешает компаниям на «классике», списывать на затрату деньги, которые вы заплатили НПД-шникам, уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль.

«Таким образом, в зависимости от характера расходов организации на приобретение услуг их стоимость признается для целей налогообложения прибыли организаций в том отчетном (налоговом) периоде, в котором документально подтвержден факт оказания услуг.

При этом в отношении отдельных видов услуг заключение актов на их выполнение в целях документального подтверждения расходов в виде стоимости оказанных услуг не требуется».

Чтобы подтвердить расходы, вам нужен будет онлайн-чек от НПД-шника.

«Таким образом, для организаций наличие чека, сформированного налогоплательщиком налога на профессиональный доход (продавцом, исполнителем), является обязательным для учета расходов при определении налоговой базы».

3. Письмо Министерства финансов РФ от 13 апреля 2020 г. № 03-11-11/29400.

Это письмо об определении площади зала обслуживания посетителей в целях ЕНВД при оказании услуг общественного питания. Пока ЕНВД действует, и дай бог, чтобы его продлили.

И здесь налоговикам Минфин черным по белому пишет, что площадь зала обслуживания посетителей определяется как площадь, которая предназначена непосредственно для употребления пищи и проведения досуга. И что никакие другие площади: кухни, места раздачи, подогрева готовой продукции, места кассира, подсобные помещения и так далее в эту площадь не включаются. Таким образом, будут исключены споры с налоговиками.

Спасибо и удачи в делах.