Вы готовы отдать детей в интернет?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Недавно я проводил вебинар, где рассказывал, как будет происходить оцифровка населения и оцифровка мира бизнеса. Я ссылался на № 168-ФЗи на еще один закон о создании в Москве системы искусственного интеллекта. А также я ссылался на постановление правительства о том, что теперь у нас паспорт будет заменен QR кодом в телефоне, нас всех оцифруют и так далее.

7 июля у этого вебинара больше 11 тысяч просмотров. Для нас это очень большая цифра. Почему? Потому что зрителей обычно интересует нечто скандально-жареное, и чтобы думать не надо было. Понимаете? А тут законы, кому они нахрен нужны? Но оцифровка, по всей видимости, людей цепляет. Я старался в этом видео быть очень оптимистичным и не рассказывал вам о многих очень жестких законах. Тем не менее, мои знакомые говорят: «Ну нет, после эфира я потом уснуть не мог».

Блин, еще раз, это федеральный закон и нам по нему жить. Это тебя будут цифровать и твой бизнес! И ты не хочешь этого знать? Тебе, видите ли, плохо от этой информации. Для тех, кому не плохо от этой информации, для тех, кто способен смотреть правде в глаза — этот вебинар опять об оцифровке. Но давайте отнесемся к этой информации, как к хорошей новости. Давайте посмотрим на эту информацию так, словно оцифровка нам всем облегчат жизнь.

Итак, Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 02/04/06-20/00105402).

Правительство Российской Федерации предложило так называемую реестровую (от себя добавлю цифровая) модель предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Суть „реестровой модели“ состоит в том, что источником достоверных сведений о правовых статусах лиц становятся информационные ресурсы, а не бумажные документы. Вместо оформления бумажных документов по итогам предоставления государственной или муниципальной услуги будет формироваться юридически значимая запись в информационном ресурсе».

Все, больше никаких бумажек у вас не будет. Только запись в информационном ресурсе. Ну как это сейчас: покупаете квартиру, и вам не дают свидетельство о праве и собственности. Есть только запись в информационном ресурсе. Но подчеркиваю, по-прежнему выписку можно будет получить на бумаге, но там будет стоять усиленная квалифицированная подпись. Больше никто расписываться не будет, никаких печатей не будет.

Я выписал только 13 различных сфер деятельности, где это будет применяться. Их на самом деле будет больше.

«В соответствии с план-графиком проектом федерального закона предлагается реализация реестровой модели в следующих сферах:

— лицензирование деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

— получение разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;

— согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

— получение разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

— аттестация должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами;

— аттестация, переаттестация физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий;

— получение разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

— выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

— получение разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

— получение разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

— постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

— получение предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного;

— получение прокатного удостоверения на фильм».

Все это теперь не будет на бумажных носителях, все это будет в виде цифровой записи.

Кроме закона, правительство выпустит еще одно постановление, и опять речь в нем идет об оцифровке. Например, эта реестровая модель подразумевает переход от предоставления результата услуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре.

Проект постановления правительства предусматривает расширения перечня каналов взаимодействия заявителей.

В частности, эта цифровая модель будет применяться:

при предоставлении социальных выплат гражданам, в том числе на приобретения строительства жилья молодым ученым, семьям с детьми и т. д. (То есть никаких документов на руках не будет, только реестровая запись в электронном виде);

при оформлении опеки или попечительства;

при выдаче разрешения на использование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

предоставление членам семей погибших, умерших военнослужащих сотрудников компенсационных выплат;

заключение соответствия объекта капитального строительства требованиям проектной документации и так далее.

Вы спросите: «А что будет, если реестр рухнет? Будут ли обнулены мои права собственности, если реестр рухнул, ведь у меня нет теперь бумажки, что я собственник?» Я не знаю. Наверное, предполагается, что реестр никогда не рухнет, что базы данных никто никогда не украдет.

И отвечу еще на один вопрос моей подписчицы: «Владимир Викторович, почему ты, рассказывая про цифровые модели, про оцифровку нас всех ничего не сказал про оцифровку образования? Ведь теперь из-за оцифровки образования, оно будет никудышным, плохим. Оно и так никудышное. А если наши дети не будут ходить в школы и институты, а будут учиться через интернет, то что будет?

Я скажу за себя: есть две причины, по которым ребенок должен ходить в школу (я назову позже постановление правительства). Первая причина — он социализируется, учится жить, учится быть членом группы, и учится вместе с группой побеждать или проигрывать. Ребенок должен ходить в школу и должен ходить в институт. Вторая причина — когда перед тобой экран и 125 отвлекающих факторов дома: тут гаджет, тут игрушки, тут кот запрыгнул... Какое нафиг образование? Взрослые и то по интернету с трудом учатся, а тут мы хотим, чтобы первоклассник или третьеклассник учился по интернету. У меня четверо детей, и я знаю, о чем я говорю.

Во время коронавируса моя дочь занималась с педагогом из музыкальной школы по интернету: она камеру то на себя направляет, то на клавиши инструмента. Сумасшедший дом. У дочки психоз и у учителя тоже. Аналогично с математикой — сумасшедший дом.

Но наше правительство любит внедрять передовые технологии. Проект Постановления Правительства РФ «О проведении в 2020 — 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых».

Как минимум, мы видим, что цифровую модель собираются внедрить в обычных школах, то есть в сфере общего образования. Пока это, конечно же, эксперимент, но у нас, поверьте моему опыту, все эксперименты заканчиваются успешно.

Этот эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года в 14 субъектах федерации. Если вы живете в этом субъекте федерации, оторвите задницу и сделайте так, чтобы этот эксперимент закончился неудачей. Чтобы из ваших детей не вырастили даунов, потому что, если этот эксперимент в вашем регионе закончится удачно, он будет распространен на всю страну.

В каких регионах он будет проводиться?

Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область — Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

И, конечно же, все это делается в заботе о нас с вами.

«Целью эксперимента является создание и апробация цифровой образовательной среды (далее — ЦОС) и обеспечение возможности использования ЦОС на постоянной основе на всей территории Российской Федерации».

Я в начале статьи предупреждал, что слабонервным лучше меня не смотреть и не читать. Любителям розовых очков и бабочек лучше смотреть тренды YouTube.

Еще раз, для тех, кто не услышал: эксперимент пройдет в 14 субъектах федерации. Через время эту замечательную цифровую образовательную среду внедрят на постоянной основе на всей территории РФ. Согласно проекту, «цифровая образовательная среда (далее — ЦОС) — совокупность условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».

То есть это не просто цифровая образовательная среда, когда в классах поставят компьютеры. Нет. Речь не об этом. Речь идет о дистанционном предоставлении всех образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимся всех образовательных программ в полном объеме.

И уже, конечно же, есть закон, в соответствии с которым учителя будут получать точно такую же зарплату.

Мне интересно, дорогие учителя, вы понимаете, что это катастрофа в системе образования? До вас, учителей, это доходит? Вы собираетесь по этому поводу хотя бы рот открыть и что-то с этим сделать? Или как на выборах? Не буду я вам больше рассказывать об этой жести. У меня четверо детей и я не хочу, чтобы мои изучали математику, физику, литературу, русский язык через интернет. Не хочу.

Жду ваших лайков, репостов и комментариев. Позаботьтесь, пожалуйста, о себе и о своем будущем. А так как я занимаюсь просвещением, используя нормативную базу, я приглашаю вас на мой ближайший семинар. Там я избавлю вас от головных болей, которые могут возникнуть у вас уже через 2-3 месяца.

Спасибо и удачи в делах.