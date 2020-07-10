Путин отремонтирует Дальний Восток, а Мишустин «прокачает» Ивановскую область

Добрый день, дамы и господа бизнесмены.

В июне вышло действительно много положительной нормативной базы для бизнесменов. Мне бы хотелось, чтобы это продолжилось и в июле (после всенародного одобрения), и в августе, и в сентябре, чтобы так было всегда. Но это маловероятно хотя бы потому, что бюджет трещит по швам.

Давайте пока думать о хорошем и изучать хорошие новости.

1. «Перечень поручений по итогам совещания о ситуации в легкой промышленности»(утв. Президентом РФ 24.06.2020 N Пр-1022).

Для легкой промышленности планируется:

«увеличение до 1 млрд. рублей ежегодно субсидирования предприятиям легкой промышленности части затрат на обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств;

предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю единовременной скидки в размере 50% цены приобретения оборудования для предприятий легкой промышленности при уплате авансового платежа;

выполнение мероприятий „Комплексной программы поддержки производства изделий из льна на период до 2025 года“ в размере не менее 242 млн. рублей ежегодно»

Я предлагаю провести бизнесменам демонстрацию в поддержку правительства. Давайте напишем письмо: «Дорогое правительство, просим дать нам разрешение на проведение митингов в поддержку». Отличные же новости.

Например, планируется сократить теневой сектор в легкой промышленности. Сделать так, чтобы не было незаконного ввоза и производства изделий легкой промышленности. Будет сделано все возможное, чтобы вывести из оборота немаркированную продукцию легкой промышленности, чтобы все были в равных условиях.

Мы больше не будем верить немецкой, итальянской, китайской сертификации (речь идет о медицинских изделиях, масках, халатах и т. д.). Мы должны защитить нашу легкую промышленность и все эти медицинские изделия будут сертифицироваться заново в России и заново вводиться в обращение. Ну, тоже хорошая новость. Пока ты по импорту что-то сертифицируешь, упаришься и пойдешь покупать русское. Думаю, что такова идея.

Или еще пример: «включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, меры по развитию легкой промышленности в целях повышения ее конкурентоспособности».

В Ивановской области Мишустин вместе с региональным правительством будет проводить пилотный проект по созданию технопарка, направленного на привлечение и развитие предприятий легкой промышленности, относящейся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Ну кайф. Ивановская область должна просто прыгать от восторга.

2. Информация ФНС России «Разъяснен порядок освобождения имущества пострадавших индивидуальных предпринимателей от налогообложения за II квартал 2020 года»

Это действительно хорошая новость. Закон есть, а это разъяснение к нему. В законе написано мутновато, а тут с кодами и видами разрешенного использования, все подробно написано. Как ИП-шник будет освобожден от земельного налога, от транспортного налога, от налога на имущество. И даже если эта земля ИЖС, то есть земля некоммерческого назначения, и даже если это помещения жилые, и они зарегистрированы, как некоммерческие, вы все равно будете освобождены от всех этих налогов.

Если вы напишете в налоговую инспекцию и предоставите доказательства, что вы используете свой дом для ведения бизнеса, то, может быть, вас освободят от налогов. Например, на моем участке два дома и один из них я использую для бизнеса, у меня там кабинет. Но я не попал в этот список отраслей. В список пострадавших отраслей из всех попало только 18% бизнесменов, цифру даю точную, я ее взял из доклада защитника бизнесменов Бориса Титова президенту. Я не попал, может, вы попали? Поэтому это посмотрите разъяснение и изучите, как за 2 квартал не платить эти все налоги.

3. Указ Президента РФ от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Указ действительно хороший, я не ерничаю. Вы скажете, что он не будет выполнен. Как вы можете не доверять нашему президенту? Наш президент, если обещает, он делает. Посмотрите все его обещания начиная с 2000 года, и вы увидите, что наш президент всегда выполняет свои обещания. Обещал не ходить на 3, 4, 5, 6 сроки — не идет, потому что пожизненное правление — это не сроки, он ничего не нарушил.

Обещал не увеличивать пенсионный возраст, не увеличил. Это злостное правительство его увеличило, президент тут ни при чем. Депутаты взяли и закон придумали. При чем тут президент? Президент всегда выполняет свои обещания и это обещание тоже будет выполнено.

Например, вам на Дальнем Востоке будет обеспечен ускоренный экономический рост. За счет чего? Тут много чего написано, процитирую частично.

«Ускорение экономического роста, в том числе за счет:

развития экспортно ориентированных отраслей экономики, а также таких отраслей экономики, как нефтегазохимия, авиа- и судостроение, сельское хозяйство, лесоперерабатывающая промышленность, рыболовство и аквакультура, логистика, туризм, образование и здравоохранение;

повышения конкурентоспособности территорий опережающего социального-экономического развития; создания и развития магистральной и приграничной инфраструктур;

развития малого и среднего предпринимательства».

Также на Дальнем Востоке будет быстро развиваться магистральная приграничная инфраструктура. Будут огромные вложения в человеческий капитал и кадровый потенциал, и еще целый список того, что будет для вас сделано.

Также медицинские учреждения будут просто в деньгах купаться, еще будет сформирована комфортная среда для жизни, включая двукратное снижение доли объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта. Ну кайф же.

Или еще пример: «сокращение количества непригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 3,5 раза». Также будет увеличена доля автомобильных дорог общего использования, которые соответствуют всем стандартам и нормативным требованиям не менее, чем на 55% от их общей протяженности. Дорогие жители Дальнего Востока, прочитайте этот документ сами.

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2020 № 29-П.

Если вы в разводе и ваш ребенок живет с вами, а второй родитель возражает против ваших поездок заграницу, то теперь он сделать ничего не сможет. Вы можете спокойно ездить за рубеж. И если у кого-то возникла такая ситуация, то откройте это постановление КС РФ.

Ну и закончу сегодняшний обзор тоже хорошей новостью. Она просто восхитительная. Вам понравится, потому что те, кто занимаются экспортом, например, Роснефть, Газпром и так далее, все эти ребята получили разрешение не возвращать валютную выручку, не репатриировать ее назад. Зачем заморачиваться? Все деньги пускай будут на Западе.

Более того, скажу от себя, что эти деньги можно будет переводить на свою карточку. Короче, все нормально. Репатриация больше не нужна. Закон уже действует, а дополнение к этому закону еще больше развязывает им руки. Конечно же, это хорошая новость. Зачем в России доллары? Нам рублей хватает.

5. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“ в части поэтапной отмены требований по репатриации экспортной выручки в иностранной валюте для несырьевого неэнергетического экспорта».

А по сырьевому энергетическому экспорту уже все разрешили. Все в порядке. Теперь пришло время для несырьевого и неэнергетического экспорта.

Зачем они это принимают? Разработчики проекта отмечают, что в настоящее время применения репатриации в иностранной валюте не обеспечивает достижение макроэкономических целей, снижение оттока капитала и стабильности валютного курса. Ну бред же. То есть если сейчас валюту надо возвращать, то возврат валюты не обеспечивает макроэкономических целей снижения оттока капитала.

А что будет, если разрешать не возвращать валюту с оттоком капитала?

«Соблюдение резидентами действующего режима ограничений по зарубежным счетам и обязанности репатриировать экспортную выручку в иностранной валюте на счета в уполномоченных банках существенно увеличивает транзакционные издержки экспортеров и импортеров...»

Короче, все это отменяется, все хорошо.

Видите, как много хороших новостей я даю? Сплошь хорошие новости. Думаю, что больше всего, вам понравилась хорошая новость про Дальний Восток. Давайте это распространим на всю страну, давайте попросим Владимира Владимировича, чтобы в 3,5 раза по всей стране уменьшилось количество аварийного жилья. Чтобы везде были сделаны дороги, чтобы в 2 раза уменьшилось количество неотремонтированных объектов здравоохранения, культуры и спорта, и чтобы они не были в аварийном состоянии.

Вопрос: готовы ли вы поддержать усилия нашего президента в том, чтобы сделать Россию процветающей? Готовы ли жители Дальнего Востока поддержать усилия нашего президента? Жду ваших честных ответов.

Научитесь заботиться сами о себе, тем более, все возможности для этого есть. После любого нашего семинара, после получения любой услуги, особенно услуги «Белый бизнес» в моей юридической компании, вы сможете сами о себе позаботиться. Это я вам гарантирую.

Спасибо и удачи в делах.