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Владимир Туров

Горький опыт: как не надо дробить бизнес (18+)

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Увы, но сегодня наличие даже двух компаний в руках одного бизнесмена чревато не очень хорошими последствиями. И хочется, и колется расширить бизнес. На кону два варианта — или заработать, или разориться.

Все потому, что ваш бизнес должен быть независим от вас. Странно, да? Но если вы не избавитесь от привычки контролировать все и вся, вы лишитесь денег. Вы прикипели к своим 2-3-7 родненьким компаниям? Отлично, налоговики это почувствуют.

Как это бывает, рассмотрим на примере бизнесмена с Волги и его 13 ИП-шников.

Определение ВС РФ № 306-ЭС20-8885 от 09.07.2020 года. Налогоплательщик торговал оптом кондитерскими изделиями, сдавал недвижимость в аренду, оказывал автотранспортные услуги. Работал на «классике». А еще продавал в розницу и применял ЕНВД. Бок о бок с ним трудились еще 13 ИП-шников (УСН 15%), которым он продавал сладости: родственники и бывшие работники. На языке налоговой — взаимозависимые лица.

К налогоплательщику нагрянула выездная проверка: «Ты выгодоприобретатель! Ты инициатор! Мы вас всех объединим, и тебе придется платить НДС и НДФЛ за всех своих ИП-шников!»

Претензии налоговиков были обоснованы: так дробить бизнес в наше время могут только отчаянные либо безграмотные предприниматели.

Вам на заметку 18 выводов, подкрепленных горьким опытом налогоплательщика.

  1. Не покупайте товар исключительно у одного поставщика. 95% своего товара эти 13 ИП-шников закупали у налогоплательщика.
  2. Не ведите бизнес только с родственниками и бывшими сотрудниками. Инспекция обратилась в ЗАГС и узнала, что 8 из 13 ИП связаны родственными узами, а остальные 5 — бывшие сотрудники налогоплательщика.
  3. Не перегибайте с контролем и не ставьте условия. Индивидуальные предприниматели сдали нашего бизнесмена с потрохами: «Он нас попросил зарегистрироваться, мы и зарегистрировались. И работали по его условиям». Может, и без злого умысла, а по наивности и незнанию НК РФ...
  4. Не создавайте конвейер по регистрации новых ИП. Инспекция установила, что год за годом налогоплательщик регистрировал новых ИП взамен старым ликвидированным. И, конечно же, новый статус приобретали родственники и работники.
  5. Не работайте на общих квадратных метрах. Все предприниматели трудились по одному и тому же адресу, в одних и тех же помещениях.
  6. Не работайте без опознавательных знаков. «Из протоколов осмотра территории, следует, что каких-либо перегородок или иного разделения помещений, вывесок, табличек, указателей, свидетельствующих о нахождении взаимозависимых индивидуальных предпринимателей в указанных помещениях, не установлено».
  7. Не ведите деятельность, не разделив склады и храня товар в одном месте. Кладовщики, водители-экспедиторы и грузчики рассказали, что складские помещения не были разделены, а товар на складе хранился в зависимости от ассортимента и принадлежал налогоплательщику.
  8. Не платите за всех. Налогоплательщик оплачивал все расходы подконтрольных ИП и учитывал их в своих расходах. А именно: газ, аренду, электроэнергию, интернет, услуги связи, программное обеспечение. ИП-шники покрывали лишь 10% всех расходов налогоплательщика.
  9. Не сотрудничайте с ИП, которые одновременно являются вашими работниками. Некоторые ИП одновременно числились работниками налогоплательщика.
  10. Не перевозите товар только по бумагам. Налогоплательщик и ИП-шники заключили договоры перевозки. Он — исполнитель. И, вроде как, доставлял товар по бумагам. Но в актах выполненных работ не было информации о маршрутах и количестве совершенных рейсов. А значит, факт перевозки под вопросом.
  11. Не сдавайте отчетность через общего бухгалтера. Отчетность всех подконтрольных предпринимателей сдавала главбух налогоплательщика.
  12. Не используйте общие почты, IP-адреса и номера телефонов. Все участники схемы использовали одни и те же адреса электронной почты, одинаковый IP-адрес и телефонные номера, которые указывали в договорах, товарных накладных, доверенностях и прочих документах. По информации оператора телефонной связи эти номера предоставлялись в пользование налогоплательщика. К тому же, расчетные счета всех лиц открыты в одном банке.
  13. Не присоединяйте к своему электронному ключу взаимозависимых лиц. Инспекция обратилась в банк и установила, что налогоплательщик распоряжался деньгами подконтрольных ИП. А именно: у него были доверенности на открытие расчетного счета, на распоряжение расчетным счетом с правом производить все расчеты, снятия денег со счета, получение документов, закрытие счета. Кроме того, он обращался в банк с просьбой присоединить к его электронному ключу взаимозависимых ИП.
  14. Не передавайте управление банковскими счетами. Все 13 ИП-шников написали в банк письмо, в котором просили дать возможность дистанционного управления банковскими счетами налогоплательщику. Вдобавок, инспекция нашла заключение на установление тарифного плана «Индивидуальный» от налогоплательщика, в котором была графа «Вхождение в единую технологическую цепочку, или наличие общего владельца бизнеса, вхождение в формальный (неформальный) холдинг», в которую включены все взаимозависимые предприниматели.
  15. Не сдавайте выручку через одно доверенное лицо. Бухгалтер-кассир, которая работала у налогоплательщика, безвозмездно сдавала выручку в банк всех подконтрольных ИП.
  16. Не переводите поголовно работников без изменений условий труда. Все кадровые вопросы в деятельности ИП-шников решал налогоплательщик. Если один ИП прекращал деятельность, его работники трудоустраивались к другому ИП, при этом условия труда, оплата и график работы не изменялись. Кроме того, часть сотрудников совмещали работу сразу у нескольких ИП. Все это подтвердили справки 2-НДФЛ.
  17. Не используйте единую схему погрузки, разгрузки и доставки товаров покупателям. Отношения налогоплательщика со всеми ИП-шниками строились на одних и тех же условиях: все договоры имеют идентичные условия. Формирование партий товара, оформление бухгалтерских документов, погрузку и разгрузку товара осуществляли работники налогоплательщика.
  18. Не продавайте по одинаковым ценам. Налогоплательщик поставлял ИП-шникам товар по ценам закупки либо с минимальной наценкой. А ИП-шники продавали этот товар покупателям в один и тот же день, по той же цене, что и налогоплательщик продавал своим конечным покупателям.

Самый главный вывод: не дробите бизнес формально! «Суд поддержал позицию налоговиков: «При этом суды исходили из доказанности налоговым органом факта ведения предпринимателем финансово—хозяйственной деятельности, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды, в условиях целенаправленного, формального дробления бизнеса и искусственного распределения части выручки от реализации товара на взаимозависимых индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения».

Что делать? И как грамотно построить свою империю из компаний или ИП по всем понятиям налоговиков? Чтобы ИНФС не признала ее формальной и созданной исключительно ради получения налоговой выгоды? Об этом расскажет Владимир Туров на семинаре 4-5 августа в Москве. Более 80 законов безопасного, а самое главное, законного (не формального) дробления бизнеса и сотни решений для экономии ваших денег и зарабатывания еще больше даже в условиях кризиса.

Не понравится — без проблем. Вернем деньги, если вы поймете после первой пары, что семинар для вас не полезен. Правда, за 9 лет никто из бизнесменов не воспользовался этой опцией и не покинул семинар.

Юлия Баранова, эксперт по оптимизации налогов и безопасности бизнеса, партнер ЮК «Туров и партнеры»:

— Во всем перечисленном я вижу одно замечательное письмо Минфина от 11 августа 2017 года. Именно в нем на основании судебной практики сотрудники ведомства расписали 17 признаков искусственного дробления бизнеса и получения необоснованной налоговой выгоды.

К сожалению, многие бизнесмены, начиная «оптимизировать», забывают об элементарных признаках самостоятельного и добросовестного лица. Считают наличие деловых целей и грамотного обоснования модели ведения бизнеса излишним. Вот и получаем неутешительную судебную практику.

В комментируемом деле, на мой взгляд, ИП-шник мог бы и избежать обвинений, если бы все грамотно обосновал, например путем применения франшизы, вывода бухгалтерии на аутсорсинг и создания дополнительного направления бизнеса в форме складского хозяйства. И тогда лишь на основании аффилированности налоговики не смогли бы взять семейство за филейную часть.

Перед тем, как начинать любые потуги относительно оптимизации, задумайтесь: «А не нагрянут ли в гости налоговики, если я так сделаю? А как мне это объяснить?» И если муза вас не посетила, то можете смело обратиться в ЮК «Туров и Партнеры»: мы специализируемся на построении законных бизнес-моделей.

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Автор: Наталья Нагорнова