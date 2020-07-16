Горький опыт: как не надо дробить бизнес (18+)

Увы, но сегодня наличие даже двух компаний в руках одного бизнесмена чревато не очень хорошими последствиями. И хочется, и колется расширить бизнес. На кону два варианта — или заработать, или разориться.

Все потому, что ваш бизнес должен быть независим от вас. Странно, да? Но если вы не избавитесь от привычки контролировать все и вся, вы лишитесь денег. Вы прикипели к своим 2-3-7 родненьким компаниям? Отлично, налоговики это почувствуют.

Как это бывает, рассмотрим на примере бизнесмена с Волги и его 13 ИП-шников.

Определение ВС РФ № 306-ЭС20-8885 от 09.07.2020 года. Налогоплательщик торговал оптом кондитерскими изделиями, сдавал недвижимость в аренду, оказывал автотранспортные услуги. Работал на «классике». А еще продавал в розницу и применял ЕНВД. Бок о бок с ним трудились еще 13 ИП-шников (УСН 15%), которым он продавал сладости: родственники и бывшие работники. На языке налоговой — взаимозависимые лица. К налогоплательщику нагрянула выездная проверка: «Ты выгодоприобретатель! Ты инициатор! Мы вас всех объединим, и тебе придется платить НДС и НДФЛ за всех своих ИП-шников!»

Претензии налоговиков были обоснованы: так дробить бизнес в наше время могут только отчаянные либо безграмотные предприниматели.

Вам на заметку 18 выводов, подкрепленных горьким опытом налогоплательщика.

Не покупайте товар исключительно у одного поставщика. 95% своего товара эти 13 ИП-шников закупали у налогоплательщика. Не ведите бизнес только с родственниками и бывшими сотрудниками. Инспекция обратилась в ЗАГС и узнала, что 8 из 13 ИП связаны родственными узами, а остальные 5 — бывшие сотрудники налогоплательщика. Не перегибайте с контролем и не ставьте условия. Индивидуальные предприниматели сдали нашего бизнесмена с потрохами: «Он нас попросил зарегистрироваться, мы и зарегистрировались. И работали по его условиям». Может, и без злого умысла, а по наивности и незнанию НК РФ... Не создавайте конвейер по регистрации новых ИП. Инспекция установила, что год за годом налогоплательщик регистрировал новых ИП взамен старым ликвидированным. И, конечно же, новый статус приобретали родственники и работники. Не работайте на общих квадратных метрах. Все предприниматели трудились по одному и тому же адресу, в одних и тех же помещениях. Не работайте без опознавательных знаков. «Из протоколов осмотра территории, следует, что каких-либо перегородок или иного разделения помещений, вывесок, табличек, указателей, свидетельствующих о нахождении взаимозависимых индивидуальных предпринимателей в указанных помещениях, не установлено». Не ведите деятельность, не разделив склады и храня товар в одном месте. Кладовщики, водители-экспедиторы и грузчики рассказали, что складские помещения не были разделены, а товар на складе хранился в зависимости от ассортимента и принадлежал налогоплательщику. Не платите за всех. Налогоплательщик оплачивал все расходы подконтрольных ИП и учитывал их в своих расходах. А именно: газ, аренду, электроэнергию, интернет, услуги связи, программное обеспечение. ИП-шники покрывали лишь 10% всех расходов налогоплательщика. Не сотрудничайте с ИП, которые одновременно являются вашими работниками. Некоторые ИП одновременно числились работниками налогоплательщика. Не перевозите товар только по бумагам. Налогоплательщик и ИП-шники заключили договоры перевозки. Он — исполнитель. И, вроде как, доставлял товар по бумагам. Но в актах выполненных работ не было информации о маршрутах и количестве совершенных рейсов. А значит, факт перевозки под вопросом. Не сдавайте отчетность через общего бухгалтера. Отчетность всех подконтрольных предпринимателей сдавала главбух налогоплательщика. Не используйте общие почты, IP-адреса и номера телефонов. Все участники схемы использовали одни и те же адреса электронной почты, одинаковый IP-адрес и телефонные номера, которые указывали в договорах, товарных накладных, доверенностях и прочих документах. По информации оператора телефонной связи эти номера предоставлялись в пользование налогоплательщика. К тому же, расчетные счета всех лиц открыты в одном банке. Не присоединяйте к своему электронному ключу взаимозависимых лиц. Инспекция обратилась в банк и установила, что налогоплательщик распоряжался деньгами подконтрольных ИП. А именно: у него были доверенности на открытие расчетного счета, на распоряжение расчетным счетом с правом производить все расчеты, снятия денег со счета, получение документов, закрытие счета. Кроме того, он обращался в банк с просьбой присоединить к его электронному ключу взаимозависимых ИП. Не передавайте управление банковскими счетами. Все 13 ИП-шников написали в банк письмо, в котором просили дать возможность дистанционного управления банковскими счетами налогоплательщику. Вдобавок, инспекция нашла заключение на установление тарифного плана «Индивидуальный» от налогоплательщика, в котором была графа «Вхождение в единую технологическую цепочку, или наличие общего владельца бизнеса, вхождение в формальный (неформальный) холдинг», в которую включены все взаимозависимые предприниматели. Не сдавайте выручку через одно доверенное лицо. Бухгалтер-кассир, которая работала у налогоплательщика, безвозмездно сдавала выручку в банк всех подконтрольных ИП. Не переводите поголовно работников без изменений условий труда. Все кадровые вопросы в деятельности ИП-шников решал налогоплательщик. Если один ИП прекращал деятельность, его работники трудоустраивались к другому ИП, при этом условия труда, оплата и график работы не изменялись. Кроме того, часть сотрудников совмещали работу сразу у нескольких ИП. Все это подтвердили справки 2-НДФЛ. Не используйте единую схему погрузки, разгрузки и доставки товаров покупателям. Отношения налогоплательщика со всеми ИП-шниками строились на одних и тех же условиях: все договоры имеют идентичные условия. Формирование партий товара, оформление бухгалтерских документов, погрузку и разгрузку товара осуществляли работники налогоплательщика. Не продавайте по одинаковым ценам. Налогоплательщик поставлял ИП-шникам товар по ценам закупки либо с минимальной наценкой. А ИП-шники продавали этот товар покупателям в один и тот же день, по той же цене, что и налогоплательщик продавал своим конечным покупателям.

Самый главный вывод: не дробите бизнес формально! «Суд поддержал позицию налоговиков: «При этом суды исходили из доказанности налоговым органом факта ведения предпринимателем финансово—хозяйственной деятельности, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды, в условиях целенаправленного, формального дробления бизнеса и искусственного распределения части выручки от реализации товара на взаимозависимых индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения».

Что делать? И как грамотно построить свою империю из компаний или ИП по всем понятиям налоговиков? Чтобы ИНФС не признала ее формальной и созданной исключительно ради получения налоговой выгоды? Об этом расскажет Владимир Туров на семинаре 4-5 августа в Москве. Более 80 законов безопасного, а самое главное, законного (не формального) дробления бизнеса и сотни решений для экономии ваших денег и зарабатывания еще больше даже в условиях кризиса. Не понравится — без проблем. Вернем деньги, если вы поймете после первой пары, что семинар для вас не полезен. Правда, за 9 лет никто из бизнесменов не воспользовался этой опцией и не покинул семинар.

Юлия Баранова, эксперт по оптимизации налогов и безопасности бизнеса, партнер ЮК «Туров и партнеры»:

— Во всем перечисленном я вижу одно замечательное письмо Минфина от 11 августа 2017 года. Именно в нем на основании судебной практики сотрудники ведомства расписали 17 признаков искусственного дробления бизнеса и получения необоснованной налоговой выгоды.

К сожалению, многие бизнесмены, начиная «оптимизировать», забывают об элементарных признаках самостоятельного и добросовестного лица. Считают наличие деловых целей и грамотного обоснования модели ведения бизнеса излишним. Вот и получаем неутешительную судебную практику.

В комментируемом деле, на мой взгляд, ИП-шник мог бы и избежать обвинений, если бы все грамотно обосновал, например путем применения франшизы, вывода бухгалтерии на аутсорсинг и создания дополнительного направления бизнеса в форме складского хозяйства. И тогда лишь на основании аффилированности налоговики не смогли бы взять семейство за филейную часть.

Перед тем, как начинать любые потуги относительно оптимизации, задумайтесь: «А не нагрянут ли в гости налоговики, если я так сделаю? А как мне это объяснить?» И если муза вас не посетила, то можете смело обратиться в ЮК «Туров и Партнеры»: мы специализируемся на построении законных бизнес-моделей.

Автор: Наталья Нагорнова