«Любопытной Варваре...»: налоговикам запретили совать нос в ваш бизнес

Добрый день, уважаемые коллеги.

Налоговики все чаще при проверках вмешиваются в экономическую деятельность компаний. Говорят: «Ты не должен был заключать договор с этим контрагентом» или «Ты платишь слишком большое вознаграждение управляющему, это экономически неэффективно», или «Докажи экономическую эффективность покупки этого товара или работы».

И никак не поймут одной простой истины. Бизнес носит рисковый характер. Может быть, эти работы спасли рабочие места? Не говоря уже о том, что налоговикам запрещается вмешиваться в экономическую деятельность компании и указывать налогоплательщику, какие сделки заключать, кому какую зарплату платить.

Об этом было написано еще в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». А современная судебная практика, слава богу, это подтверждает. И немножко умеряет пыл налоговиков, рекомендуя им заниматься своим делом — расчетом и контролем за уплатой налогов, а не совать свой нос в экономическую целесообразность.

Это решение суда защищает бизнесменов, рекомендую его изучить.

Пример.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 июня 2020 года №Ф06-60980/2020 по делу №А12-25274/2019.

Бизнесмен своим директорам выплатил 20 млн рублей премий с 2012 по 2015 год за добросовестное исполнение своих обязанностей. Эти премии были выплачены на основании трудового договора по решению советов директоров. Размер премии был установлен как процент от показателя чистой прибыли. В одном случае директор премию получил от чистой прибыли — 0,75%, в другом случае — 0,2%. Все налоги заплатили. Налоговики докопались, что нельзя списывать на затраты и уменьшать налог на прибыль. Таких премий не бывает и т. д.

Что сказали налоговики?

«Доводы налогового органа об отсутствии документов, в которых содержались бы сведения об индивидуальных показателях, при достижении которых подлежит выплата премий директорам, не представлены расчеты выплаты премий, соответствующие указанному размеру, а также документов, подтверждающих, что выплаты генеральным директорам премий связаны с конкретными успехами в работе, новаторством и указанные успехи привели к повышению эффективности деятельности предприятия в целом (пункты 3.5. трудовых договоров с К. и Ю.) отклонены судами».

Естественно, суды налоговикам указали, что это не их работа. Суды признали, что в период, когда эти директора выполняли свои обязанности, они действовали эффективно и добросовестно и обеспечивали стабильное развитие компаний.

«Таким образом, критериями признания расходов учитываемыми (статья 255 НК РФ) или не учитываемыми (п. п. 21 статьи 270 НК РФ) в целях налогообложения прибыли организации является их характер. Так, если выплачиваемые работнику суммы связаны с осуществлением трудовой функции, с непосредственным выполнением трудовых обязанностей, то они учитываются при определении базы по налогу на прибыль».

То есть на зарплату они были потрачены? Были. Эти расходы связаны с трудовыми обязанностями? Да. Какие вопросы? Если же выплата работнику носит социальный или иной характер, не связанный с трудовыми отношениями, они не учитываются в целях налогообложения прибыли. Но эти расходы не носили социальный характер. Они были связаны с трудовыми обязанностями.

И дальше суды указали налоговикам, что дата принятия решения, фактическая дата выплаты премии и т. д. не имеет правового значения. Естественно, кассационная инстанция отметила, что выводы нижестоящих судов являются обоснованными и что «у налогового органа отсутствует право оценки эффективности деятельности генерального директора».

Давайте будем иметь это в виду. Потому что я довольно часто замечаю страх в глазах бухгалтеров и финдиректоров: «Ой, придерутся. Ой, опасно». Ну и что, что придерутся? Работа налоговых органов — придираться и доначислять.

А наша с вами работа — быть способными защищаться и отстаивать свою точку зрения, и побеждать, как победили эти замечательные бизнесмены. Я бы на их месте сделал еще круче. Но о том, как сделать круче, я расскажу на семинаре.

Напишите, пожалуйста, в комментариях: присутствует ли у вас страх, когда вы начинаете использовать какие-то способы оптимизации налогов? Или вы уже настолько натренировались, что уверены в тех способах, которые применяете и никакого страха у вас нет?

Я обязательно проанализирую ваши ответы и на семинаре по оптимизации расскажу, как выигрывать у налоговиков, экономя десятки миллионов рублей.

Спасибо и удачи в делах.