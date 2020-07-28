Спорт, мусор, интернет: какой будет Россия в 2030 году

Добрый день, друзья.

Когда-то я был пионером и возглавлял пионерскую организацию, потом стал комсомольцем и возглавлял комсомольскую организацию. Я даже два года получал персональную стипендию ЦК ВЛКСМ.

А еще я был коммунистом и партбилет не сдавал. Потом, конечно, моя позиция относительно КПСС и социализма поменялась, я даже читал лекции в системе политпросвещения для рабочих и колхозников. Решения съезда им докладывал.

И, вы знаете, при взгляде на сегодняшний документ у меня возникает ощущение, что я снова читаю решение какого-нибудь 30-го съезда партии или планы на 25-ю пятилетку развития социализма. С одной стороны, я готов каждую из этих идей поддержать. С другой стороны, я последние 20 лет это читаю у Владимира Владимировича в посланиях к Федеральному собранию, и что-то все как-то не реализуется.

Но может быть, я излишне суров к планам нашего президента и к планам нашего премьера Мишустина? Давайте я оглашу планы, а вы в комментариях напишите свое искреннее мнение, как вы к ним относитесь.

Итак, Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Цитрую:

«Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее — национальные цели) на период до 2030 года: а) сохранение населения, здоровья и благополучия людей; б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; д) цифровая трансформация».

Какие критерии нам покажут, достигли мы целей или нет? К ним относится, например, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Сейчас в среднем по стране продолжительность жизни — 65, а на пенсию в 66 лет. И, что называется, не забудь с того света написать заявление на получение пенсии. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас продолжительность жизни была больше 78 лет. Да кто же против такой святой цели?

Или еще одно мерило: снижение уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года. Или вот: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. Я «за», каждый день хожу на зарядку. Я прямо так и вижу: выхожу, и весь мой город занимается физкультурой. Кайф, кто же будет против этого спорить?

Ну ладно, давайте без эмоций пройдемся дальше и дойдем до бизнесменов:

«увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год;

улучшение качества городской среды в полтора раза;

обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов;

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов.»

Я исследовал эту тему в Японии. У них обеспечена 100% сортировка отходов. Так вот, у нас тоже такая будет. Я представляю, как в квартире 54 м2 на кухне будут стоять баки для раздельного сбора мусора. Или мусор летит по мусоропроводу и на фракции разделяется и в отдельные баки падает. Вы это себе представляете? Да, к этому надо идти, но сначала надо бы под это создать инфраструктуру.

Давайте еще кое-что:

«...обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».

Супер. А вот и для бизнесменов пунктик. Вы наверняка сейчас встанете и начнете аплодировать.

«Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года».

Что? Просто откройте сравнительную таблицу и посмотрите структуру российского экспорта. А как же Сечин? А как же Миллер? А как же наше национальное достояние? Ну нет, я не согласен.

«Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек;

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, до 97 процентов;

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года».

Что это означает? Это означает, что даже в якутском Улусе будет широкополосный интернет. Да кто же спорит против этого? Конечно, я «за». Или кто спорит, например, с тем, что Россия войдет в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования? А там, глядишь, и высшее образование поднимется.

Ни один россиянин в своем уме не будет возражать против этих целей. А многие из нас наверняка поддержат их. Я целиком и полностью за то, чтобы это все было реализовано, особенно для мира бизнеса. Но что-то мне подсказывает, что политические способы управления экономикой, включая силовые, помешают достижению этих благих целей. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

А нам самим придется о себе позаботиться, и на ближайшем семинаре я расскажу, как это сделать. Приходите, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.