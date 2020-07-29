ФНС отнимет имущество за долг в 1 млн рублей

Добрый день, уважаемые коллеги-бизнесмены.

Не важно, чем вы занимаетесь: вы ИП или у вас крупная российская компания. К моему сожалению, господин Егоров подписал приказ, который вряд ли вам понравится. Я так понимаю, что бизнесменам в очередной раз придется позаботиться о защите своих активов и сделать так, чтобы всепроникающая рука налоговиков не добралась до вашего имущества.

Нам ввели субсидиарку, цифровой контроль, а сейчас налоговики решили сделать так, чтобы ни одна табуретка, в случае, если вы государству задолжали денег, не ушла от всевидящего ока. И чтобы они могли забрать у вас все, если у вас есть задолженность. Если вы занимаетесь бизнесом, то этот приказ для вас.

Приказ ФНС России от 10.02.2020 №ЕД-7-8/85@ «Об утверждении перечня документов (информации) об имуществе, имущественных правах и обязательствах организации (индивидуального предпринимателя) — налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков) в соответствии с пунктом 2.1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 № 58947).

Теперь, если сумма задолженности вашей компании подпадает под нормы п. 2.1 ст. 93.1 НК РФ (вы должны государству больше 1 млн рублей), то налоговики пришлют вам требование, в котором будет написано, чтобы вы предоставили следующую информацию.

1. «Документы, устанавливающие, удостоверяющие, изменяющие, прекращающие, устанавливающие ограничения права пользования и иным образом определяющие и характеризующие права собственности в отношении находящихся (находившихся) в собственности организации (индивидуального предпринимателя) — налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков) (далее — организация (индивидуальный предприниматель) движимых и недвижимых вещей, иного имущества, а также результатов работ и оказания услуг, охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальная собственность) и информация о таком имуществе, в том числе:

договоры купли-продажи, поставки, дарения, подряда;

акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество;

акты о приеме-передаче объекта основных средств;

акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений;

паспорта транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей), самоходных машин и других видов техники и прицепов (полуприцепов);

межевые планы, технические планы, акты обследования, подготовленные в результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке, утвержденные в установленном федеральным законом порядке карта-план территории, подготовленные в результате выполнения комплексных кадастровых работ;

соглашения о разделе имущества;

соглашения о сервитутах».

Думаете это все? Нет, конечно.

2. Также вы будете должны предоставить налоговикам документы, чтобы у них был выбор, что у вас забрать, чтобы погасить недоимку. Короче, любые документы:

договоры аренды, перевозки, хранения, займа (кредита), поручения;

патенты;

свидетельства о регистрации на исключительное право;

свидетельства о регистрации патентообладателя на изобретение;

свидетельства о регистрации на промышленный образец;

свидетельства о регистрации на полезную модель;

свидетельства о регистрации на исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;

свидетельства о регистрации на исключительное право или иного правообладателя на

использование топологии интегральных микросхем;

свидетельства о регистрации на исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;

свидетельства на исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;

свидетельства на владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта;

свидетельства на исключительное право на аудиовизуальные произведения;

свидетельства о праве на наследство;

разрешения на проведение строительных работ.

3. Тут много написано. Но суть в том, что, наложат лапу на любые произведения науки, литературы и искусства, изобретения и другую интеллектуальную деятельность. А также на любые договоры по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, переуступку прав, поручительства, залога и вообще все, что создано в вашей организации.

Заберут все документы, «акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления, устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и обременение, в том числе постановления о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, постановления об изъятии имущества, предоставленного на праве бессрочного (постоянного) пользования».

4. А дальше вы должны будете нанять грузовик и загрузить в него для налоговиков: «документы бухгалтерского учета в отношении имущества, имущественных прав и обязательств организации (индивидуального предпринимателя), в том числе:

регистры бухгалтерского учета;

инвентарные карточки учета объектов основных средств;

карточки учета нематериальных активов;

акты инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, дебиторской задолженности;

акты передачи выданных и полученных векселей, авалированных векселей, облигаций, паев, акций, долговых ценных бумаг;

акты о приеме (поступлении) оборудования;

акты сверки взаиморасчетов;

акты о списании товаров;

акты о приемке выполненных работ;

справки о выполненных работах (услугах);

приказы о списании дебиторской задолженности;

приходные кассовые ордера;

расходные кассовые ордера;

квитанции об оплате;

расписки о получении денежных средств».

И эти документы налоговики, если внимательно читать всю ст. 93.1 со ссылкой на ст. 46 НК РФ, имеют право взять у всех ваших контрагентов, если у вас недоимка больше 1 млн рублей. Соответственно, данный приказ, подписанный главой ФНС России Егоровым, нужно читать в контексте со ст. 93.1 и ст. 46 НК РФ.

Какой вывод мне приходит в голову?

Государство у нас мужает, у него продолжают расти мышцы. Не просто так господин Егоров объявил, что налоговики в 2020 году, несмотря на кризис, побьют собственный рекорд по доначислениям.

В прошлом году доначисления в расчете на одну компанию составляли 32,2 млн рублей. А в этом году они собираются сделать среднюю сумму доначислений 35 млн рублей.

Есть ли решение?

Да, есть! Даже для этого восхитительного дурдома. На ближайшем семинаре я расскажу, как грамотно сделать так, чтобы лапы налоговиков не дотянулись до ваших активов. Да, будет какой-то геморрой. Конечно же, налоговики потребуют от вас грузовик с документами, но они и раньше его требовали. Но чтобы вот так, вплоть до размера трусов и права носить эти трусы, такого, конечно, еще не было.

Тем не менее у нас пока хорошее законодательство, при условии, что вы умеете им пользоваться. Я и мои специалисты умеем им пользоваться. Рекомендую вашему юристу, бухгалтеру и директору изучить Приказ ФНС России от 10.02.2020 №ЕД-7-8/85@, чтобы знать, что может быть из-за недоимки, превышающей 1 млн рублей.

Спасибо и удачи в делах.