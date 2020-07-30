«Мы станем сверхдержавой к 2030 году...» Вы в это верите?

Добрый день, друзья.

22 июля Правительство отчиталось перед Госдумой о результатах своей деятельности. Если не выходить на улицу, не смотреть на налоговые проверки, не спрашивать о пенсиях и вообще не совать свой нос, куда не просят, а слушать Михаила Владимировича, то вы, как и я, должны хвалить Мишустина за высочайшие достижения в области управления экономикой. Прямо победа за победой. Давайте порадуемся вместе с Михаилом Владимировичем за нас с вами.

О чем рассказал Мишустин?

Мишустин рассказал о базовых принципах работы правительства и о мерах, направленных на недопущение распространения коронавируса. А также о программах поддержки людей и экономики и о возможностях для улучшения системы государственного управления путем ее максимальной цифровизации.

В качестве основных направлений работы Михаил Владимирович определил разработку комплексного механизма поддержки крупнейших инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровне. Он также сказал, что будут созданы стабильные и понятные правила для поэтапного улучшения делового климата. Отлично же, что у нас будут стабильные и понятные правила поэтапного улучшения делового климата. И, может быть, бизнесменов перестанут сажать.

Будет проведена ревизия институтов развития с целью их перезапуска и создания новых инструментов для поддержки перспективных направлений. Продолжится развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства. Чтобы к 2030 году число работающих в малом и среднем бизнесе, а также ИП и самозанятых достигло 25 млн человек.

Ну это же кайф! Вы представляете, какие комфортные условия будут созданы для развития предпринимательства, что количество бизнесменов будет аж 25 млн человек?

Также планируют:

«создать систему, комфортную для работы и развития индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, на базе единой цифровой платформы. „Одно окно“, где они смогут найти всю важную для них информацию, в том числе о получении кредита и уплате налогов». «Усовершенствовать инструменты поддержки. Вчера Государственная Дума поддержала в третьем чтении правительственный законопроект, который позволяет бизнесу комфортно переходить с одного налогового режима на другие. И в интересах не только малого и среднего, но и всего бизнеса — переход к риск-ориентированному подходу в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. При этом важно соблюдать все требования к обеспечению безопасности и благополучия граждан. Планируется поэтапный переход на полностью безбумажное взаимодействие при обмене документами в рамках контрольной деятельности».

А уж про IT-отрасль я вообще молчу. Там предстоит технологический рывок, и для этого сформируют максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения новых инноваций.

Скажу честно: я хочу, чтобы все так и было. Я хочу, чтобы Россия, как написано в концепции развития до 2030 года, по уровню образования вошла в десятку ведущих стран мира. Я хочу, чтобы наши люди жили больше 78 лет. Чтобы в стране 97% населения, включая далекий Магадан, имели доступ к широкополосному интернету. Я хочу, чтобы у нас 5 млн семей ежегодно получали новое жилье и чтобы спортом занималось 70% населения.

Я хочу, чтобы так было. Но верю ли я? Думаю, вы уже догадались о степени моей веры. Напишите в комментариях, верите ли вы?

Я по-прежнему призываю вас научится заботиться о себе самостоятельно. Знаете, я решил раскрыть всю информацию на ближайшем семинаре, там уже не будет никаких завлекух. Конечно, я буду рассказывать о своих продуктах, о своих консультантах. Конечно, я буду призывать легализовать свой бизнес и оптимизировать налоги с моими юристами, они у меня профессионалы. Но, с точки зрения подачи материала, я сильно поменял семинар в сравнении с прошлым годом. Теперь в буклете даны все алгоритмы по оптимизации, и вы сами сможете это сделать без посторонней помощи.

Спасибо и удачи в делах.