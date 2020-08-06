В России каждого второго бизнесмена привлекают к субсидиарке

Добрый день, коллеги.

Что такое субсидиарная ответственность, вы знаете. Давайте, я напомню вам еще кое-что про субсидиарку, дам статистику и расскажу, что вообще происходит в этой области.

Итак, субсидиарная ответственность — это когда вы за счет продажи личной машины, квартиры, табуретки, авторучки погашаете недоимки, пени и штрафы своей организации.

Кто несет субсидиарную ответственность?

Кто угодно, любое физлицо. Но рейтинг такой:

1. Владелец бизнеса, который реально является учредителем компании, и владелец бизнеса, который как бенефициар, контролирует данный бизнес. Они первые несут субсидиарную ответственность.

2. Гендиректор, управляющий и прочие единоличные исполнительные органы общества. Они тоже несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом.

3. Главбухи, финансовые директора, юристы и иные сотрудники, которые были причастны к неполной уплате налогов.

По каким основаниям присутствует субсидиарная ответственность?

Я лишь перечислю их, потому что материал довольно сложный и объемный, на семинаре я его даю более подробно.

Первый случай. Допустим, налоговики видят, что ваша компания не в состоянии расплатиться с налогами. И тогда они либо идут через процедуру банкротства, либо не дожидаются ее, если ваша компания занималась, например, обналичкой. КС РФ здесь поддерживает, и налоговики даже не ждут окончания процедуры банкротства. Они просто заставляют директора компенсировать недоимки, пени и штрафы, объявляя его в том, что он плохо руководил компанией.

На этот счет есть решение Пленума Верховного суда. И решение Конституционного суда. Но само основание еще записано в ст. 1064 ГК РФ.

Второй случай. Этот случай субсидиарки наступает по пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ.

Третий случай. Он тоже довольно распространенный и наступает по № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», когда компанию обанкротили, а долг перед бюджетом по-прежнему остался. Субсидиарка для всех этих лиц наступает по ст. 61.10, 61.11 № 127-ФЗ.

Статистика по субсидиарке

В 2016 году налоговики пытались привлечь к субсидиарной ответственности 2 699 компаний. Но было удовлетворено примерно только 15% исков. То есть из 2 699 случаев, когда требовалось наложить субсидиарную ответственность, реально она была наложена 405 раз. А дальше налоговики работают все качественнее и качественнее. Уже в 2019 году таких случаев было 6 103, и суды удовлетворили 50% из заявленных претензий, то есть примерно 3 050.

С 2016 по 2019 год рост случаев, когда директора, владельца бизнеса, главбуха и финдиректора смогли привлечь к субсидиарной ответственности, составил 7,5 раз. Нехилый такой рост. Вот бы наша экономика росла такими темпами.

Причем суммы, которые возлагаются на физлиц в рамках этой субсидиарной ответственности, часто просто астрономические. Максимум, с которым я сталкивался, — почти 1 млрд рублей. А совершенно обычной является цифра от 5 до 30 млн рублей.

Конечно, никого не интересует, где этот бедолага директор, особенно если он работал за зарплату в 100 тысяч рублей, возьмет эти 30 миллионов?

Чего ныть-то по этому поводу? Ну да, количество случаев реального привлечения к субсидиарной ответственности выросло в 7,5 раз. Зачем по этому поводу хныкать? Я предлагаю следующее:

не ждите, пока к вам придут;

хотите действовать самостоятельно — пожалуйста, действуйте.

Изучите постановление Пленума по привлечению субсидиарной ответственности, решения КС РФ, огромную пачку разъясняющих писем ФНС России, включая обзор судебно-арбитражной практики. Внимательно посмотрите ст. 61.2, 61.3 № 127-ФЗ. Выведите свои активы в безопасное место так, чтобы служба судебных приставов не смогла до них добраться. И при этом осуществите этот вывод без восстановления НДС, без уплаты налога на прибыль. Такое все еще возможно и абсолютно законно.

А еще сделайте так, чтобы в течение 3 лет налоговики не смогли опротестовать этот вывод активов. Это тоже несложно сделать, если знаешь как. Но тут еще надо учесть нормы ст.9 № 127-ФЗ. А дальше сделайте так, чтобы в том бизнесе, где не будет этих основных активов, вы не были учредителем. Тут целая программа. Я готов часами об этом рассказывать.

Просто ли это? Нет. Но чтобы не было с моей стороны тупой рекламы своих семинаров, я вам коротко рассказал путь, и вы можете его пройти. Но при условии, конечно, если у вас есть специалисты соответствующего уровня. Ошибка при выводе будет означать, что вы лишаетесь этих активов. А стоимость ошибки несоразмерна тем деньгам, которые вы заплатите моему консультанту за то, чтобы он вас сопроводил. И если сравнивать стоимость этой ошибки с вашим приходом на семинар, где я все это рассказываю в деталях, то это вообще ни о чем. Можно сказать, что это подарок судьбы.

Короче, можете прийти на мой на семинар, где я рассказываю, как все делается. Можете обратиться к моим консультантам. А можете самостоятельно все это провернуть.

Но я призываю вас: пожалуйста, не ждите, пока к вам придут. Потому что за 4 года количество реальных случаев, когда налоговикам удалось наложить субсидиарку на физлиц, выросло в 7,5 раз. После этого ни хрена не делать и думать, что тебя пронесет, — плохая идея. А если еще платить зарплату в конверте, искусственно завышать себестоимость, заниматься обналичкой и так далее, и надеяться, что ничего не будет, то это, по меньшей мере, смело и наивно.

Цифры роста привлечения бизнесменов к субсидиарной ответственности слегка ошеломляют. Но, тем не менее, у меня и моих сотрудников есть решение. Так что обращайтесь, поможем.

Удачи в делах, и чтобы вы никогда не подпадали под субсидиарную ответственность.