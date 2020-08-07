6 хороших новостей: про микрозаймы, «застройку» Арктики и НДС 0%

Добрый день, друзья.

Я довольно часто мониторю свой YouTube-канал и заметил, что хорошие новости не набирают просмотров. Огромное внимание получает что-то жареное. Но я предпочитаю все-таки давить на что-то хорошее в надежде на то, что грядущие экономические и политические изменения будут для нас менее катастрофичными. При условии, что вы сможете воспользоваться этими хорошими законами и новостями.

Поэтому для тех из вас, кто не намертво приклеивается к ужастикам современной действительности, дам несколько действительно хороших нормативно-правовых актов.

Если вы работаете на Севере или в арктической зоне РФ, этот закон для вас. Здесь много преимуществ. Например, можно заниматься любым видом экономической деятельности, не запрещенной законом. Здесь снижается давление муниципального и госконтроля, у нас будет куча льгот по налогам, и вам возместят расходы по уплате страховых взносов в государственные и внебюджетные фонды.

Проще всего там будет заниматься стройкой и так далее.

Еще один закон для арктической зоны. Он посвящен налоговым преференциям.

Например, законом установлена ставка НДС 0% в отношении работ и услуг по транспортировке товара морскими судами, для выгрузки или перегрузки, перевалки на морские суда в целях дальнейшего вывоза их из России.

А также НДС по ставке 0% для услуг по ледокольной проводке морских судов. Расписан порядок уменьшения налога, исчисленный при добыче отдельных видов полезных ископаемых и т.д. Это хороший закон.

3. Информация Минфина России от 10.07.2020 «О налоговом маневре в IT-отрасли»

Страховые взносы у них теперь будут 7,6%, налог на прибыль — 3%. И плюс Мишустин объявил, что НДС в сфере IT будет по ставке 0%.

Это супер. В бюджетах субъектов федерации будут предусматриваться субсидии юрлицам и ИП, а также субсидии «физлицам-производителям товаров, работ, услуг в целях финансирования, обеспечения исполнения государственного, муниципального социального заказа на оказание госуслуг и муниципальных услуг в социальной сфере».

5. Проект Федерального закона № 987383-7

Планируют внести изменения в ст. 146 НК РФ. Больше не будет никаких споров о ставке НДС с продажи активов обанкроченной компании. Планируется ставка НДС 0%.

То есть неприятно, когда банкротство, но ставка НДС 0% всегда приятна.

6. Информация Минэкономразвития России от 10.07.2020 «Минэкономразвития упростило требования к получателям займов МФО и гарантий РГО»

Микрозаймы и льготные гарантии для субъектов малого и среднего предпринимательства стали доступнее. Теперь значительно упрощены требования к субъектам малого и среднего предпринимательства при обращении за микрозаймами и гарантиями — не проверяется наличие просроченной задолженности по налогам и сборам. Это же здорово.

А срок по действующим микрозаймам увеличен до 5 лет.

В случае действия на территории региона режима повышенной готовности или режима ЧС, а такое все еще возможно, комиссия за пользование банковской гарантией не будет превышать 0,5 % годовых. Также размер обеспечения по договору поручительства — 80%. А предельный срок вновь выдаваемых микрозаймов — 2 года.

Вывод

Я работаю с нормативной базой каждый день и вижу, что делает Правительство под началом Мишустина. И плюсы изнутри чуть-чуть знаю, аккуратно так говорю. У экономического блока правительства действительно есть намерение удержать экономику под контролем и сделать так, чтобы она росла. И нормативная база, которая сейчас выходит, по большей части, направлена на это. Она положительная.

Другое, чего я опасаюсь, это то что нашей экономикой и иными сферами жизни управляют спецслужбы. И так как политические решения, мягко говоря, не всегда рациональны, я боюсь, что всем этим благим планам могут не просто помешать, а не дадут им реализоваться. Вот в чем заключается мое опасение.

Но это не означает, что то, что правительство делает сейчас — плохо. То, что правительство сейчас делает — это хорошие вещи в рамках возможного. Тем же Фондом национального благосостояния распоряжается не Мишустин. И прямо скажем, что у министра экономики (просто пример) возможностей меньше, чем, например, у главы Роснефти господина Сечина, как бы эти дико ни звучало.

Но давайте, по крайней мере, не будем бить им по рукам за попытку что-то сделать хорошее. Напишите свои комментарии, что вы об этом думаете. А так, призыв один и тот же: давайте научимся сами о себе заботиться. На ближайшем семинаре расскажу, как.

Спасибо и удачи в делах.