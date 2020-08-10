Военные-самозанятые, налоговые каникулы и другие новинки законодательства

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я знаю, что вы не любите хорошие новости в законодательстве. Как только я даю хорошие новости, количество просмотров сразу резко падает. Но я все-таки хочу, чтобы вы знали, что хорошие новости есть.

1. Определение Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 306-КГ18-18060 по делу №А65-28204/2017.

Суд в очередной раз подтвердил, что надбавка за вахтовый метод работы не подлежит обложению страховыми взносами.

2. Письмо ФНС России от 13.07.2020 №СД-4-3/11282@ «О применении специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ военнослужащими».

То есть даже военнослужащим разрешили становиться самозанятыми. Кому интересно, почитайте.

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2020 N 32-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 15 и статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и части первой статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.С. Машукова».

Конституционный суд РФ счел недопустимым взыскание с налогоплательщика вреда от неуплаты налогов в ситуации, когда недоимка была списана в отсутствие противоправных действий налогоплательщика.

4. Приказ МВД России от 25.05.2020 № 369 «Об утверждении Порядка информирования полицией собственника нежилого помещения или земельного участка либо его законного представителя о случае проникновения (в его отсутствие) со взломом (разрушением) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в нежилое помещение или на земельный участок, сотрудника полиции».

Этот документ я рекомендую бухгалтерам. Здесь утвержден порядок информирования полиции, собственника нежилого помещения или земельного участка, либо его законного представителя о случае проникновения на его территорию со взломом в его отсутствие. В чем тут хорошая новость? Ну тебя хотя бы проинформируют о том, что, например, полиция ворвалась, двери выпилила, все спилили. И ты будешь знать, что это были не воры. Все-таки, наверно, эта новость была плохой.

5. Письмо ФНС России от 13.07.2020 №БС-4-11/11315@ «О применении норм Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ».

Коллеги-бухгалтеры, распечатайте это письмо. Шикарный документ с примерами, как правильно платить пониженные страховые взносы.

6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Налоговые каникулы будут продлены до 2023 года. Кому их продлят? ИП-шникам, которые впервые стали ИП и перешли на УСН или ПСН. Эти налоговые каникулы могут быть предоставлены предпринимателям из социальной, научной или производственной сфер. А также тем, кто оказывает бытовые услуги и предоставляет места для проживания.

И, насколько я понял, эти налоговые каникулы должны будут давать субъекты федерации. То есть субъект федерации должен принять соответствующий закон.

7. «Госдума поддерживает необходимость распространить господдержку на все субъекты МСП».

Счетная палата предложила Госдуме принять закон, чтобы меры помощи со стороны государства, которые были оказаны так называемым «пострадавшим отраслям», были распространены на весь микро-, малый и средний бизнес. Это же замечательная новость. Потому что эти меры коснулись только 18% всех микро-, малых и средних бизнесменов, согласно докладу бизнес-омбудсмена Титова. А тут, может быть, все-таки они примут закон, и эти меры теперь коснутся всех. Это было бы здорово, если бы эта поддержка коснулась всех бизнесменов.

На самом деле, хороших новостей тоже выходит достаточно много. И для меня остается загадкой, почему на моем канале вы не любите, когда я даю хорошие новости. И после подобных хороших новостей бывает очень мало комментариев, лайков и просмотров. Почему так случается? Может быть, вас тошнит от этих хороших новостей? И нет смысла давать эти хорошие новости? Напишите, что вы об этом думаете.

Удачи во всем, и чтобы все было хорошо.