Ошибка на 17 млн рублей: как управляющий ИП может вас разорить

Добрый день, коллеги.

На протяжении последних 15 лет одним из способов оптимизации налогов и вывода законной налички является наем управляющего. Естественно, я использую это у себя и рассказываю о внедрении на семинарах. Моим бизнесом последние лет 10 управляют управляющие в Москве и в Новосибирске. И, конечно, мы это внедряем в тысячах российских компаний, которые прошли через нас. Все это абсолютно безопасно.

Но иногда у меня на семинарах спрашивают: «А есть ли отрицательные судебные решения?» Да есть, конечно. Отрицательные судебные решения как раз и учат нас тому, как делать не надо. Приведу конкретные примеры.

Первый пример. Мужик работал генеральным директором, получал федеральный прожиточный минимум, минимальную зарплату. И тут собственники (не знаю, где они узнали про этот способ) делают его ИП. Через 3 дня после того, как он зарегистрировался ИП-шником, они его делают управляющим. И теперь уже в качестве единоличного исполнительного органа на основании ст. 42 № 14-ФЗ«Об обществах с ограниченной ответственностью» управляющий управляет этим обществом. И ему по договору управления, который делается на основании гл. 39 ГК РФ, перечисляют деньги и списывают на затраты, уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль на основании пп. 18.1 ст. 264 НК РФ. А еще это соответствует ст. 67.1 ГК РФ и ст. 232 ТК РФ, потому что этот управляющий теперь не состоит в штате организации.

Допустим, раньше ему платили 100 тысяч рублей, теперь платят 1 млн рублей. Этот миллион ушел на управляющего, на ИП-шника. Он на упрощенке 6%, НДФЛ нет, страховые взносы, которые он платит, автоматом уменьшают 6% налог и доводят его до нуля на основании п. 3 ст. 346.21 НК РФ. Деньги выводятся, идеальная схема. Работает прекрасно.

Но налоговики не любят такой способ оптимизации, а бизнесмены часто делают ошибки. В этом примере через 3 суток этого ИП-шника сделали управляющим, а еще через день ему увеличили вознаграждение в 175 раз (я лично считал на калькуляторе), а еще через месяц — в 321 раз в сравнении с тем федеральным прожиточным минимумом, который у него был. Он поработал несколько лет, решил уволиться и на следующий день после увольнения он закрыл ИП.

В этом деле я насчитал 17 ошибок. Но самая главная ошибка, когда налоговики у него спросили: «Куда ты девал деньги? Зачем ты стал управляющим?», он честно ответил: «Как зачем? Деньги выводил в интересах учредителей». Можно ли было выиграть в этом случае арбитраж? Нет.

Второй пример. Налоговики пришли на проверку, хотели встретиться с управляющим, а найти его не смогли. Начинают допрос сотрудников: «Кто же это такой?» А никто из сотрудников не знает, что у них есть такой управляющий. О нем знает только исполнительный директор, которого нанял этот управляющий. А этот управляющий получил вид на жительство в Канаде и живет там. Но он не просто там живет и в Россию не въезжает... На него выводилось более 90% прибыли компании. Например, по одному из налоговых периодов из 50 млн рублей прибыли 48 млн рублей вывели на него. Можно ли было в этом случае выиграть арбитраж? Никогда в жизни.

Третий пример. Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2020 № 309-ЭС20-6321 по делу №А76-10654/2019.

Это пример того, как делать не надо при найме управляющего. Мужик является учредителем ООО на 95%, и сам себя нанимает в качестве управляющего на работу. И начинает внаглую выводить деньги. Простите меня, уважаемые бизнесмены, вы сделали все возможные ошибки, которые только можно было сделать.

Ну, во-первых, вы не должны были себе выплачивать фиксированное вознаграждение. Я уже 2 года талдычу, что фиксированное вознаграждение выплачивать нельзя. Даже если вы единственный учредитель, вы все равно можете сами себя нанять управляющим, как ИП. Это по закону.

Но есть жизнь у нас еще по понятиям. И если уж это делается, когда вы сами себя нанимаете, то делать надо немножко грамотнее, надо готовиться. Я на семинаре даю целую методику, как это сделать. Если приходится директора сделать управляющим, нужна куча подготовительных шагов, чтобы не вляпаться. Например, нужен договор, который ни в коей мере не будет даже и близко похож на трудовой договор. Там нужны отношения иного рода. Там все нужно делать по-другому.

В идеале, если вы собственник бизнеса, то вы становитесь учредителем и нанимаете человека со стороны... Но нанимайте его не директором, а сразу управляющим. То есть он у вас до этого не работал. Это вообще будет идеально. Но даже здесь нужно грамотно все сделать и подготовить такой договор управления.

У такого договора 5 ключевых разделов, а общее количество параметров — штук 20. Если раньше я диктовал все эти вещи на семинаре, то теперь все это есть в новом буклете, где все подробнейшим образом расписано. Вам даже думать не придется. Вы просто берете буклет и изучаете шаги, алгоритмы, договоры, как это должно быть. Потом все это внедряете и не вляпываетесь в многочисленные недоимки.

Потому что в данном случае это ошибка произошла из-за безграмотности бухгалтера, безграмотности юриста. Бизнесмен проиграл все суды вплоть до Верховного. Эти ошибки стоили бизнесмену 10 870 738 рублей, это только недоимка. Плюс пени в размере 3 133 064 рубля и плюс штраф 3 152 251 рубль.

Не великовата ли цена ошибки? 10 870 738 рублей недоимка по НДФЛ и налогу на прибыль, 3 133 000 пеня и 3 152 000 — штраф. По-моему, 30 тысяч рублей за семинар — это гораздо дешевле. Можно было бы просто прислать бухгалтера ко мне на семинар, а лучше самому прийти, чем нарываться на 17 млн рублей. Безграмотность дорого обходится. Очень дорого.

Поэтому на семинаре я не просто рассказываю способы оптимизации, а даю все методики, как сделать так, чтобы не было вот таких «чудес» и «глупостей» на 17 млн рублей. Это как минимум. А вообще, я много чего рассказываю, изучите план семинара. Вы точно найдете что-нибудь полезное для вашего бизнеса.

Но хочу закончить оптимистично. Несмотря на всю жесткость налоговой системы и отвязность правоохранительных органов в отношении бизнесменов, в нашей стране можно делать безопасный бизнес и добиваться успеха. И в нашей стране даже в кризис можно работать на 100% легально, к чему я всех призываю. Можно законно экономить любые типы и виды налогов. Все это есть в нашем прекрасном законодательстве. Но при условии, что вы его знаете и умеете применять. И на ближайшем семинаре я расскажу, как это сделать.

Спасибо и удачи в делах.