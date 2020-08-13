ФНС в ответе за ваших контрагентов?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня на повестке дня судебное решение, которому уже 2 года. Но давайте его использовать, потому что оно должно облегчить вам жизнь.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.06.2018 №Ф06-34135/2018 по делу №А12-37867/2017.

Здесь суд сказал, что сам факт того, что налоговики зарегистрировали контрагента (то есть контрагент-поставщик был зарегистрирован в налоговых органах как налогоплательщик), уже говорит о его добросовестности. И бизнесмену даже делать ничего не надо, не надо доказывать свою добросовестность.

Судьи, рассматривая споры о правомерности вычетов НДС, пришли к беспрецедентным выводам. Оказывается, должную осмотрительность в отношении контрагентов должен проявлять не налогоплательщик при выборе партнеров, а налоговый орган, принимая решение о регистрации компании. И уж если фирма поставлена на учет, это прямое свидетельство того, что сделки с ней заключать безопасно.

Это хорошее судебное решение. Но есть несколько «но». Таких решений по всей стране не так много. Поэтому ссылаться на то, что раз фирма-поставщик была зарегистрирована в налоговой, то с ней можно работать, недостаточно. Было бы здорово:

чтобы, как минимум, контрагент первого звена соответствовал хоть каким-то признакам самостоятельности и добросовестности;

чтобы было в аренде помещение хотя бы 20 квадратных метров;

чтобы реальных сотрудников было хотя бы 2-3 человека;

чтобы было хоть какое-то имущество: столы, стулья, табуретки, компьютеры;

чтобы там осуществлялись хозяйственные расходы, например, закупка туалетной бумаги, картриджей для принтера и т.д.;

чтобы эта фирма оплачивала коммуналку, интернет;

чтобы у этой фирмы была хотя бы страничка в интернете и минимальная реклама. И т.д. и т.п.

Этих критериев довольно много, на семинаре об этом я рассказываю, плюс даю материал со всеми способами оптимизации.

Вот таким должен быть контрагент первого звена. Дальше ваш бухгалтер должен будет открыть Приказ ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@. И в Приложении № 2 открыть п.12 и посмотреть, что вы должны еще сделать дополнительно, чтобы доказать, что вы проявили добросовестность при выборе контрагентов. Дальше, в идеале, конечно, от контрагентов взять кое-какие бумаги (ваши бухгалтера знают, какие именно).

Было бы здорово не ориентироваться лишь на подобные судебные решения. И еще что было бы здорово, чтобы подписи совпадали на счетах-фактурах, накладных и на банковских карточках.

Совсем недавно я консультировал одну компанию на юге России, где вроде бы все документы в порядке, счета-фактуры в порядке, все есть. Но товарно-транспортные накладные забыли сделать. А без них тоже может быть порушена вся сделка.

Идея, которую я хочу вам донести: несмотря на то, что попадаются такие замечательные судебные решения, ваш бухгалтер должен быть в этом вопросе профессионалом. И мы можем его сделать профессионалом. У нас для этого есть специальный онлайн-курс. Я на этот онлайн-курс выделил лучшего супервайзера и лучшего специалиста Кристину, которая вам все разжует, все расскажет.

Приезжать в мой офис не придется. А еще мы выдаем сертификат о повышении квалификации, потому что у нас есть 2 лицензии Министерства образования. По окончании этого курса ваш бухгалтер научится не только эти простые вещи делать... Он также сможет оптимизировать вам налоги, снижать НДС, когда это возможно, чуть ли не к нулю сводить налог на прибыль, снижать хотя бы пару раз страховые взносы и НДФЛ.

Поэтому записывайте своих бухгалтеров на этот онлайн-курс. Мне директора говорят: «Ну, подожди, я его сейчас обучу, и он уйдет». Ну, сделайте так, чтобы он не ушел. Но по-любому то, что вы за него заплатите, это вам в десятки или сотни раз окупится, пока он у вас будет работать и учиться оптимизировать. Ну, другого, в конце концов, обучите. Это же инвестиция, она мгновенно окупается. Понимаете? Потому что рассчитывать лишь на подобные судебные решения я бы, конечно, не стал. Так что звоните Кристине и записывайтесь на онлайн-курс. Еще никто не пожалел, все пойдет на пользу.

Спасибо и удачи в делах.