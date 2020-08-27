Как вы относитесь к налоговому мониторингу?

Добрый день, друзья!

Я все уши вам уже прожужжал про то, что наши налоговики не сидят на месте. Они улучшают качество обслуживания налогоплательщиков, облегчают им жизнь.

Как можно облегчить жизнь налогоплательщику?

Можно получить доступ, например, ко всем «внутренностям» налогоплательщика прямо из налоговых органов. И тогда налогоплательщику, может быть, даже не потребуется бухгалтерия. Можно ведь за каждую транзакцию доначислять налоги и... Я действительно прожужжал вам все уши. И вот очередной проект федерального закона, в соответствии с которым будет улучшен так называемый налоговый мониторинг.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового мониторинга».

Теперь налоговый мониторинг будет доступен большему количеству российских компаний, а правильней сказать: «Теперь в результате налогового мониторинга налоговики получат доступ „во внутренности“ российских компаний примерно в 5 раз больше, чем раньше».

Что такое «налоговый мониторинг»?

Налоговый мониторинг заключается в том, что организация предоставляет доступ налоговой к своему учету, и налоговики контролируют в режиме реального времени налоговый учет организации.

Если налоговики в режиме реального времени будут не согласны с какой-то операцией или счетом-фактурой, они скажут: «Убери это и не ставь НДС к вычету». Тебе деваться-то некуда, придется убрать. Потому что если ты это не уберешь, то к тебе приедет выездная налоговая проверка.

Как будет улучшен налоговый мониторинг?

«Корректируются критерии для возможности обращения организации с заявлением о проведении налогового мониторинга».

То есть пока что этот налоговый мониторинг проходит в добровольном порядке. Но я уже неоднократно говорил, что на 2020 год поставлена задача разработать всю нормативную базу, чтобы уже с 2021 года «под раздачу» попали все компании.

Как только вся нормативная база будет готова, то налоговики уже не в добровольном порядке получат доступ. На первом этапе «внедрения» у них был доступ к небольшому количеству компаний, потом больше, а на третьем этапе - будет ко всем остальным. А уже в обязательном порядке они будут иметь доступ ко всем внутренностям вашей организации. Но пока это добровольно.

«Проектом снижен с 300 до 100 млн. рублей объем уплачиваемых за календарный год налогов, с 3 до 1 млрд рублей суммарный объем полученных доходов, а также размер совокупной стоимости активов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Что такое 1 млрд рублей доходов?

Давайте скажем честно: к среднему бизнесу в РФ относятся компании с оборотом до 2 млрд рублей в год. От 800 млн до 2 млрд рублей в год. Все это считается без НДС. Соответственно, под налоговый мониторинг теперь попадают, по сути дела, все средние российские компании.

И тут много разных изменений.

Например, написано, как будут проводиться проверки, если, допустим, налогоплательщик не согласен с действиями налоговых органов. Или как будут истребоваться соответствующие документы, как будут скорректированы процедурные вопросы, связанные с порядком проведения налогового мониторинга. И уточняются положения, касающиеся применения заявительного порядка, возмещения НДС, освобождения от уплаты акциза и так далее.

Как только законопроект станет законом, я, конечно, проанализирую его намного подробнее.

Налоговый мониторинг — это хорошо или плохо?

А теперь представьте ситуацию, что государство установило для всех абсолютно одинаковые правила игры и имеет доступ к расчетным счетам и ко всем «внутренностям» каждого налогоплательщика РФ, включая физлиц. И государство в зависимости от транзакций самостоятельно удерживает налоги. Сейчас по этому пути государство пошло с самозанятыми и с упрощенцами, которые работают с базой «доходы» и платят 6% от оборота.

Я уже говорил, что с 2021 года планируется, что государство получит доступ к тысячам российских компаний, чтобы чуть ли не в автоматическом режиме взыскивать налоги. И предположим, мы имеем разумные правила игры. Как вы считаете, может быть, это благо?

Все будут в равных условиях. У нас будет 100% контроль. Ведь благодаря маркировке 100% контроль уже будет, продукты маркируют, животных тоже будут маркировать (уже готов законопроект). Счета физлиц тоже потихонечку возьмут под контроль на 100%. Как вы считаете, может быть, это к лучшему? Может быть, мы, в конце концов, получим разумное государство, которое обеспечит соблюдение законности и равные правила игры?

И напоследок все-таки выскажу личное мнение.

Я, конечно же, категорически против. Почему? Если мы хотим создать процветающую экономику, то одним из правил процветающей экономики должно быть следующее: должна присутствовать свобода в рамках жестких правил, одинаковых для всех. Свобода, которая позволяет человеку самостоятельно, по собственному желанию и убеждению платить налоги и гордиться тем, что он налогоплательщик.

Вот такие правила я бы приветствовал. Когда физлицо самостоятельно платит свой НДФЛ, страховые взносы, тогда налогоплательщик будет спрашивать и начнет требовать. Чтобы знали, что НДФЛ и страховые взносы идут на благие цели и не разворовываются. И что государство отчитывается о каждой копейке и советуется по ключевым вопросам государственного строительства.

Вот если бы мы по этому пути пошли, то лично я был бы не против какого угодно налогового мониторинга, при условии, конечно, одинаковых налоговых ставок, одинакового налогообложения без всяких исключений для всех категорий налогоплательщиков.

А в данном случае, учитывая всю избирательность и непрозрачность нашего федерального бюджета, попробуйте проанализировать и посмотреть, куда идут деньги. И попробуйте посмотреть, какие статьи расходов являются закрытыми. Задайтесь вопросом, почему Роснефтегаз, будучи учредителем Газпрома и Роснефти, не платит дивиденды РФ. Задайтесь вопросом, куда эти деньги деваются. И еще можете задать сотню вопросов.

И пока эти вопросы существуют, я, конечно же, буду против того, как используются мои деньги и я против данного способа контроля. Но это мое мнение. Может быть, вы наоборот за то, чтобы у нас везде присутствовал налоговый мониторинг. Жду ваших отзывов.

Ну а те, кто хочет снизить риски этого налогового мониторинга, записывайтесь на ближайший семинар. Приходите или участвуйте онлайн. Я сделаю все возможное, чтобы вас этот налоговый мониторинг не коснулся. А если и коснется, чтобы вы могли спокойно продолжать работать с минимумом налогов, несмотря ни на какие налоговые мониторинги.

Спасибо и удачи в делах!