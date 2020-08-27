«Золотая» инвестиция: как задолжать государству 544 млн рублей

Добрый день, друзья.

Скажу два слова о профессионализме и качестве работы наших налоговиков. Но не подумайте, что этот профессионализм был направлен на пользу бизнесмену. Конечно же, все направлено на пользу бюджету. Нужно же пополнять бюджет любой ценой.

Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2019 № 05АП-7964/2019 по делу №А59-4486/2019.

Дело было так: бизнесмен решил построить золотодобывающее предприятие и для этого решил привлечь западные инвестиции. Инвестиции он получил, и по договору он был вернуть не только вложения, но и определенный процент от прибыли.

В тот момент времени 1 доллар был равен примерно 25–27 рублей, но потом доллар дошел до 33 рублей, а потом и вовсе — 60, 70, 80 рублей.

И западный бизнесмен говорит: «Так, я давал доллары и хочу получить доллары. Потому что если вы мне будете возвращать то, что я вам дал, в рублях, то я же на эти рубли смогу купить в 2-3 раза меньше долларов. На фиг мне такая инвестиция нужна?» Потом по допсоглашению эту инвестицию перевели в доллары: получилось, что надо вернуть почти 30 млн долларов.

Что не понравилось налоговикам?

Бизнесмен по требованию западной стороны переквалифицировал эту инвестицию просто в договор займа, зафиксированный в долларах. Естественно, наш российский бизнесмен разницу в курсе поставил на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Также наш бизнесмен ставил на затраты проценты, которые платил.

«В 2012 году общество (заказчик) заключило со своим иностранным участником (инвестор) инвестиционный договор на строительство золотодобывающего предприятия. В соответствии с условиями инвестор предоставлял обществу деньги, а общество было обязано вернуть инвестору эту сумму и 70% прибыли от реализации товарной продукции. В 2014 году предприятие было построено. При этом в 2015 году на основании дополнительного соглашения валюта инвестиционного договора была изменена с рубля на доллары США на дату получения денег. В результате такой конвертации обязательства заказчика перед инвестором выросли почти вдвое».

Ну, естественно, в 2014 году доллар скакнул с 33 до 70–80 рублей, а потом опустился где-то до 65. Конечно, инвестор потребовал перевести эти рубли по инвестиционному договору в доллары на дату, когда он инвестицию делал. Любой бы так поступил. Почему инвестор должен терять из-за этого деньги?

«В 2016 году стороны заключили договор новации о замене первоначального обязательства общества (по возврату инвестиций и выплате 70% прибыли) заемным обязательством на оставшуюся часть долга. По результатам проверки налоговый орган пришел к выводу, что изменение валюты договора и распространение изменений на правоотношения с 2012 года не обусловлены экономическими и другими разумными причинами». Типа дорогой бизнесмен, у тебя не было разумных экономических причин переводить все это в твердую валюту, в доллары. «Соответственно общество неправомерно уменьшало налоговую базу по налогу на прибыль на курсовые разницы и суммы процентов, начисленных по договору займа. Кроме того, учитывая, что общество выплатило инвестору денежные средства сверх фактически полученных сумм инвестиций, налоговый орган пришел к выводу, что эти деньги являются иным доходом инвестора, который облагается налогом».

А раз это иной доход инвестора, то наш российский бизнесмен должен был обложить это налогом на прибыль 20% по ст. 304 НК РФ, но он этого не сделал. Итак, наш бизнесмен, по мнению налоговиков, сделал два нарушения:

1. Поставил на затраты курсовые разницы.

2. Не взял 20% с сверх выплаченных доходов.

Таким образом, по первому основанию налоговики начислили бизнесмену штраф 19,5 млн рублей, а по второму — 1,6 млн рублей. По первому основанию пеню они начислили 73 млн 400 тысяч рублей, по второму — 68 млн 200 тысяч рублей. Недоимка по налогу на прибыль по первому основанию составила (округлю) 195 млн рублей, по второму — 196 млн 600 тысяч рублей. В общем, бизнесмен попал на 544 млн 400 тысяч рублей.

Вывод

Налоговики пополняют бюджет любой ценой. А мы должны научиться работать в 10 раз качественнее. Много идет разговоров о том, что «в России невозможно делать бизнес, уеду на Запад». Не все так просто, никто нас на Западе, по большому счету, не ждет. Пытайтесь, делайте все возможное. Но давайте для начала сделаем все возможное здесь, постарайтесь сохранить бизнес в России. У нас в стране огромное количество преимуществ. Нам надо просто перестать ныть.

Безусловно, у нас есть огромные минусы. И самый большой — несменяемость власти. Еще одним большим минусом является управление экономикой теми, кто не умеет ею управлять. Я имею в виду силовиков, спецслужбы. Да вы и сами знаете все эти минусы. Но все бросать и куда-то переезжать — это только в крайнем случае.

Давайте лучше попробуем эти минусы превратить в плюсы. Давайте научимся себя защищать. Я рассказываю об этом на семинарах. Давайте научимся законно оптимизировать налоги, обезопасим свои активы так, чтобы налоговики не могли на них наложить лапу. Давайте не будем паниковать. Решения есть, я вас уверяю, и всеми ими я поделюсь с вами.

Спасибо и удачи в делах.