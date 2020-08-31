Валютная выручка «Роснефти» и «Газпрома» останется на Западе?

Добрый день, уважаемые коллеги.

В прошлом году Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ. И с 1 января 2020 года сырьевой и энергетический сектор уже имеет право не возвращать часть валютной выручки на территорию РФ. В законе расписаны этапы, и постепенно, где-то к 2024 году они вообще валютную выручку на территорию России возвращать не будут. И теперь Минфин подготовил новый законопроект.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“ в части поэтапной отмены требований по репатриации экспортной выручки в иностранной валюте для несырьевого неэнергетического экспорта».

Этим законопроектом хотят разрешить несырьевому и энергетическому сектору не возвращать валютную выручку на территорию РФ. Тут тоже все будет поэтапно. Например, с 1 января 2021 года невозвратными будут не больше 10% внешнеторгового контракта, заключенного между резидентом России и нерезидентом. А уже с 2025 года вся валютная выручка от экспорта может оставаться на Западе.

В пояснительной записке утверждается, что это выгодно РФ. То есть все, что ты добыл, сделал, произвел в России, потом экспортировал — все деньги оставил на Западе.

«В настоящее время применение репатриации в иностранной валюте не обеспечивает достижения макроэкономических целей снижения оттока капитала и стабильности валютного курса в условиях отсутствия требования обязательной продажи валютной выручки. (Капитал все равно выводится, так давайте разрешим, пусть все деньги остаются там.) Репатриация и ограничения по зарубежным счетам являются ограничениями, влияющими на свободы и гибкость экономических отношений между резидентами и нерезидентами, препятствуют экспансии российского бизнеса за рубежом, включая наращивание несырьевого экспорта из Российской Федерации. Соблюдение резидентами действующего режима ограничений по зарубежным счетам и обязанности репатриировать экспортную выручку в иностранной валюте на счета в уполномоченных банках существенно увеличивает транзакционные издержки экспортеров и импортеров, а также приводит к уплате ими штрафов в пользу государства при отсутствии прямой вины с учетом принятых в международной практике обычаев делового оборота. Выполнение положений валютного законодательства Российской Федерации требует от экспортеров траты существенных кадровых и финансовых ресурсов».

В чьих интересах этот законопроект?

«Основной объем экспорта из Российской Федерации обеспечивается такими крупными экспортерами как ПАО «Газпром», ПАО «НК „Роснефть“ и др., которые являются подконтрольными государству, в том числе через участие государства в их капитале».

Разрешение не возвращать валютную выручку этим компания на территорию РФ, конечно же, пойдет на пользу российской экономике, кто бы сомневался. То есть теперь господин Миллер и господин Сечин смогут лучше распорядиться этой выручкой, если она останется за пределами РФ.

Интересный момент. Не государство участвует в их капитале. Государство учредило «Роснефтегаз», а уже «Роснефтегаз» участвует в их капитале. И, когда «Роснефть» и «Газпром» платят, например, дивиденды, эти дивиденды идут не государству. Эти дивиденды идут в госконтору «Роснефтегаз». А дальше они, как сказал Владимир Владимирович, когда у него спросили, куда деньги идут, он сказал: «Вы знаете, в бюджете все не предусмотришь. Это является „карманом“ на всякие неотложные нужды». Ну, вообще-то, этот карман государственный. И мне как налогоплательщику хотелось бы знать, куда деваются эти деньги.

«Такое положение позволяет государству достаточно надежно контролировать движение генерируемых указанными компаниями денежных потоков, включая средства в иностранной валюте».

То есть они хотят нам сказать, что если «Роснефть» и «Газпром» всю валютную выручку будут оставлять на Западе, то государство, конечно же, будет успешно все контролировать. Даже не сомневаюсь. Только есть пару вопросов. В чьих интересах будет осуществляться этот контроль? В интересах бабушки или дедушки? В интересах налогоплательщиков? Как эта валютная выручка, оставшаяся на Западе от экспорта «Роснефти» и «Газпрома», будет использоваться? Вот это меня интересует.

«В этой связи представляется, что само требование о репатриации ложится дополнительным бременем прежде всего на экспортеров несырьевого сектора экономики, не имеющих в составе своего капитала участия государства, но при наличии требования о репатриации не имеющих возможности свободно использовать весь обусловленный международными обычаями делового оборота спектр сделок гражданско-правового характера во взаимоотношениях с иностранными компаниями, что значительно снижает их конкурентоспособность на мировых рынках. Учитывая изложенное, возникает необходимость законодательно разрешить юридическим лицам — резидентам зачислять получаемые ими по договорам, заключаемым с нерезидентами, денежные средства в иностранной валюте (по аналогии с экспортной выручкой в валюте Российской Федерации) напрямую на счета юридических лиц — резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации, минуя уполномоченные банки».

И дальше идет еще целый раздел оправданий, почему так надо делать. Но вы, наверное, заметили всю мою подозрительность. И наверняка моя подозрительность абсолютно неоправданна. Я не должен подозревать уважаемых людей в желании, используя недра и ресурсы РФ, обогатиться, оставляя выручку за границей. Я так думать не должен. Более того, они эту выручку, оставленную за границей, будут иметь право перечислять на свои карточки. Есть такой закон, он вступил в силу с 1 января этого года.

Ну, конечно, я не должен их подозревать ни в чем. Наверняка эти честные люди потратят деньги на развитие своих компаний. И эти компании заплатят в бюджет еще больше налогов, и нам всем от этого будет только лучше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.