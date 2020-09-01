Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Владимир Туров

Можно ли прожить на 12 392 рубля?

9

Добрый день, уважаемые коллеги!

То, о чем мы сейчас с вами поговорим, вроде бы не имеет прямого отношения к налогам, но, с другой стороны — это налоги. Знаете, мы настолько к этой вещи привыкли, что уже даже не обращаем внимание на всю эту стыдобу. Что я имею в виду под «стыдобой»? Я имею в виду прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам в Российской Федерации.

Эта величина устанавливается федеральным законом. И в 1 квартале 2020 года было установлено, что в среднем по России прожиточный минимум:

  • на душу населения — 10 843 рубля;
  • для трудоспособного населения — 11 731 рубль;
  • для пенсионеров — 8 944 рубля;
  • для детей — 10 721 рубль.

И сейчас Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум за 2 квартал 2020 года, хотя он уже закончился. Ну да ладно. Дело ведь не в том, закончился он или нет. Они это постфактум одобряют своим федеральным законом. Давайте посмотрим, как государство оценивает прожиточный минимум в РФ.

Итак, за 2 квартал прожиточный минимум в РФ «установлен» в 11 468 рублей. Больше всего прожиточный минимум у трудоспособного населения — аж 12 392 рубля. Пенсионеры должны умудряться жить на 9 422 рубля, дети — на 11 423 рубля.

После того, как Владимир Владимирович объявил, что к среднему классу в РФ относится население, получающее зарплату 17 300 рублей в месяц, то однозначно взрослый человек может прожить на 12 392 рубля. Давайте не будем рассуждать, к чему это относится, на что это влияет и что от него считают...

Кого это вообще волнует?

В новой Конституции написано, что люди должны получать заработную плату не ниже этого прожиточного минимума.

Давайте отбросим все эти рассуждения и все эти законодательные фишки. Правда заключается в том, что государственная, налоговая и экономическая политика дает нам вот такие ориентиры, понимаете? Великая страна! Великая нация!

В бюджете, в Фонде национального благосостояния, у ЦБ РФ деньги просто деть некуда, если, конечно, они там есть. Напомню цифры.

Минфин заявлял, что у них на начало пандемии было 18 трлн рублей, ликвидных активов — 12 трлн рублей, из которых ФНБ — 7,8 трлн рублей. На сайте ЦБ РФ в середине марта был 581 млрд долларов, что по тому курсу — 43 трлн рублей. Итого больше 60 трлн рублей, в федеральном бюджете — 19,5 трлн рублей. Даже при падении федерального бюджета на 20% на эти деньги можно было бы жить 10 лет. Поэтому я не знаю, есть там деньги или нет.

Сейчас речь о другом. Давайте помечтаем, что наступят времена, когда в РФ не будут позориться и на законодательном уровне устанавливать прожиточный минимум для трудоспособного населения в 12 392 рублей. Ведь мы говорим о людях, с зарплаты которых, как минимум удерживают НДФЛ, начисляют страховые и платят НДС. Это трудоспособное население, заходя в магазин, оставляет еще 50% своих денег в виде налогов, которые заложены в стоимость всех товаров.

И если трудоспособное население платит такие сумасшедшие налоги, то его нельзя унижать, объявляя, что оно способно прожить на 12 392 рубля! Это нехорошо. Давайте помечтаем об этих временах.

Записаться на семинар по налогам

Спасибо и удачи в делах.

прожиточный минимум
Владимир Туров

Владимир Туров — владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры». Практикующий и ведущий специалист по планированию налогов, построению холдингов и индивидуальных налоговых схем

https://turov.blog/