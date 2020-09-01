Можно ли прожить на 12 392 рубля?

Добрый день, уважаемые коллеги!

То, о чем мы сейчас с вами поговорим, вроде бы не имеет прямого отношения к налогам, но, с другой стороны — это налоги. Знаете, мы настолько к этой вещи привыкли, что уже даже не обращаем внимание на всю эту стыдобу. Что я имею в виду под «стыдобой»? Я имею в виду прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам в Российской Федерации.

Эта величина устанавливается федеральным законом. И в 1 квартале 2020 года было установлено, что в среднем по России прожиточный минимум:

на душу населения — 10 843 рубля;

для трудоспособного населения — 11 731 рубль;

для пенсионеров — 8 944 рубля;

для детей — 10 721 рубль.

И сейчас Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум за 2 квартал 2020 года, хотя он уже закончился. Ну да ладно. Дело ведь не в том, закончился он или нет. Они это постфактум одобряют своим федеральным законом. Давайте посмотрим, как государство оценивает прожиточный минимум в РФ.

Итак, за 2 квартал прожиточный минимум в РФ «установлен» в 11 468 рублей. Больше всего прожиточный минимум у трудоспособного населения — аж 12 392 рубля. Пенсионеры должны умудряться жить на 9 422 рубля, дети — на 11 423 рубля.

После того, как Владимир Владимирович объявил, что к среднему классу в РФ относится население, получающее зарплату 17 300 рублей в месяц, то однозначно взрослый человек может прожить на 12 392 рубля. Давайте не будем рассуждать, к чему это относится, на что это влияет и что от него считают...

Кого это вообще волнует?

В новой Конституции написано, что люди должны получать заработную плату не ниже этого прожиточного минимума.

Давайте отбросим все эти рассуждения и все эти законодательные фишки. Правда заключается в том, что государственная, налоговая и экономическая политика дает нам вот такие ориентиры, понимаете? Великая страна! Великая нация!

В бюджете, в Фонде национального благосостояния, у ЦБ РФ деньги просто деть некуда, если, конечно, они там есть. Напомню цифры.

Минфин заявлял, что у них на начало пандемии было 18 трлн рублей, ликвидных активов — 12 трлн рублей, из которых ФНБ — 7,8 трлн рублей. На сайте ЦБ РФ в середине марта был 581 млрд долларов, что по тому курсу — 43 трлн рублей. Итого больше 60 трлн рублей, в федеральном бюджете — 19,5 трлн рублей. Даже при падении федерального бюджета на 20% на эти деньги можно было бы жить 10 лет. Поэтому я не знаю, есть там деньги или нет.

Сейчас речь о другом. Давайте помечтаем, что наступят времена, когда в РФ не будут позориться и на законодательном уровне устанавливать прожиточный минимум для трудоспособного населения в 12 392 рублей. Ведь мы говорим о людях, с зарплаты которых, как минимум удерживают НДФЛ, начисляют страховые и платят НДС. Это трудоспособное население, заходя в магазин, оставляет еще 50% своих денег в виде налогов, которые заложены в стоимость всех товаров.

И если трудоспособное население платит такие сумасшедшие налоги, то его нельзя унижать, объявляя, что оно способно прожить на 12 392 рубля! Это нехорошо. Давайте помечтаем об этих временах.

Спасибо и удачи в делах.