«Ухожу красиво!»: в 2020 году изменились правила выхода из ООО

Добрый день, уважаемые коллеги!

Хорошая новость для вас, господа бизнесмены. Путин подписалФедеральный закон от 31.07.2020 № 252-ФЗ.

Если у вас ООО, то я быстренько рекомендую вам внести изменения в устав. Потому что теперь в соответствии с № 252-ФЗ вам облегчают выход из состава учредителей.

«Уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников общества, прямо поименованных в уставе общества либо обладающих определенными признаками, например имеющих долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера».

То есть вы можете прямо написать в уставе, что «Иванов Иван Иванович может в любой момент выйти из состава учредителей». Причем этот выход он будет выполнять без разрешения — сходил к нотариусу и все. Или вы можете написать, что если у вас меньше 10% акций, то вы можете выйти из ООО в любой момент. И никаких сложностей не будет.

На самом деле это хорошая новость.

«Уставом общества может быть предусмотрено предоставление права на выход из общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно».

Вы можете просто выйти из ООО в любой момент, если это написано в уставе. Но вы можете ограничить право выхода из общества. Как по мне, политику, связанную с выходом из состава учредителей, сделали намного либеральней. И я бы на вашем месте, конечно, этим правом воспользовался и внес изменения в устав.

Как выходить из ООО?

Вам даже не надо обращаться к учредителям. Вы просто идете к нотариусу и говорите: «Я не хочу быть в этом обществе».

«Нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц подается в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего заявление участника общества о выходе из общества.

Не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления участника общества о выходе из общества...».

Простыми словами: вы пришли к нотариусу, он заверил ваше заявление. В течение 2 дней он подал его в налоговую инспекцию. На следующий день после того, как нотариус подал документы о вашем выходе из общества в налоговую, он должен уведомить общество и остальных участников. Не «до», а «после», а то вдруг на вас будет оказывать давление.

Хороший закон. Реально хороший закон. Главное, что этот закон вам дает право делать так или не делать. Выбор за вами. И по мне, это очень сильно облегчит жизнь многим учредителям ООО.

Поэтому давайте воспользуемся этим законом и скажем спасибо депутатам Госдумы, которые разработали этот законопроект. Ну и, конечно, нашему президенту, который подписал этот законопроект.

Я неоднократно в роликах говорил и буду говорить, что в 2020 году наблюдаю две прямо противоположные тенденции:

нормативная база, с помощью которой наши чиновники, наше правительство хоть как-то пытается помочь бизнесменам;

большее недоверие к властям со стороны налогоплательщиков в целом, как физлиц, так и юрлиц.

Это довольно интересно. По всей видимости, наше государство утратило доверие настолько, что сейчас, скорее всего, ему либо трудно его будет восстановить, либо вообще невозможно восстановить уже это доверие. Ну, понаблюдаем. А пока давайте воспользуемся этим законом и облегчим свою жизнь. Этот ФЗ действительно хороший.

Спасибо и удачи в делах!