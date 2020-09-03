Бизнесмены не смогут судиться с государством

Добрый день, друзья.
Поговорим о Постановлении Правительства РФ от 24.07.2020 № 1108. По моему мнению, данным постановлением правительство хочет не просто облегчить жизнь судьям и уменьшить на них нагрузку, но и усложнить жизнь бизнесменам. А еще уменьшить степень вашей защищенности во время проверок государственного контроля и надзора.
«Провести с 17 августа 2020 г. по 30 июня 2021 г. на территории Российской Федерации эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц».
После каких проверок контрольно-надзорных органов вы не сможете обращаться в суд за защитой?
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
«Видами федерального государственного контроля (надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент, являются:
- федеральный государственный пожарный надзор;
- государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
- федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;
- государственный контроль за обращением медицинских изделий;
- федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
- федеральный государственный энергетический надзор;
- федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений».
После этих проверок вы не сможете обратиться в суд за защитой. Сначала вы должны написать жалобу на этот орган, направив ее в их ведомство.
«Подача жалобы контролируемым лицом осуществляется в добровольном порядке посредством использования личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Вы заходите на «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и пишете жалобу.
Куда попадает жалоба?
Ваша жалоба попадет в тот надзорный орган, который вас контролировал. Надеюсь, что это будет вышестоящий орган. И еще я надеюсь, что этот вышестоящий орган, конечно же, все по-честному рассмотрит, поправит своих подчиненных и защитит вас. Я очень надеюсь, что так и будет.
«Жалоба гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. Жалоба организации должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью».
Эту подпись вы сможете получить, только если сдадите биометрию лица, голоса и всего остального. И эта биометрия попадет в ЕБС (Единая биометрическая система) и в систему «ЕСИА» (Единая система идентификации и аутентификации).
«По итогам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
- оставляет жалобу без удовлетворения;
- отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично;
- отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решение;
- признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий».
Как вы считаете, в каком проценте случаев вышестоящее начальство контролеров признает действия (бездействие) своих должностных лиц незаконными и вынесет решение в вашу пользу? Давайте посмотрим, как вы считаете. Я хочу понять, какой процент из вас считает, что вышестоящие контролеры отменят решение нижестоящих и будут на стороне бизнесмена. Пишите свое мнение в комментарии.
Спасибо и удачи в делах.