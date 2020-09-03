Бизнесмены не смогут судиться с государством

Добрый день, друзья.

Поговорим о Постановлении Правительства РФ от 24.07.2020 № 1108. По моему мнению, данным постановлением правительство хочет не просто облегчить жизнь судьям и уменьшить на них нагрузку, но и усложнить жизнь бизнесменам. А еще уменьшить степень вашей защищенности во время проверок государственного контроля и надзора.

«Провести с 17 августа 2020 г. по 30 июня 2021 г. на территории Российской Федерации эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц».

После каких проверок контрольно-надзорных органов вы не сможете обращаться в суд за защитой?

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«Видами федерального государственного контроля (надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент, являются: федеральный государственный пожарный надзор;

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;

государственный контроль за обращением медицинских изделий;

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

федеральный государственный энергетический надзор;

федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений».

После этих проверок вы не сможете обратиться в суд за защитой. Сначала вы должны написать жалобу на этот орган, направив ее в их ведомство.

«Подача жалобы контролируемым лицом осуществляется в добровольном порядке посредством использования личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Вы заходите на «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и пишете жалобу.

Куда попадает жалоба?

Ваша жалоба попадет в тот надзорный орган, который вас контролировал. Надеюсь, что это будет вышестоящий орган. И еще я надеюсь, что этот вышестоящий орган, конечно же, все по-честному рассмотрит, поправит своих подчиненных и защитит вас. Я очень надеюсь, что так и будет.

«Жалоба гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. Жалоба организации должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью».

﻿Эту подпись вы сможете получить, только если сдадите биометрию лица, голоса и всего остального. И эта биометрия попадет в ЕБС (Единая биометрическая система) и в систему «ЕСИА» (Единая система идентификации и аутентификации).

«По итогам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений: оставляет жалобу без удовлетворения;

отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично;

отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решение;

признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий».

Как вы считаете, в каком проценте случаев вышестоящее начальство контролеров признает действия (бездействие) своих должностных лиц незаконными и вынесет решение в вашу пользу? Давайте посмотрим, как вы считаете. Я хочу понять, какой процент из вас считает, что вышестоящие контролеры отменят решение нижестоящих и будут на стороне бизнесмена. Пишите свое мнение в комментарии.

Спасибо и удачи в делах.