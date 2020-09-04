IT-отрасль получит льготные кредиты под 1%

Добрый день, друзья!

Фактически каждую неделю Минэкономразвития подает хорошие законопроекты в Госдуму, правительство тоже инициирует законы.

Владимир Владимирович поставил задачу, чтобы в ближайшие годы РФ вошла в десятку самых образованных стран мира. И чтобы наше высшее образование признавалось по всей планете. Наши университеты должны входить в десятку лучших.

А что касается цифровой отрасли и IT-отрасли, то наши айтишники должны войти в пятерку лучших в мире! Представляете? Это же здорово. Надеюсь, что это будет реализовано не так, как раньше: помните, лет 10 назад, президент говорил, что РФ к 2020 году войдет в пятерку крупнейших экономик мира? Сейчас он больше так не говорит...

Я надеюсь, что в этот раз так не будет. Мне хочется, чтобы мы действительно стали крупнейшей IT и цифровой державой.

Минкомсвязи разработал программу выдачи льготных кредитов на цифровую модернизацию деятельности отечественных предприятий. Эти льготные кредиты будут давать под 1-5%. При этом кредиты могут получать как госкомпании, так и частные фирмы. Это же здорово!

Сколько денег может получить частная фирма?

Можно получить кредит на цифровую модернизацию до 5 млрд рублей. А если вы собираетесь сделать какие-то комплексные решения, которые повлияют на всю страну, то кредит по ставке 1% может быть увеличен вдвое, но не больше 10 млрд рублей.

Но 10 млрд рублей на цифровую модернизацию — тоже неплохо! Эта программа будет действовать до 2024 года. И в ближайшее время на сайте Минкомсвязи будет опубликован список уполномоченных банков, в которых можно получить до 10 миллиардов рублей на цифровую модернизацию.

Это хорошая новость. И я очень надеюсь, что эти деньги дойдут до налогоплательщиков, а не до государственных компаний, они меня мало интересуют. Категорически нельзя давать эти деньги государственным компаниям. Надеюсь, что эти деньги дойдут до частных фирм.

Правительство старается, чтобы российская экономика поднялась с колен и процветала. Потому что среднемировая экономика за истекшие 10 лет выросла на 45%, развивающиеся экономики, включая Китай, Казахстан, выросли более, чем на 70%, а российская экономика выросла всего-навсего на 11%. Это грустно. Сначала стояла цифра 1,2%, потом Росстат сказал, что он использовал неправильную методику и подняли цифру роста российской экономики до 8%. А в доклад президенту уже попала цифра 11%.

Но 11% — это в 4,5 раза меньше тех темпов роста, которые показала среднемировая экономика. Это в 7 раз меньше, чем за 10 лет выросли наши соседи. И это при том, что РФ самая богатая по сырью и природным ископаемым страна в мире. Россия населена далеко не идиотами, тут живут образованные, умные и способные люди, желающие, блин, работать.

Российский бизнесмен способен чуть ли не сквозь стены проходить и добиваться своего, он работает не благодаря, а вопреки всему... Может быть, правительство, наконец, решило поддержать по-настоящему наших налогоплательщиков. У них там на 3000 жизней вперед денег уже аккумулировано.

Давайте не будем о плохом. Давайте будем помнить закон: «То, чему уделяем больше всего внимания, то и получаем». Давайте будем уделять внимание хорошему. Похвалите, пожалуйста, в комментариях правительство. Напишите, что здорово, что частный бизнес сможет получить до 5-10 млрд рублей на цифровую модернизацию.

Спасибо и удачи в делах!