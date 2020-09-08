Бизнесмен — это звучит гордо

Свой первый бизнес я начал в феврале 1992 года. За эти 28 лет я много чего видел и прошел, включая веселые 90-е со «стрелками», жестокими разборками, насилием и отсутствием правоохранительной системы. Я не понаслышке знаю, что такое рейдерские захваты, допросы с пристрастием, уголовные дела, очные ставки и бессонные ночи в попытке защитить то, что заработал.

За это время я даже успел побывать чиновником и хорошо знаю их точку зрения. Я видел и знаю ситуацию с двух сторон: и со стороны мира бизнеса и со стороны мира чиновников, следователей и налоговиков.

17 лет назад, отказавшись от заманчивых предложений и карьеры чиновника, я ушел в консалтинг. Через меня прошли сотни российских компаний. Я лично давал индивидуальные консультации и помогал выстраивать бизнес. Мои семинары посетили десятки тысяч российских бизнесменов, и вот что я хочу вам сказать: с российским бизнесменом все в порядке, у него достаточно креатива, способностей и пробивной силы.

Российский предприниматель способен выжить практически в любых условиях. Но откуда тогда все эти разговоры: «невозможно вести бизнес», «задавили», «все закрываюсь и уезжаю в Америку/Европу (реальные примеры)». Что не так? Что не так с системой мы видим... Но что не так с самим бизнесменом? Для системы вы — корм.

С точки зрения системы, идеальный гражданин/идеальный предприниматель — это корова. Корову можно пасти и кормить чертополохом. Она дает телят, которых у нее можно забрать и еще она с радостью позволяет себя доить. В конце концов, ее можно зарезать, мясо съесть, из шкуры сделать сапоги, а кости перемолоть на муку. И даже навоз пригодится, его можно использовать как удобрение. Безотходное производство, идеальное животное. Минус только один — она иногда мычит.

Осмелюсь предположить, что фискально-чиновничьи органы часто смотрят на бизнесмена, как на корову, которую можно доить бесконечно. Но бизнесмены не коровы. Они своим трудом каждый день создают национальное достояние страны. Именно они, часто вопреки удушающим законам и действиям со стороны чиновников, кормят, одевают и обувают тех, кто их имеет. И один только этот факт дает право каждому бизнесмену гордиться собой.

Но что не так с самим бизнесменом? Почему он сам себя ставит в этой «пищевой цепочке» на более низкую ступень?

Виной всему недостаток знаний и практических решений, который влечет за собой недостаток свободы выбора и свободы действий. А отсюда страх, неуверенность в будущем, потеря контроля над ситуацией и ощущение, что ты больше не принадлежишь сам себе.

И появляется страх того, что государство может сделать с тобой все что угодно. Не может. Давайте хотя бы сами себе, шепотом, скажем правду. Мы не животные! Мы не коровы! Мы те столпы, на которых держится вся наша цивилизация и именно мы, производя товары, работы и услуги, поддерживаем жизнеспособность цивилизации и государства. Мы достойны доверия и уважения!

Но одних лозунгов и призывов мало. Нужны точные решения, как вернуть к себе уважение. Одновременно с этим законно снизить налоги и обезопасить активы, избавившись от придирок и давления налоговой.

Этому будет посвящен мой следующий семинар. Решения есть, и я вам их дам. Не упустите свой шанс на лучшую, безопасную и комфортную жизнь!