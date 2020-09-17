Чего ждать от налогового мониторинга?

Добрый день, коллеги.

Что такое налоговый мониторинг? Налоговый мониторинг — это когда вы дали согласие налоговым органам, чтобы они свои «щупальца» поместили в вашу бухгалтерию, чтобы следить за каждой вашей операцией. И если все ваши операции в порядке, то работайте спокойно: никаких доначислений, выездных налоговых или камеральных проверок у вас не будет. Если налоговики будут с чем-то несогласны, они вам на это укажут. И если вы согласны с их замечанием, быстро устранили недочеты — опять к вам нет претензий.

Распоряжение Правительства РФ от 21.02.2020 № 381-р «Об утверждении Концепции развития и функционирования в Российской Федерации системы налогового мониторинга»

Допустим, вы с 1 января участвуете в налоговом мониторинге. В конце года вы вышли из налогового мониторинга. Но налоговики имеют право проверить все ваши операции, по-моему, до 1 октября 2021 года, то есть им дается срок 9 месяцев. Многим компаниям, которые работают легально, налоговый мониторинг выгоден. Те компании, которые вошли в эту «систему», будут проверяться специфическими налоговыми органами, которые в течение 2020 года должны быть созданы, а может быть, уже созданы. Этого я не проверял.

На самом деле, сейчас этот процесс как бы активизирован. До конца года должна быть принята вся нормативная база, и планируется, что к 2022 году количество компаний, которые будут под налоговым мониторингом, вырастет до 3 879. На самом деле, в постановлении правительства написано не так. Там написано, что их должно быть не менее 3 879. А к 2024 году — не меньше 7 827.

Кто может войти в налоговый мониторинг?

Раньше была планка — 3 млрд рублей. Сейчас критерии «отбора» немного должны измениться. Если раньше, чтобы попасть в налоговый мониторинг, нужно было соответствовать всем критериям одновременно, то сейчас нужно подходить по любому из критериев.

Например, критерий: годовые доходы не меньше миллиарда. Если у вас так, смело идите в налоговый мониторинг. Активов на миллиард — тоже добро пожаловать. Или активы, или доходы. А если вы платите налогов не меньше 100 млн рублей в год, тоже можете попасть в налоговый мониторинг. По любому из этих критериев можно попасть в налоговый мониторинг.

На самом деле, для тех, кто научился платить легально НДС, налоговый мониторинг выгоден. Я долго могу об этом рассказывать. Но я очень надеюсь, что ваш бухгалтер вам скажет то же самое, разобравшись, как этот налоговый мониторинг устроен и как он работает.

Мы не можем сказать, что налоговый мониторинг — это ужасно. Пока что он делается добровольно. Только на третьем этапе он станет недобровольным. Но до третьего этапа надо дожить еще, он запланирован после 2024 года.

Подчеркиваю: если компания работает легально — да ради бога. У меня, например, все легально, пожалуйста, можете инспектора посадить, пусть сидит и мониторит. Мне был бы даже выгоден налоговый мониторинг. Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.