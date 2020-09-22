ПСН-щикам нельзя торговать в интернет-магазинах

Добрый день, друзья.

Я накаркал. Недавно я похвалил налоговиков, что они стали выпускать более разумную нормативную базу. Что количество выпускаемых бумаг уменьшилось, что налоговики защищают не только собственную точку зрения, но и точку зрения налогоплательщиков. И я долго их расхваливал, ну и, наверное, перехвалил.

Письмо ФНС России от 28.08.2020 №КВ-4-3/13872@ «О направлении письма Минфина России от 20.08.2020 № 03-11-09/73386».

В этом документе Минфин, по моему мнению, занимает однобокую позицию по поводу ПСН, хотя мог бы занять позицию в пользу мира бизнеса.

В чем смысл?

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации ПСН применяется в отношении предпринимательской деятельности в виде ремонта и пошива швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонта, пошива и вязания трикотажных изделий. Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (далее — ОКВЭД2), пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, а также пошив и вязание трикотажных изделий осуществляется по индивидуальным заказам населения (коды 14.1, 14.2, 14.3, 15.2 ОКВЭД2). Учитывая изложенное, к данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация швейных, меховых и кожаных изделий по договорам купли-продажи, в том числе через интернет-магазин, с которым заключен агентский договор».

То есть если вы шьете эти изделия и продаете их через интернет-магазин по договорам купли-продажи, то вы слетаете с ПСН. Потому что теперь ваши изделия обезличены, так как их заказал у вас не какой-то конкретный гражданин, а покупка была через сайт.

Вывод

По формальному признаку все верно. Тут у меня нет вопросов ни к Минфину, ни к ФНС России. Но это лишь по формальному признаку.

Во-первых, никто им не мешает выйти с законодательной инициативой. И спасая этих ИП, разрешить им продавать свои изделия еще и через сайты, скажем так, в розницу, по договорам купли-продажи, оставаясь на ПСН. Никто не запрещает. Но почему-то не хотят, не заботятся.

Во-вторых, можно было бы дать в этом письме разъяснение из серии: что делать, чтобы остаться на ПСН. По мне, это сделать не сложно. На сайте должна быть размещена стандартизированная форма заявки, и чтобы тот человек, который хочет купить изделие, оставлял заявку для ПСН-щика. Этот момент можно обойти, нужно только грамотно выстроить документооборот.

И вот почему я сказал, что стали появляться опять однобокие письма, которые говорят, почему нельзя. Которые запрещают, но не рассказывают, как выйти из этой ситуации. Это нехорошо. Все-таки налоговики и Минфин обязаны заботиться о налогоплательщиках. Очень уж хочется изменить эту чертову парадигму с фискально-уничтожительной на заботливо-помогающую. Возможно, я наивен. Но я хочу вашей поддержки.

Напишите в комментариях, кто выступает за то, чтобы хотя бы в тяжелый для бизнеса период Минфин и налоговики поменяли парадигму с фискально-уничтожительной на помогающе-консультирующе-спасающую. Ведь они должны думать не только о сиюминутной выгоде для бюджета. Они должны думать еще хоть немного о среднесрочной перспективе.

А на семинаре я расскажу, что делать, если мы не дождемся с вами помощи от налоговиков. Чтобы мы могли сами о себе законно позаботиться и снизить все нужные нам налоги.

Спасибо и удачи в делах.