Как налоговики обходят закон и «стригут» бизнес

Добрый день, уважаемые коллеги.

Ролик о том, как налоговики умеют выкручиваться. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 запрещено проведение налоговых проверок о соблюдении требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники до конца 2020 года. Вот, запретили им, и все! Но Минфин вместе с ФНС России решили выкрутиться.

Налоговики пишут: «Вместе с тем данное Постановление Правительства РФ не запрещает проводить административные расследования в соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ и иные процессуальные действия, предусмотренные КоАП РФ».

Что это значит?

Давайте переведу это на человеческий язык, используя нормативную базу.

В соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ, на которую ссылаются, «Административное расследование представляет собой совокупность действий, осуществление которых необходимо для получения дополнительных сведений и материалов, необходимых для правильного разрешения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении».

То есть налоговики должны кое-что сделать, чтобы понять: присутствовало у вас административное правонарушение при использовании контрольно-кассовой техники или нет.

Что они будут делать?

Они должны возбудить дело и принять решение о начале административного расследования. То есть получается, что они таким образом обходят запрет, установленный постановлением правительства на проведение проверок. Они скажут, мы не проверяем, а проводим административное расследование. Они должны установить факт фактических обстоятельств. Взять объяснение лиц, использующих ККМ, назначить и провести экспертизу, если требуется. А также произвести отбор проб и образцов, например, сделать контрольную закупку. Снять показания специальных технических средств. Они должны направить запросы и поручения, истребовать сведения, осмотреть помещения и территории. Сделав все это, они должны будут оформить результаты. Они должны направить соответствующие материалы для рассмотрения. Срок не может превышать 1 месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Вот что такое административное расследование. В ст. 28.7 КоАП РФ написано:

«Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

<...>

Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему».

Моя задача, прежде всего, дать вам нормативную базу.

Вывод

Мы видим непреодолимое желание налоговиков обойти Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020№ 438, которое им запрещает проверять применение ККТ до конца 2020 года. И все-таки налоговики пытаются как-то, в том числе с помощью административных расследований, ловить бизнесменов и пополнять бюджет. Ну а куда им деваться? Поставлена задача пополнить бюджет. Денег не хватает.

Многие бюджетные уже начали резать. Почему? Потому что доходы бюджета падают. Покупательная способность населения падает. По данным опросов, проведенных бизнес-омбудсменом Титовым, что около 25% бизнесменов оценивают свое положение как катастрофическое, еще 36% бизнесменов не уверены, что «выживут». При этом меры господдержки бизнеса оказались куцыми.

В соответствии с тем же докладом Титова, который в конце мая был подан президенту, если взять весь малый и средний бизнес, реально пострадавший в период пандемии, то помощь была оказана не более чем 23% бизнесменов. А если взять всех бизнесменов, то помощь была оказана только 18%. Не говоря уже о том, что размер этой помощи был, мягко говоря, недостаточный. Поэтому понятно, что налоговики будут пополнять бюджет любой ценой.

Короче, если вы, будучи ИП или ваша организация использует онлайн-кассы, то я бы настоятельно рекомендовал вашему юристу или бухгалтеру посмотреть Письмо ФНС России от 25.08.2020 №АБ-4-20/13616@ и ст. 28.7 КоАП РФ. И разобраться, что такое административное расследование, как оно проводится и как карают по его результатам.

Я неоднократно говорил, что моя цель — помогать бизнесменам, чтобы мир бизнеса работал спокойно и был в безопасности. Чтобы у нас с вами не возникало желания закрыть бизнес или «сделать ноги» из страны. Я продолжу свою работу до тех пор, пока это будет возможно. А вам хочу пожелать удачи. Приходите на мой ближайший семинар по оптимизации налогов, который я полностью переработал. Я расскажу в деталях, как выжить в нашей стране.

Спасибо и удачи в делах!