Как за полгода стать банкротом

Добрый день, уважаемые коллеги.

То, о чем мы сегодня поговорим, относится не ко всем налогоплательщикам, а скорее, к физлицам, которые попали в неприятную ситуацию, связанную с долгами. Быть в долгах, когда за тобой ходят кредиторы, служба служебных приставов, согласитесь, не очень приятная вещь.

С 1 сентября вступили в силу поправки в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Процедура внесудебного банкротства для физлиц значительно упростилась. Если долг физлица составляет от 50 до 500 тысяч рублей, то можно воспользоваться внесудебной процедурой банкротства.

Для начала служба судебных приставов должна провести исполнительное производство, прийти к выводу, что брать с вас нечего и закончить исполнительное производство в связи с отсутствием имущества. После завершения исполнительного производства отправляемся в МФЦ, где подаем заявление об ускоренной процедуре банкротства. МФЦ проверит все указанные сведения и разместит уведомление о начале процедуры банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Остается ждать 6 месяцев. На эти полгода приостанавливается всякое исполнительное производство по долгам, не будут начисляться пени, штрафы. По окончании 6 месяцев, если кредиторы не подадут заявление о введении общей процедуры банкротства (это можно сделать, если у должника найдут какое-то имущество), то внесудебная процедура банкротства завершается. И гражданин освобождается от всех долгов. Напомню, что сумма этих долгов должна быть от 50 до 500 тысяч рублей. Потому что если сумма долга больше 500 тысяч рублей, то по ускоренной процедуре банкротства пройти не удастся.

Вывод

Конечно, человек, которому должны деньги, будет расстроен. А с другой стороны, жизненные ситуации бывают всякие, по мне, эта процедура является оздоравливающей. Она дает человеку возможность начать жить какую-то новую жизнь, а кредиторам, которые попали и которые своих денег не получат, наверно, сделать какие-то выводы. Но этой процедурой можно воспользоваться только раз в 10 лет. Надеюсь, эта информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.