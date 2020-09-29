МВД: «А давайте введем авансовый налог для мигрантов»

Добрый день, уважаемые коллеги.

Министерство внутренних дел РФ подготовило концепцию законопроекта о совершенствовании работы с иностранной рабочей силой. А так как многие из вас нанимают иностранцев, я решил вам пару слов об этом сказать.

Планируется ввести фиксированный авансовый платеж для иностранных граждан, выезжающих в РФ с целью заработать. Это фиксированный авансовый платеж должен будет платить сам иностранец. И чтобы это сделать, иностранец, въезжающий на работу в РФ, должен будет оформить электронный патент. Но вы как работодатели, которые планируют привлекать мигрантов, обязаны будете сделать следующее:

зарегистрироваться в личном кабинете на ЕПГУ (честно скажу: не посмотрел, что это такое... какой-нибудь кабинет по найму иностранной рабочей силы, наверное); подать заявление о внесении в реестр работодателей, нанимающих иностранную рабочую силу. То есть будет создан реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС).

Если после этих двух шагов мигрант в течение 15 дней не внесет фиксированный платеж, то ему будет грозить запрет на работу в РФ и депортация.

Кроме этого, МВД предлагает выпускать для иностранцев специальные ID-карты с персональными данными. И перед въездом в РФ у иностранцев будут брать отпечатки пальцев. А дополнительно МВД предлагает создать реестр недобросовестных нанимателей иностранных работников.

Короче, МВД планирует в следующем году сделать свои идеи законопроектом. Дальше Дума голосует, Совфед одобряет и т.д. В итоге это станет законом.

Вопрос к вам. Я иностранцев не нанимал. Нет необходимости. А вот если вы нанимаете иностранцев, вам эти инициативы все пойдут на пользу? Это упростит вашу работу? Запись во все эти реестры, появление ID-карт у иностранцев, авансовые платежи, сбор отпечатков пальцев и так далее... Напишите, станет ли вам от этого лучше?

А я, уважаемые налогоплательщики, желаю вам удачи в делах и чтобы все у вас было хорошо.