МВД: «А давайте введем авансовый налог для мигрантов»

Добрый день, уважаемые коллеги.
Министерство внутренних дел РФ подготовило концепцию законопроекта о совершенствовании работы с иностранной рабочей силой. А так как многие из вас нанимают иностранцев, я решил вам пару слов об этом сказать.
Планируется ввести фиксированный авансовый платеж для иностранных граждан, выезжающих в РФ с целью заработать. Это фиксированный авансовый платеж должен будет платить сам иностранец. И чтобы это сделать, иностранец, въезжающий на работу в РФ, должен будет оформить электронный патент. Но вы как работодатели, которые планируют привлекать мигрантов, обязаны будете сделать следующее:
- зарегистрироваться в личном кабинете на ЕПГУ (честно скажу: не посмотрел, что это такое... какой-нибудь кабинет по найму иностранной рабочей силы, наверное);
- подать заявление о внесении в реестр работодателей, нанимающих иностранную рабочую силу. То есть будет создан реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС).
Если после этих двух шагов мигрант в течение 15 дней не внесет фиксированный платеж, то ему будет грозить запрет на работу в РФ и депортация.
Кроме этого, МВД предлагает выпускать для иностранцев специальные ID-карты с персональными данными. И перед въездом в РФ у иностранцев будут брать отпечатки пальцев. А дополнительно МВД предлагает создать реестр недобросовестных нанимателей иностранных работников.
Короче, МВД планирует в следующем году сделать свои идеи законопроектом. Дальше Дума голосует, Совфед одобряет и т.д. В итоге это станет законом.
Вопрос к вам. Я иностранцев не нанимал. Нет необходимости. А вот если вы нанимаете иностранцев, вам эти инициативы все пойдут на пользу? Это упростит вашу работу? Запись во все эти реестры, появление ID-карт у иностранцев, авансовые платежи, сбор отпечатков пальцев и так далее... Напишите, станет ли вам от этого лучше?
А я, уважаемые налогоплательщики, желаю вам удачи в делах и чтобы все у вас было хорошо.