В России хотят ввести почасовой МРОТ

Добрый день, уважаемые коллеги.

У нас в стране активно строится социализм. Также он уже строится и в Америке. А в Европе давно построен. Но у нас он строится особый.

В чем заключается социализм? Например, количество дней отпуска в США — 7-14, в зависимости от штата и от того, сколько ты проработал. В России — от 28. Социализм? Социализм. Там ты на отпуск деньги копишь себе сам, тут тебе оплачивает работодатель. Социализм за счет работодателя. Там, если ты заболел, пожалуйста, страховка. Тебе страховая компания все оплачивает. У нас оплачивает работодатель, у нас сотрудник сам страховку не получает. Работодатель платит деньги в ФСС, ФСС оплачивает. В общем, все это делается за счет работодателя.

Это же социализм в чистом виде. И эти признаки социализма я могу перечислять до бесконечности. То есть у нас в России социализма в разы больше, но не за счет бюджета, а за счет работодателя.

Несколько дней назад «Известия» опубликовали инициативу правительства о введении почасового МРОТ. Думаю, вы знаете, что почасовой МРОТ введен во многих странах мира, в тех же США. Там, по-моему, оплата не меньше 18 долларов в час. И у нас собираются тоже в течение 2021 — 2023 годов ввести почасовой МРОТ.

Сейчас работодатели обязаны платить зарплату не ниже федерального МРОТ, но на самом деле не ниже так называемого регионального прожиточного минимума. А новый почасовой МРОТ будет применяться к работникам, подписавшим краткосрочные трудовые договоры.

Авторы этого законопроекта предлагают установить новый почасовой МРОТ в размере 150 рублей, но цифра еще не окончательная. Окончательно это решение будет приниматься депутатами Государственной Думы. Сумма в 150 рублей, это где-то 2 доллара.

Нужен ли вообще МРОТ? Потому что платить сотруднику надо за результаты труда. При чем тут МРОТ? При чем тут почасовой МРОТ? При чем тут федеральный прожиточный минимум? Тем более почасовой МРОТ 150 рублей в час — это протянуть ноги.

Давайте посчитаем: 150 рублей в час умножить на 42 часа в неделю — 6300 рублей в неделю получается. Вроде бы довольно неплохо. Умножаем на 4,3 недели в месяц и получаем 27 тысяч рублей в месяц. Вроде бы тоже неплохо. Но давайте скажем честно — это абсолютно нищенская зарплата. С другой стороны, во многих регионах средняя зарплата даже ниже этих 27 тысяч. Может быть, это подстегнет работодателей как-то не опускаться ниже 27 тысяч и требовать с сотрудников побольше?

Работодатель часто платит низкую зарплату не потому, что он сволочь, а потому, что таков рынок, таковы условия ведения экономики, ведения бизнеса. Но давайте скажем честно: таково качество работы сотрудников. Потому что, когда с сотрудниками начинаешь разговаривать, они говорят: «Я работаю идеально. Я отдаю все силы и возможности». Но когда начинаешь смотреть и начинаешь сравнивать, ты понимаешь, что тут далеко до идеала.

Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, когда был премьер-министром, что в Российской Федерации производительность труда в среднем в 3 раза меньше, чем в развитых странах Европы и США. Он сказал, что это не только из-за технологического отставания, которое, кстати, признано в Совфеде, но и из-за того, что сами люди недостаточно качественно работают.

Не такая простая эта проблема. Я еще сам не определился в этом вопросе. Мне нужны ваши комментарии и мнение. Поддерживаете ли вы эту инициативу правительства или нет? Если бы с работодателя сняли его «социалистические обязательства», то я был бы с этим согласен. И сказали бы своему сотруднику: «Сотрудник, ты хочешь в отпуск? Скопи себе денег и поезжай. Заболел? Ну, так а что ж ты не купил страховой полис? ОМС тебе выдали, это понятно. Но купи нормальный страховой полис, ради бога».

Например, во многих странах не оплачиваются выходные и праздничные дни. А у нас же работодатель, в рамках построения социалистического государства, оплачивает все выходные, праздники — неважно. Люди сидят дома и получают деньги. У меня каждый год головняк. Мне надо в январе и мае где-то брать деньги на зарплаты, но все сидели дома и не работали. Где взять денег?! Это головная боль работодателя.

Я решил посчитать, сколько у нас государственных праздников, совмещенных с Новым годом и с Первомаем: год на год не приходится, но в этом году получилось 43 дня. А теперь добавьте эти 40 дней к отпуску в 28 дней, добавьте сюда выходные, а если больные... По данным ФСС, среднее количество дней, которые человек в год болеет — 13.

А если еще добавить дня, когда «ребенка в школу отвести», «маму встретить», «второй раз заболел», а где деньги работодателю брать?

В общем, у меня самого тут шарики за ролики заходят, не такая это простая проблема. Жду ваших отзывов.

Спасибо и удачи в делах.