В России снова повысят налоги?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Михаил Владимирович Мишустин объявил, что никакого повышения налогов не будет. Но через некоторое время премьер-министр сказал, что все-таки надо поднять какие-то налоги, потому что дефицит бюджета большой, денег в стране не хватает. Но основную массу бизнесменов пока трогать не будут.

Например, для тех, чей личный доход до 5 млн рублей, НДФЛ останется 13%. А вот если ваша зарплата будет больше 416 тысяч рублей в месяц — то НДФЛ поднимут на 2%, при условии, что зарплата превысит 5 млн рублей в год. Вот с этого превышения дополнительно нужно будет платить 2%, то есть ставка уже будет 15%.

Вы скажете: «Это ерунда какая-то, ко мне не имеет никакого отношения. Какие 416 рублей в месяц? Тут бы как-нибудь месяц на зарплату прожить». Нет, коллеги, тут дело не в этом. Опасность заключается в том, что это только начало. Если уж собираются принять закон о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, то за этим могут последовать и другие федеральные законы. И эту прогрессивную шкалу НДФЛ будут развивать и потихоньку уменьшать соответствующие предельные зарплаты. Вот чего я опасаюсь.

И еще у нас появилась одна налоговая нагрузка. Это, конечно, касается не всех, но очень неприятно. Теперь все средства нагревания табака, включая кальяны и вейпы, приравняли к сигаретам. Соответственно, это тоже будет облагаться акцизами. Которые, кстати, подорожали.

Теперь каждая пачка сигарет подорожает рублей на 20. Может быть, кому-то много 20 рублей, кому-то нет. Но когда мы возьмем калькулятор и посчитаем это в масштабе страны, получаются очень приличные деньги. И ведь я привел еще не все примеры.

С одной стороны, мы в телевизоре слышим успокаивающие речи политиков. А с другой стороны, у нас придумываются все новые и новые способы изъятия денег из кармана населения. Давайте скажем честно: 95 человек из 100 не имеют ни малейшего понятия о системе налогообложения в нашей стране.

Тот же НДФЛ. Да, сейчас он коснется только тех, кто много зарабатывает. А потом введут прогрессивную шкалу для всех. Но так как налоги платит работодатель, выворачивая эти деньги из зарплаты, то для «физика» вроде бы и незаметно. На руки-то ему эти деньги не попадают, он же их своими руками в бюджет не отдает.

Но у меня есть и хорошая новость.

Финансовое ведомство успокоило владельцев собак, разъяснив, что введение на территории РФ налога на содержание братьев наших меньших не планируется.

«Дело в том, что поручениями главы государства совместно с предпринимателями сформированы федеральные законы, корректирующие налоговое законодательство. Кардинальных новшеств, которые могут дестабилизировать налоговую систему и привести к увеличению нагрузки, до 2024 года не будет. Исключение — уточняющие нормативные акты, которые в дальнейшем будут только совершенствовать налоговое администрирование».

Кто бы сомневался? Что-что, а налоговое администрирование в переводе на человеческий язык — методы и способы сдирания шкурки с населения и с налогоплательщиков. Конечно же, они будут совершенствоваться. Даже не сомневайтесь в этом.

Например, вводится понятие оперативно-разыскной деятельности. С 1 января 2021 года налоговики будут иметь право привлекать на выездные налоговые проверки Федеральную службу безопасности России. Я уже об этом рассказывал. Поэтому нет никаких кардинальных изменений — просто НК РФ станет толще на пару сотен страниц. Будут увеличены какие-то налоги, но это будет незаметно.

Так что давайте на полном серьезе порадуемся, что введения налога на собак не будет. Но от себя поставлю запятую и добавлю: если ваша собачка родила, вам придется все-таки потратиться и прочипировать своих щеночков. Так что не все так гладко, как кажется.

Спасибо и удачи в делах.