Спасительный патент: как уйти с ЕНВД с наименьшими потерями

Добрый день, друзья.

Хорошая новость. Чиновники решили подсластить немножко ЕНВД.

Я уже не раз говорил, что при переходе с ЕНВД на упрощенку налоги вырастут от 50 до 300%. А если переходить на ОСН, то налоги вырастут до 7 раз. Также я рассказывал, что вам лучше самому написать заявление о переходе на один из спецрежимов, потому что в 2021 году вас автоматом переведут на ОСН.

Но вернемся к хорошим новостям. Патентную систему налогообложения собирается сделать похожей на ЕНВД, который будет отменен. Например, правительство предлагает приблизить условия ПСН к ЕНВД. Законопроектом предусмотрено разрешить владельцам кафе и магазинов увеличить площадь торгового зала или площадь зала облуживания посетителей до 150 м².

Этот законопроект принят в первом чтении. Сейчас на ПСН действует ограничение в 50м². Еще, например, сейчас ты платишь стоимость патента страховые взносы. А предлагается уменьшать стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов. Это хорошая новость. Спасибо за это нашему Кабмину, господину Мишустину и депутатам Госдумы, которые уже приняли эти поправки в первом чтении.

В этом документе расширен список видов экономической деятельности, позволяющих применять патентную систему налогообложения. Сейчас их 64, а будет 82. На самом деле эта новость хорошей не является. Потому что они просто взяли один из пунктов, где было много видов деятельности и раздробили его. Видов деятельности получилось больше, но, по сути дела, ничего не поменялось. Просто теперь в этом легче будет разобраться. То есть был пп. 21 п. 2 ст. 346.43 НК РФ, который насчитывал очень много различных видов деятельности, его раздробили на более мелкие подпункты. Но это хорошая новость.

Правительство Мишустина работает намного лучше, чем правительство Медведева. Качественнее. Нынешний глава ФНС России объявил о том, что он собирается превратить налоговиков из фискалов в сервисную компанию, обслуживающую налогоплательщиков. Другое дело, что на этом пути бизнесу придется легализовать все. Потому что в разы увеличиваются возможности налоговиков администрировать и контролировать. Все это возможно благодаря цифровым технологиям.

В данном случае, это хорошая новость для налогоплательщиков. Плохая в том, что ЕНВД отменяют. Но появляется дополнительная возможность купить патент и работать спокойно. Часто бывает так, что на патенте намного выгоднее работать, чем, например, на упрощенке, да и на том же ЕНВД, который отменяют.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу. Подробно о том, как законно снизить все налоги я расскажу на ближайшем семинаре. Записывайтесь, не прогадаете.

Спасибо и удачи в делах.