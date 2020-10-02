Курильщики спасут бюджет от коронавируса

Добрый день, уважаемые налогоплательщики.

В одной из статей я уже упоминал, что у нас увеличат акцизы на сигареты. В среднем пачка сигарет подорожает на 20 рублей. Нужно понимать, что в России больше половины населения курит. Могу сказать как злостный курильщик, который курил почти 30 лет, хорошего в этом мало. Но, по моему мнению, бороться с курением надо не только увеличением стоимости сигарет.

Причина увеличения стоимости акцизов довольно странная.

«Минфин предложил увеличить акциз на табачную продукцию на 20% в 2021 г. для компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства. Проект правок в Налоговый кодекс одобрили на комиссии по законопроектной деятельности, его рассмотрят на заседании правительства».

Я в это не верю, потому что эти деньги поступают в бюджет, а из бюджета они распределяются согласно соответствующей бюджетной росписи. И никто не будет высчитывать, что деньги с акцизов надо направить именно на борьбу с коронавирусом.

Нам говорят, что это компенсация расходов на COVID-19. Все это полная лажа, давайте скажем честно. В этом году у нас колоссальный дефицит бюджета. В 2021 году тоже будет дефицит бюджета. Российская Федерация опять влезает в долги. Но нам говорят, что, если у нас долги РФ будут в пределах 25% от годового ВВП или от консолидированного бюджета, то это все нормально.

Нет, это ненормально. Жить надо по средствам. Потому что наши с вами дети будут возвращать эти долги из своей зарплаты. Мы не Америка, у которой печатный станок для всей планеты. Если мы начнем печатать деньги, мгновенно появится инфляция, рухнет экономика и произойдет обнищание населения.

Мы должны научиться жить по средствам и компенсировать дефицит бюджета надо не за счет увеличения акцизов и других налогов, а за счет прекращения воровства бюджета. Я много раз садился и считал: если провести грамотную реорганизацию бюджетных расходов, то денег в России точно хватит на всех. Россия в этом отношении действительно богатая страна.

Нужно, чтобы чиновники считали РФ не своей вотчиной (я барин, а вы холопы), а чтобы чиновники, наконец, осознали, что они государственные служащие, которых временно наняли для обслуги. И если они вас обслуживают плохо, то вы их меняете. Вот что чиновники должны, наконец, осознать. А бороться с COVID-19 надо не за счет курильщиков, а за счет рационального расходования имеющихся бюджетных средств и просто качественного выполнения своих обязанностей.

Спасибо и удачи в делах.