Сколько страховых заплатит ИП в 2021-2023 годах

Добрый день, уважаемые коллеги.

На 2021-2023 годы предложены размеры страховых взносов, уплачиваемые в фиксированном размере, и для многих ИП эта сумма получается довольно приличной.

«Проектом Минфина России, вносящим изменения в статью 430 НК РФ, предусмотрены следующие размеры страховых взносов: — на ОПС: в случае если величина дохода плательщика не превышает 300 тыс. рублей, то размер взносов за расчетный период составит: в 2021 году — 32448 рублей; в 2022 году — 34445 рублей; в 2023 году — 36723 рубля. В случае, если величина дохода плательщика за расчетный период превысит 300 000 рублей, к указанной сумме необходимо будет доплатить 1,0% с суммы превышения; — на ОМС: размер взносов за расчетный период 2021 года составит 8426 рублей, 2022 года — 8766 рублей, 2023 года — 9119 рублей».

Допустим, ИП заработал за 2021 год только 300 тысяч рублей, это по 25 тысяч в месяц. Копейки вообще. В 2021 году он должен заплатить: пенсионное страхование — 32 448 рублей и ОМС — 8 426 рублей. Итого 40 874 рубля страховых взносов.

С заработка в 300 тысяч брать 41 тысячу фиксированных страховых взносов — это беспредел. Ну нельзя же бесконечно увеличивать сборы! Да этих нечастных ИП-шников, с доходом до 5 млн рублей в год, надо вообще от всяких страховых взносов освобождать. Лишь бы они рабочие места создавали.

Думаете, 5 млн в год это много? Это всего-навсего 416 тысяч рублей в месяц. Из этих денег еще надо зарплаты (и попутные расходы) сотрудникам заплатить и семью кормить. Да пускай они работают, не трогайте этих ИП, не подходите к ним близко. Какие на хрен страховые взносы? Вот мое мнение.

Напишите в комментариях, может, я не прав? Может, надо больше с них брать? А может, 41 тысяча страховых — это мало, при доходе в 300 тысяч в год. Зла не хватает просто. Жду ваших высказываний. А еще жду вас на своем семинаре, где я расскажу, что делать, чтобы выжить. Прежде всего, это будет полезно для компаний на ОСН. Не сдохнем, выживем. Все у нас будет хорошо.

Удачи в делах.