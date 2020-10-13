Аванс для ФНС: юрлицам разрешат заранее платить налоги

Добрый день, уважаемые дамы и господа.

Не знаю, хорошая эта новость или нет. Но для налоговой эта новость точно хорошая. Думаю, что вы уже знаете, что для физлиц ввели уже так называемый «единый авансовый платеж». Вы как физлицо можете на 5 лет вперед отдать налоговикам деньги, и они будут из этой «копилки» потихонечку платить ваши имущественные налоги.

Законотворцы предлагает разрешить (пока что это все добровольно) юрлицам погашать свои налоговые обязательства перед бюджетом посредством единого налогового платежа. А уже сами налоговики будут эти деньги распределять по конкретным КБК (кодам бюджетной классификации).

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».

Минфин отмечает, что этот инструмент показал свою высочайшую эффективность при использовании во взаиморасчетах с физическими лицами, теперь они хотят его ввести и для юридических лиц. Если этот проект будет одобрен, то оплачивать по новой системе можно будет любые налоги, торговые сборы, страховые взносы. Но действующая система уплаты налогов по факту пока сохраняется.

Глава ФНС России господин Егоров в начале этого года заявил, что он собирается сделать из налоговых органов сервисную компанию. Не фискальную организацию, которая любой ценой взыскивает с вас налоги, а сервисную компанию. И один из сервисов, который предлагает Минфин, — это услуга, когда вы наперед все налоги «заплатили» в копилку, а потом у вас их потихонечку списывают.

Напишите в комментариях, поддерживаете ли вы идею Минфина, Кабмина и господина Егорова разрешить организациям платить налоги вперед? Если вы с этой идеей не согласны, то напишите, почему.

Коллеги, мой вам совет (наверное, это глупый совет, может быть, вы давно так делаете): станьте чуть более циничными и прагматичными. Давайте будем использовать все законные возможности, чтобы законно обрушить страховые, НДФЛ, прибыль, НДС и другие налоги. Но действовать будем законно.

В отличие от правительства Медведева, правительство Мишустина, поверьте мне, намного более адекватно. Вместе с тем, мне не очень нравится то, как они расходуют наши деньги. Мне, например, не нравится, что увеличиваются бюджеты на содержание силового аппарата, недавно подняли зарплату судьям. А на образование, культуру, муниципальные дороги бюджеты не увеличиваются почему-то. Но одновременно с этим уже принято решение потихонечку передать областные трассы в пользование системе «Платон». Это двоякая ситуация.

Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.