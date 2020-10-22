Прокуратура хочет спасти бизнес?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Прокуратура решила встать на защиту хозяйствующих субъектов. В 2020 году истек 5-летний запрет на проведение проверок малого бизнеса, установленный № 294-ФЗ. Пришло время проверять малый бизнес.

А 31 декабря 2020 года истекает установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438мораторий на проведение проверок в отношении большинства субъектов предпринимательства. Таким образом, все мероприятия по контролю, проведение которых было запрещено, могут начаться с 2021 года.

Генпрокуратура приступила к формированию ежегодных планов по проведению плановых проверок на 2021 год.

«Данная процедура призвана обеспечить законность контрольно-надзорных мероприятий, оградить хозяйствующие субъекты от необоснованного и неправомерного вмешательства контролеров в их деятельность». «Генеральной прокуратурой Российской Федерации утвержден Порядок формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым прокурорам необходимо оценить соблюдение органами контроля основных принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Будем надеяться, что прокуратура действительно будет защищать интересы бизнесменов и не даст государственным и муниципальным органам превышать свои полномочия в отношении бизнесменов.

«С учетом вышеуказанного прокуроры ориентированы на соблюдение риск-ориентированного подхода при планировании проверочных мероприятий и недопустимость увеличения их числа органами контроля».

Как вы думаете: прокуратура действительно качественно контролирует проверяющих и не позволяет им перегибать палку или это лишь видимость? Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Может быть, вы как-то с этим сталкивались. Я в этой части не знаю ответа.

Спасибо и удачи в делах.