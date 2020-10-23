От любви до 60 часов исправительных работ один шаг

Добрый день, коллеги.

Сегодняшняя информация не имеет никакого отношения к налогам. Просто недавно я анализировал судебную арбитражную практику и нарвался на одно судебное решение. Я его даже распечатал, когда читал — не верил своим глазам.

Ситуация жизненная. Жительница Пензенской области, ничего не подозревая, возвращалась домой вечером с сыном. Зайдя в квартиру, она обнаружила, что ее муж занимается любовью с молодой барышней. Жена, естественно, разозлилась и начала оскорблять эту молодую особу, которая бегала голой по квартире.

Дальше все произошло очень нестандартно. Эта молодая особа вместо того, чтобы извиниться и сгинуть, спрыгнула с койки, схватила супружницу за волосы и коленом влепила ей удар в область лица. Хозяйка квартиры, естественно, разозлилась и ножкой от табуретки стала отвечать любовнице мужа.

А дальше эта любовница вместо того, чтобы успокоиться, решила еще и свои права защитить. Она обратилась в больницу, чтобы снять побои и в полицию.

Суд признал эту любовницу потерпевшей. Потерпевшей! И наказал ревнивую жену 60 часами обязательных работ по ст. 6.1.1 КоАП РФ, якобы жена слишком сильно защищалась.

У нас же как считается, ты не виноват до тех пор, пока не было решения суда. Наш суд — это беспристрастный, самый справедливый суд в мире. Если суд решил, что виноват, то значит, виноват.

Вы на чьей стороне? На стороне любовницы, которая обратилась в правоохранительные органы и выиграла дело в суде, или на стороне жены? Лично я на стороне жены. Но мне интересно ваше мнение.

Желаю вам, дамы и господа, любить своих жен и мужей. Чтобы не пришлось отламывать ножки от табуреток, защищая свою честь и достоинство. А потом еще подвергаться принудительным работам на 60 часов.

Удачи в делах.