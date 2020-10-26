«Стучать» на клиентов стало проще

Добрый день, коллеги.

Сегодня мы поговорим о Росфинмониторинге.

Например, мы создали аутсорсинговую компанию, с помощью которой решаем ряд задач, в том числе спасаем главбуха от УК РФ и субсидиарной ответственности. Если эта аутсорсинговая компания управляет расчетными счетами своих клиентов, принимает наличку, регистрирует для собственника новые компании или управляет активами, то тогда вы должны встать на учет в Росфинмониторинг. Открыть там личный кабинет, написать много чего про себя и собрать какое-то досье на своих контрагентов.

Зачем нам стучать на своих? Мы хорошие же люди. А так как наш шеф не занимается отмыванием доходов, полученных преступным путем, не финансирует террористов и не финансирует распространение оружия массового уничтожения, то мы делаем это по формальному признаку. Потому что если мы это не сделаем, то нас оштрафуют как минимум на 400 тысяч рублей.

Чтобы все было гладко, Росфинмониторинг издал приказ, где он описывает, как вам пользоваться этим личным кабинетом. И вот это — один из немногих документов Росфинмониторинга, который я отношу к классу хороших, которые помогают налогоплательщикам.

Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

«Личный кабинет входит в состав государственной информационной системы „Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу“. При ведении личного кабинета Росфинмониторинг обеспечивает в числе прочего: техническое сопровождение предоставления и размещения пользователями документов (информации) в личном кабинете, в том числе обеспечение процедур автоматизированной загрузки документов (информации) в личный кабинет;

бесперебойную работу личного кабинета с использованием программно-технических средств Росфинмониторинга, за исключением случаев проведения технических, регламентных работ либо наступления обстоятельств непреодолимой силы;

актуализацию документов (информации), размещенных в личном кабинете, их хранение и защиту;

консультационную поддержку пользователей, в том числе посредством рассмотрения заявок, направленных пользователями через специализированную форму, размещенную на официальном сайте;

восстановление личного кабинета при обнаружении сбоев в его работе, в том числе в связи с попытками несанкционированного доступа к документам (информации), размещенным в личном кабинете;

проведение мониторинга и анализа состояния информационных ресурсов, технических и программных средств личного кабинета».

Здесь довольно много полезных вещей, но, по большому счету, нам-то это нафиг не надо. Нас заставляют регистрироваться в Росфинмониторинге, где они придумали сотню параметров, по которым мы должны «стучать». Это все не очень хорошо, но по крайней мере, создана система, при которой работа стала немного легче.

Недавно я консультировал бизнесвумен, рассказал ей, как регистрироваться в Росфинмониторинге, дал ей нормативную базу. Сам я не регистрировался у них на сайте. Мне это не надо. По закону мы не обязаны ничего собирать на наших клиентов. Позднее она мне пожаловалась, что на регистрацию она потратила пару дней, это было сложно. Ну а теперь это будет все в более цивильном, более упрощенном варианте. Деваться-то некуда, иначе штраф от 400 до 800 тысяч рублей. А оно нам надо, такие штрафы платить? Уж лучше выполнить все рекомендации, завести личный кабинет и пускай все будет нормально.

Спасибо и удачи в делах.