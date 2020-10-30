Чудеса техники: как сотрудник уволился по WhatsApp

Добрый день, коллеги.

Вы наверняка слышали, что у нас с октября появляется электронный кадровый документооборот, электронные трудовые книжки. Обычная трудовая книжка уже не потребуется. С нового года планируется этот электронный кадровый документооборот усовершенствовать. Вплоть до того, что заявление на увольнение можно будет подавать по электронке. Трудовые договоры тоже в электронный вид собираются перевести. Очень много новшеств. Я считаю эти новшества положительными. Зачем марать бумагу, когда есть компьютеры?

Есть довольно интересное судебное решение по этой теме.

Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 14.05.2020 по делу № 88-10258/2020

Дело было так: человек работал в одной организации и его уволили. А уволили его потому, что он написал заявление об увольнении через WhatsApp. Потом передумал и подал в суд иск, требуя восстановить его на работе, ссылаясь на то, что WhatsApp не является официальной «бумагой». Но его уволили по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Первая судебная инстанция решила, что если работник не подавал лично письменное заявление, то компания уволила его незаконно. А вот апелляция и кассация, наоборот, встали на сторону работодателя. Судьи решили, что если руководство компании по WhatsApp получило фотографию заявления сотрудника с указанием даты увольнения (а сотрудник написал заявление от руки, сфотографировал, отправил его и на работе больше не появлялся), значит, его уволили правомерно.

К чему эта новость? Просто чтобы вы знали «до чего техника дошла». Потому что у нас все больше и больше внедряются различные электронные штучки, мы потихонечку ко всему этому придем.

Например, с 1 июля этого года стартовал эксперимент, где жителям РФ будут выдавать электронные паспорта. То есть паспорт у вас будет не только бумажный (их никто не отменял), но и у вас будет электронный цифровой паспорт. На него вы сможете покупать билеты, совершать сделки купли-продажи недвижимости, просто имея в телефоне электронный цифровой паспорт.

В эту цифровую эпоху мы, россияне, действительно движемся очень высокими темпами. Мы намного опережаем европейцев и американцев в этом отношении. Я не хочу делать из этого выводы. Я просто хочу вам сказать, что это новый мир, добро пожаловать.

Вернусь к первоначальной теме. Если вы получите от сотрудника заявление об увольнении через какой-то мессенджер, и там будет написано: «Прошу меня уволить с такого-то числа», то знайте: судебная практика на вашей стороне, можете смело увольнять такого сотрудника.

Я считаю, что если все эти цифровые новшества использовать разумно, а не для того, чтобы сделать из всех нас цифровых рабов и контролировать каждый наш вздох и шаг, то все будет хорошо. Но давайте без крайностей, мол, если ты плохо себя будешь вести, то можно отключить твои карточки и паспорт одним нажатием кнопки.

Вышла целая концепция о том, как у нас будет внедряться со следующего года во всех отраслях искусственный интеллект и «цифра». Я добросовестно эту концепцию изучил, но до сих пор толком не определился. С одной стороны, это сильно облегчает жизнь. Но с другой стороны, у меня есть опасения, что это будет использоваться и против нас тоже.

Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях: согласны ли вы со всеми этими нововведениями, в том числе с возможностью писать различного рода заявления работодателям через мессенджеры? Или надо оставить все как было раньше на бумаге?

Спасибо и удачи в делах.