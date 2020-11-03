Семейное дробление: как потерять 34 млн рублей

Добрый день.

Когда вы читаете отрицательные статьи в деловых журналах, то относитесь к ним с легкой настороженностью. Приведу пример. Сейчас налоговики придираются к незаконному дроблению, доначисляют сумасшедшие недоимки, пени и штрафы.

И если у вас, допустим, в бизнесе есть ИП и ООО на УСН, и совокупный годовой доход больше 150 млн рублей, то налоговики уже начинают считать, что вы неправомерно используете упрощенку, и вас надо объединить и перевести на ОСН.

В чем тут ловушка?

Налоговики смогут это сделать, если докажут несамостоятельность каждой бизнес-единицы. Но просто одной взаимозависимости для объединения, мягко говоря, недостаточно. Взаимозависимость — это лишь один из элементов, на который могут обратить внимание. И он не самый главный. Но когда читаешь ту или иную статью в уважаемом издании, возникает ощущение: «Ой, опасно, если у тебя 2 или 3 компании занимаются одинаковым видом деятельности. Придут и доначислят».

Ну вот конкретный пример: ИП на упрощенке и ЕНВД занимались грузоперевозками и хранением зерна. Вместе с этим ИП-шником такой же деятельностью занимались супруга и сын (тоже как ИП). То есть семья. Казалось бы, что тут такого? Но налоговики пришли и доначислили им сумасшедшие налоги. Сначала было доначислено 47 млн рублей, потом цифра чуть-чуть уменьшилась. Плюс сумасшедшие штрафы за то, что они неправомерно использовали упрощенку. Потому что их совокупный доход превышал больше 150 миллионов.

И, просто прочитав эту статью в журнале, действительно, можно испугаться и сказать: «Ну, блин, теперь мне нельзя использовать упрощенку?» А когда я открыл судебное решение... Вы меня простите, но так безграмотно вести бизнес нельзя. Например, два дополнительных ИП существовали исключительно по формальному признаку. И выиграть арбитраж в данном случае было невозможно.

Как я уже сказал, отец, жена и сын стали ИП, по результатам налоговой проверки им доначислили 47 млн 316 тысяч 102 рубля налогов плюс 13 млн 77 тысяч 661 рубль пени, плюс 8 млн 118 тысяч 702 рубля штрафов. Потом суммы немного снизились.

Какие же ошибки они допустили?

«Суды установили, что в проверяемом периоде предприниматель осуществлял деятельность, связанную с организацией перевозок грузовым автотранспортом, деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, а также складирование и хранение зерна. При этом заявителем в качестве налоговых режимов применялся ЕНВД (деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом) и УСН с объектом налогообложения — „доходы“ (иная деятельность)».

Тут надо иметь не больше 20 машин. А у него по всем учетным документам их было 33-34. Это уже первая ошибка. Он уже слетает с ЕНВД на ОСН собственной безграмотностью. Хотя у него там совмещение было с упрощенкой. Но тут их объединили по другому принципу.

В документах он указывал все время 20 автомобилей, хотя к этим 33 машинам он еще брал в аренду 10-12 автомобилей. Его жена и сын брали дополнительные машины. При этом они арендовали у него машины всего за 500 рублей в месяц. Вы меня простите, это что за липа? Где можно за 500 рублей в месяц арендовать грузовой автомобиль? В течение всего срока договора аренды налогоплательщик (муж) производил капитальный и текущий ремонт автомобилей, а также предрейсовый осмотр. Ну, где здесь самостоятельность у двух других ИП-шников? Заправка автомобилей — еще одна ошибка этих взаимозависимых лиц. Автомобили жены и сына заправлялись на заправочной станции, принадлежащей самому налогоплательщику и, внимание, за его счет.

То есть жена и сын как самостоятельные бизнес-единицы сами машины не ремонтировали и не заправляли! Ну это же полнейшая липа!

Подборку контрагентов-заказчиков услуг для всех взаимозависимых лиц фактически выполнял тоже главный ИП-шник в рамках агентских договоров.

Я дальше даже перечислять не хочу. Здесь ошибок столько, что выиграть арбитраж невозможно никогда и ни при каких обстоятельствах. Мне жалко этих ребят. Потому что, вы знаете, попасть на несколько десятков миллионов — это сильно неприятно. Эти сумасшедшие недоимки, пени и штрафы могут привести к разорению бизнеса.

Пусть бизнесмен ходит на свободе, будет живым и здоровым, создает национальное достояние страны и продолжает платить налоги. Нельзя убивать бизнес из-за одноразового поступления в бюджет.

Спасибо и удачи в делах.