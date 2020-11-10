Банкроты, у меня для вас две новости...

Добрый день, дамы и господа.

Если у вас есть организация, которая последнее десятилетие по уши была завязана на обнале, я бы, конечно, рекомендовал от нее потихонечку избавиться. Например, переведя обороты и активы на другие организации. Как это сделать безопасно, не восстанавливая НДС при выводе активов, и как одновременно избавиться от виртуальных товарных остатков, я это рассказываю на семинарах. Приходите, не пожалеете.

После того, как вы эту организацию «очистили», то, конечно, от нее надо избавиться. И один из способов, который все эти годы использовался, это управляемое банкротство. Да, я в курсе, что есть две статьи УК РФ за преднамеренное и фиктивное банкротство. Но, тем не менее, если грамотно все делать, то никаких проблем с управляемым банкротством не возникало.

Но тут нужно знать две вещи. Есть у меня для вас хорошая новость и есть плохая. Начну с плохой. Планируется, что с 1 января 2021 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»будет отменен. Вместо него будет новый закон о банкротстве. И согласно новому закону, управляемое банкротство будет больше невозможно. Не хочу влезать в детали, там слишком много информации. Просто знайте, что если новый закон примут, управляемое банкротство будет невозможно.

Что делать?

Можно попробовать запустить эту процедуру до вступления в силу нового закона.

А теперь хорошая новость. Если раньше у компании, которая банкротится, были какие-то товары, материалы или сырье, и она во время процедуры банкротства их распродавала, то с них нужно было платить НДС. А сейчас, согласно вновь принятому федеральному закону, та компания, которая банкротится, может распродавать все свои товары, работы или услуги без НДС.

То есть она работает на ОСН, идет процедура банкротства и все, что она продает, идет без уплаты НДС. Что, согласитесь, очень и очень хорошо. Особенно если вы делаете так называемое управляемое или контролируемое банкротство.

Здесь вносятся изменения в пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, а п. 2 ст. 146 НК РФ освобождает операции от НДС. И теперь у нас от НДС освобождены товары, работы или услуги, изготовленные и/или приобретенные, выполненные, оказанные в процессе осуществления хозяйственной деятельности после признания должников, в соответствии с законодательством, несостоятельными банкротами.

То есть идет процедура банкротства, и все, что вы продаете, освобождается от НДС. Это хорошая новость. Ну, кто успеет воспользоваться такой возможностью, воспользуйтесь. Да и в целом, даже если не успеете воспользоваться процедурой управляемого банкротства, если, не дай бог, в будущем году подпадете в такую нехорошую ситуацию, то 20% НДС сэкономите. А реализация будет, если считать точно, в 16,7%, эти деньги лишними не будут.

Надеюсь, эта информация пошла вам на пользу. Более детально все законные способы экономии НДС, налога на прибыль, страховых взносов, НДФЛ и так далее мы рассматриваем на семинаре. Приходите, не пожалеете. Еще никто не пожалел. Причем все эти способы я даю, защитив каждый из них письмами ФНС, Минфина, судебной практикой, законами и даже понятийным аппаратом. Ничего лишнего я не даю уже 17 лет.

И все эти 17 лет я проповедую легальную работу. Как некоторые пишут под моими роликами: «Туров ж#пу лижет налоговикам». Нет, я просто проповедую легальную работу, потому что в нашей стране можно работать легально, можно законно экономить на всех перечисленных налогах и при этом продолжать добиваться успеха. Все эти идеи, которые вы иногда слышите от налоговиков, ОБЭПа, что, типа, в нашей стране легально работать невозможно — все это чушь. И в начале каждого семинара я вам даю математическую модель, с помощью которой вы можете точно посчитать, сможет ли ваша организация работать легально или нет.

Спасибо и удачи в делах.