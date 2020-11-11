Последний рубеж: как не сесть за долги по налогам

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодняшняя новость хорошая, она помогает бизнесменам, скажем так, не сесть. В чем дело-то? Если, не дай бог, вы, будучи ИП или директором (учредителем) ООО попали под уголовную статью за неуплату налогов, то раньше вы могли освободиться от уголовной ответственности, если погасите недоимки до первого судебного заседания. Это можно было сделать на основании примечания к ст. 199 УКРФ.

А теперь вы можете быть освобождены от уголовной ответственности (после уплаты всех недоимок) вплоть до удаления судей в совещательную комнату для вынесения приговора как в первой инстанции, так и в апелляции. То есть если вы чувствуете, что вам светит реальный срок, то вы должны успеть заплатить налоги, снизив сумму недоимки, пеней и штрафов до величины меньше 2,7 млн рублей. Именно с этой суммы начинается уголовная ответственность у физических лиц и ИП (ст. 198 УК РФ). А у юридических лиц эта сумма должна быть меньше 15 млн рублей. Но там есть нюансы.

И если вы успеете заплатить налоги, снизив величину недоимки до «неуголовной статьи», вы сможете это сделать до того, как состоится судебное заседание, где будет выноситься приговор. Например, за сутки до вынесения приговора пришли, предъявили документы и все, вы освобождаетесь от уголовной ответственности.

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 336-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

«...возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, до назначения судебного заседания»может являться основаниям для прекращения уголовного преследования.

Но вот тут давайте остановимся. Потому что может быть, я прямо сейчас допустил ошибку. Я основывался на своей предыдущей практике, говоря, что нужно снизить до величины меньшей, чем максимальный порог недоимки. Пусть меня поправят специалисты по УК РФ. Я не боюсь быть неправым. Если я допустил какую-то ошибку, лучше поправить, чтобы всем нам потом не вляпаться.

Но если тут написано, что «долг перед государством» нужно погасить в полном объеме, то, значит, до судебного заседания, где будет выноситься приговор, надо полностью погасить недоимки, пени и штрафы. Это освободит вас от уголовной ответственности.

Специалисты по уголовному праву, напишите, пожалуйста, в комментариях, как на самом деле правильно.

«Согласно части первой статьи 28.1 УПК РФ „Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба“, обязательным условием прекращения уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении налогового преступления или преступления, связанного с уклонением от уплаты страховых взносов в государственный внебюджетный фонд, являлось возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, до назначения судебного заседания».

Так было раньше. Я уже говорил об этом.

«Внесенными изменениями из текста части первой статьи 28.1 УПК РФ исключается указанное ограничение — „до назначения судебного заседания“, что создает условия для освобождения от уголовной ответственности лиц, возместивших в полном объеме ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, уже в ходе судебного разбирательства».

Но до удаления судей в совещательную комнату для вынесения соответствующего приговора. Это хорошая новость. Есть два варианта. Первый вариант — снижаем до уровня меньше, чем наступает уголовная ответственность. Моя идея, вероятно, она ошибочна. И второй вариант — возмещение ущерба в полном объеме. Попрошу вас прокомментировать.

Знаете, работая с законодательством и с нормативной базой ежедневно, я встречаю довольно разнонаправленные тенденции. В чем они заключаются? С одной стороны, по многим направлениям наше государство продолжает ужесточать ситуацию, с другой стороны, выходит довольно много очень здравомыслящих послаблений. К сожалению, экономические показатели РФ оставляют желать лучшего. Цифры разные. Например, в одном из последних докладов я видел, что за истекшие 10 лет российская экономика выросла на 11%. При этом среднемировая экономика выросла на 45%. Экономики развивающихся стран выросли более чем на 70%.

Вчера я посмотрел новый доклад, в нем уже написано, что российская экономика за истекшие 10 лет выросла только на 9%. Среднемировая экономика выросла более чем на 35%. А вот, например, Китай вырос на 103%. То есть, честно говоря, роста у нас никакого нет. У нас стагнация. Потому что если экономика растет на 1,2% в год, то это лишь условный рост. Мы видим обнищание населения. Мы видим эту жуткую стагнацию. Всем все надоело. Всех все бесит. И весь мир нас в разы буквально опережает по росту экономики.

Это все правда. И это создает очень негативный фон. Особенно осень 2020 года, тут и коронавирус, тут и давление налоговых органов, тут и во многом ужесточающее законодательство. Но все же, как человек, который каждый день работает с нормативной базой, я скажу, что выходит довольно много положительной нормативной базы. Ну, реально много. Это один из элементов положительной нормативной базы.

Спасибо и удачи в делах.