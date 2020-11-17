Инспекционные визиты: как ФНС обойдет мораторий на проверки в 2021 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

На днях увидел новость: «Путин запретил проверять малый бизнес в следующем году». Думаю: блин, что-то не то. Не может такого быть, чтобы Путин запретил проверять малый бизнес в следующем году. Где же налоговики тогда будут брать деньги? Решил разобраться. Изучил Информацию Минэкономразвития от 30 октября 2020 года, в которой написано, что в 2021 году будет действовать мораторий по плановому контролю для малого бизнеса. Речь идет о новом, по-моему, № 248-ФЗ, он еще не вступил в силу.

Стал копать дальше и нашел: «Вместо плановых проверок инспекторы в 2021 году будут наносить визиты». А у меня слово «инспекторы» ассоциируется с налоговиками. Думаю: ни фига себе, мало того, что Путин запретил проверять малый бизнес в следующем году, так теперь не будет и плановых налоговых проверок. И в 2021 году инспекторы будут наносить какие-то визиты. А еще в будущем году проверки могут проходить дистанционно.

Ну не может такого быть. Это не имеет отношения к этим заголовкам. Короче, вышел новый Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Там появилась статья 70. Инспекционный визит. Скажу сразу: все эти инспекционные визиты не имеют отношения к налоговым органам. И я вам сейчас это докажу.

Первое.

Эти инспекционные проверки не имеют отношения к налоговикам, потому что в этом федеральном законе в статье2. Сфера применения настоящего Федерального закона, в п. 5 написано:

«Положения настоящего Федерального закона не применяются к организации и осуществлению следующих видов государственного контроля (надзора): 1) налоговый контроль; 2) валютный контроль; 3) таможенный контроль».

То есть № 248-ФЗ не применяется к налоговикам и таможенникам, соответственно, они не будут делать никаких инспекционных визитов.

Второе.

Новость по поводу того, что Путин запретил проверять малый бизнес в следующем году — все это тоже полная ерунда. Там столько исключений, что те, кому надо вас проверить, например, налоговикам, они вас проверят. Но, тем не менее у нас появилась новая форма контроля — так называемый инспекционный визит. Подчеркиваю сразу: это не имеет отношения к налоговикам. Так как это что-то новое, давайте я два слова скажу, что же такое инспекционный визит.

«1. Под инспекционным визитом в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 2. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 4. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта».

Вот на этом хочу остановиться. Дело в том, что в прессе пишут по поводу инспекционного визита:

«Начиная с 01.07.2021 плановая проверка может быть заменена инспекционным визитом, если за 20 дней до ее проведения будет принято соответствующее решение. На уведомление об этом проверяемых юрлиц и ИП отведут 10 дней».

То есть в статье написано, что на уведомление отведено 10 дней. Но я не верю никогда статьям. Я всегда это проверяю по законам. Я открываю закон, а тут написано, что

«инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта».

И тут у меня шарики за ролики заезжают. Так все-таки будут уведомлять или не будут? Зачем все это придумано?

«Разработанный Минэком документ — это ответ на предложение президента о продлении моратория на проверки малого бизнеса».

Ну то есть должен быть мораторий на проверки малого бизнеса: проверять не будем, а будем наносить инспекционные визиты. Но я очень надеюсь, что чиновники не будут трактовать эти нормы закона в свою пользу, и что инспекционных визитов в 2021 году не будет, за исключением, конечно же, налоговиков и таможенников.

Вывод

Налоговиков по-прежнему никто не собирается ограничивать, потому что бюджет надо пополнять. И налоговые проверки продолжатся в обычном порядке. Квоты «среднего чека» на 2021 год будут увеличены. И все у нас с вами будет хорошо, мы будем радоваться жизни. На семинаре я расскажу, как научиться работать легально, а государство будет заставлять вас работать легально, в том числе с помощью новой версии АСК НДС-2, которая, по сути дела, ставит крест на обнале. С вас будут взыскивать, не считаясь с тем, выживете вы или нет. Приходите на семинар, там я расскажу, как выжить, как позаботиться о себе так, чтобы все было полегче и попроще.

Спасибо и удачи в делах.