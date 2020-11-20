Как изменится регистрация ООО и ИП после 25 ноября 2020 года

Добрый день, уважаемые коллеги!

Если вы после 25 ноября решите зарегистрировать ИП или ООО, или внести изменения в уставы, или внести изменения в ЕГРЮЛ, то внимательно изучите сегодняшние документы. Потому что поменялось все. Поменялись абсолютно все формы. Некоторые вообще исчезли и появились новые. Не делайте ошибку, чтобы лишний раз не бегать к нотариусу и не платить пошлину.

Приказ ФНС России от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Документ вступает в силу 25 ноября 2020 года. Этим приказом изменена форма №Р11001, исчезли формы №Р130 и №Р1400. Теперь вместо нее будет форма №Р13014, которая в одном лице будет являться заявлением и о госрегистрации изменений, внесенных в учредительные документы, и о внесении сведений в ЕГРЮЛ.

Поменяли все формы как для ООО, так и для ИП.

Приказ ФНС России от 12.10.2020 №ЕД-7-14/743@ «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов».

Теперь вы можете зарегистрировать себя и свою организацию в форме электронных документов, в том числе с использованием МФЦ (в некоторых регионах это уже запущено).

Просто имейте в виду, что если вы собираетесь что-то регистрировать, вы можете это сделать в электронном виде. Но вот формы стали абсолютно новыми.

Жду ваших лайков, потому что я даю полезную информацию. Лишний раз, благодаря мне, вы не совершите ошибок и не потратите деньги и время. Комментарии тоже приветствуются.

Спасибо и удачи в делах.