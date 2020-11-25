ФНС всех оцифрует и соберет налоги автоматически

Добрый день, коллеги.

Недавно своим выступлением на Всероссийском налоговом форуме нас осчастливил Даниил Егоров, глава ФНС России, который рассказал о том, как они собираются в 2021 году обрадовать налогоплательщиков. Например, обрадуют тем, что весь бизнес станет намного прозрачнее. Налоговики собираются к 2022 году перейти к:

контролю каждой транзакции на территории РФ;

безотчетной работе налогоплательщиков, потому что все сделки В2В будут осуществляться по стандартизированным формам на единой платформе;

освобождению налогоплательщиков от необходимости самостоятельно исчислять и уплачивать налоги. За вас все это будут делать налоговые органы.

Полный анализ вы можете посмотреть в моем блоге.

Дам лишь одну цифру из выступления Егорова. За 4 года эффективность работы налоговых органов только по НДС увеличилась в 19 раз! То есть количество незаконных вычетов НДС снизилась в 19 раз.

Пятый год подряд в конце ноября я объявляю о продаже новогодних комплектов. Никакой рекламы не собираюсь давать, что-то рассказывать, показывать. Вы посмотрите и выберете для себя тот вариант оптимизации налогов и тот вариант обучения, чтобы войти в новый год подготовленными. Каждый выберет себе по кошельку и по силам. Посмотрите, что каждый из этих комплектов включает. И получите удовольствие, сделав работу самостоятельно, не дожидаясь, пока за вас ее сделают налоговики.

Приведу вам лишь еще один пример. Налоговики ввели у себя так называемую аналитическую работу. Что такое аналитическая работа? Благодаря новой версии АСК НДС-2, которая заработала в июне этого года, налоговики теперь видят каждую транзакцию по НДС и каждую транзакцию по физлицам. Видят абсолютно все. И налоговикам поставлена задача выявлять в этих цепочках малейшие разрывы, готовить соответствующее досье. С этим досье приходить к налогоплательщику и задавать ласково вопрос: «Что делать будем?» Большинство соглашаются добровольно заплатить налоги.

В 2018 году, благодаря этой работе, налогоплательщики добровольно доплатили государству 78 млрд рублей, уже в 2019 году эта цифра была 130 млрд рублей. Несмотря на пандемию, в 2020 году — 104 млрд рублей.

С помощью знаний, которые вы получите не зависимо от выбранного комплекта, вы не просто начнете получать прибыль, вам ничего им не придется доплачивать в бюджет. Вы самостоятельно сможете защитить себя и оптимизировать все налоги и сборы. В отличие от прошлых лет, я не собираюсь детально рассказывать, что включает в себя каждый из комплектов, что там написано, как-то это еще рекламировать. Подобную распродажу мы делаем каждый год. Кому интересно — откройте, посмотрите, позвоните в мою компанию, задайте дополнительные вопросы, вам все разжуют.

А я хочу искренне пожелать вам закончить 2020 год с улыбкой и с ощущением того, что дальше вы будете находиться в безопасности в своей семье и бизнесе. Можете меня критиковать как угодно, но те, кто купит комплект и выполнит те рекомендации, которые я даю, действительно смогут обеспечить себе безопасность.

Спасибо и удачи в делах.