Бывшим ЕНВД-шникам: как считать доходы и расходы на УСН

Добрый день, уважаемые коллеги!

Начнем неделю с хороших новостей.

Если вы работаете на ЕНВД и планируете перейти на упрощенку, то этот документ для вас. Вы узнаете, как на УСН определять доходы и расходы. Для переходящих с ЕНВД пригодится.

Письмо ФНС России от 16.10.2020 №БВ-4-7/16990

Налоговики делают обзор правовых позиций по налогам за 3 квартал 2020 года. Не думаю, чтобы вы будете в восторге от этого письма, потому что оно написано довольно сложным юридическим языком. Давайте перескажу вам парочку примеров.

Если налоговики признали задолженность у физлица безнадежной, то никакой прокурор не может после этого взыскать с вас долг. Или, например:

«Судебная коллегия пришла к выводу, что при рассмотрении настоящего дела суды не дали оценки законности действий налогового органа и поведению налогоплательщика на стадии принятия решения и не установили, являлось ли доначисление налогов результатом выражения оценки законности действий налогоплательщика, данной налоговым органом в пределах имевшихся у него полномочий, либо причиной доначисления налогов обществу стало игнорирование инспекцией положений Налогового кодекса Российской Федерации и (или) возражений налогоплательщика, представленных на акт налоговой проверки, доказательств налогоплательщика, тому подобные грубые нарушения».

А теперь «перевод»: если во время проверки налоговики сами нарушили закон, или они халатно рассмотрели ваши возражения на акт налоговой проверки и как-то нарушили ваши права при рассмотрении акта налоговой проверки, вы можете всю эту проверку опротестовать.

Если вы находитесь за пределами России больше 183 дней в году, то вы не являетесь налоговым и валютным резидентом Российской Федерации. Но Путин подписал Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 265-ФЗ, и теперь, даже находясь по большей части за границей, вы все-таки хотите стать резидентом РФ, то вам нужно написать заявление в налоговую.

Между прочим, часто это очень выгодно. Потому что если вы физлицо-резидент РФ, то в России у вас будут налоги намного меньше, чем в Швеции, в Дании, в Германии или почти в любой европейской стране.

Мне вообще непонятно, зачем Минфин выпустил этот документ. Но если вы хотите знать, как государство должно правильно привлекать вас к налоговой ответственности, то это письмо для вас, изучайте.

Надеюсь, информация была вам полезна.

Спасибо и удачи в делах.