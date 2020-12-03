Эти декларации по НДС с 1 января 2021 года признают недействительными

Добрый день, уважаемые коллеги.

На недавно прошедшем Всероссийском налоговом форуме выступал глава ФНС России Даниил Егоров, где он рассказал о победах налоговиков в области уплаты НДС. Например, с 2016 года количество незаконных вычетов НДС снизилось в 19 раз. И что сейчас разрыв в НДС составляет всего-навсего 0,43% от всех оборотов. В блоге есть мой подробный разбор этого выступления.

А сейчас поговорим об одном маленьком, но важном моменте по НДС, описанном в Федеральном законе от 23.11.2020 № 374-ФЗ. Этот закон добросовестно вступает в силу с 1 января 2021 года. Теперь ту или иную декларацию по НДС можно признать непредоставленной и отправить ее назад налогоплательщику, давая ему 5 дней на исправление. А если в течение 5 дней налогоплательщик декларацию не поправит или поправки не устроят налоговиков, точнее, программу, то декларация будет считаться несданной.

И представьте себе, вы заплатили контрагенту деньги, он вам выставил счета-фактуры, вы приняли НДС к вычету, а после этого у контрагента декларацию не принимают. Знаете, что это будет означать для вас? Вам придется заплатить НДС в полной мере. А также заплатить налог на прибыль.

В каких случаях автоматическая система уплаты НДС может признать декларацию не соответствующей действительности?

Первый случай: если декларация подписана неуполномоченным лицом. Например, вы уехали в отпуск и забыли выдать доверенность заместителю директора, который подписал эту декларацию. А у налоговиков нет доверенности, выданной директором, значит, декларация недействительна. Второй случай: если человек, который подписал декларацию, будет дисквалифицирован. Когда вы начинали работать с организацией, вы проверили ее на признаки самостоятельности добросовестности, вы взяли у нее устав, выписки из ЕГРЮЛ и так далее. У компании есть помещение, люди, материальные активы и реальная экономическая деятельность. Они сдают декларации, платят какие-то налоги и так далее. И вы с ним работаете.

А потом, через 2,5 месяца уполномоченное лицо, которое подписывает декларации, по каким-то причинам дисквалифицируют. А он взял и подписал декларацию, будучи уже дисквалифицированным. А налоговики будут смотреть не на момент, когда вы работаете, был он дисквалифицирован или нет, а на момент подписания декларации.

Откуда вы узнаете, что его дисквалифицировали? Нам теперь сидеть на сайтах ФНС России и все это перепроверять? Или помер, все, тоже досвидос. Или в ЕГРЮЛ каким-то образом налоговики внесут запись о недостоверности сведений об этом руководителе.

Но это, как мне кажется, еще цветочки. Напомню, что все это будет анализировать автоматическая система, а не люди. В № 374-ФЗ есть еще одно интересное обстоятельство, что теперь налоговики к лету должны будут разработать, скажем так, список критериев, которым должна соответствовать каждая ваша декларация. Не только декларации контрагентов, но и ваша. Это правило вступит в силу с 1 июня 2021 года.

И если декларация, которую вы сдали после 1 июня 2020 года, не будет соответствовать определенным критериям и параметрам, которых еще никто не знает, то вам ее тоже вернут на «исправление».

Как вы считаете: пойдут ли на пользу эти изменения честному налогоплательщику? Как вы считаете, с учетом всего сказанного, сохранится ли после 1 января обналичка? Подчеркиваю, я вам дал только одну десятую всей информации, которая «заработает» с нового года.

Спасибо и удачи в делах.