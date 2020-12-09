ФНС рассказала, что делать после отмены ЕНВД

Добрый день, уважаемые коллеги.

ФНС России выпустила реально шикарное письмо. Рекомендую его изучить, потому что, скорее всего, оно вам пригодится.

Письмо ФНС России от 20.11.2020 №СД-4-3/19053@ «О направлении разъяснений в связи с отменой ЕНВД»

Мы все знаем, что с 1 января 2021 года отменяется ЕНВД. B вот в этом письме налоговики очень качественно разъясняют различного рода ситуации, связанные с отменой ЕНВД.

На какой режим налогообложения могут перейти налогоплательщики ЕНВД после его отмены

В этом письме налоговики рассказывают, на какой режим налогообложения после отмены ЕНВД вы можете перейти. Естественно, они упоминают ОСН, УСН 6% или 15%, ПСН (патентная система налогообложения).

Если у вас совсем микроскопический бизнес, и вы работаете в одиночку, то вы можете перейти на НПД (налог на профессиональный доход). Но тут очень низкие обороты, и вы не сможете набирать сотрудников.

По вопросу необходимости предоставления заявления о снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД в связи с отменой данного режима налогообложения

«Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме (письмо ФНС России N СД-4-3/13544@ от 21.08.2020)».

В какой налоговый орган необходимо представлять налоговую декларацию по ЕНВД за 4 квартал и в какой срок после 01.01.2021

«Налогоплательщик ЕНВД обязан представлять налоговые декларации по итогам налогового периода не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода (пункт 3 статьи 346.32 Кодекса). Уплата ЕНВД производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД в соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 Кодекса (пункт 1 статьи 346.32 Кодекса). Таким образом, налоговую декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2020 года необходимо представить не позднее 20.01.2021, уплатить налог не позднее 25.01.2021».

С 2021 года ЕНВД не применяется. Каков порядок перехода плательщиков ЕНВД на применение УСН?

В первую очередь нужно подать заявление о переходе на упрощенку не позднее 31 декабря 2020 года. Потому что если вы не подадите заявление о переходе на специальный налоговый режим, то вас автоматически переведут на ОСН. Заявление нужно предоставить в тот же самый налоговый орган, где вы стояли на учете.

Организация применяет две системы налогообложения: ЕНВД и УСН. По установленным главой 26.2 Кодекса критериям, организация не вправе будет в 2021 году применять УСН. Нужно ли сообщать об этом?

«При несоблюдении налогоплательщиком условий применения главы 26.2 Кодекса в 2021 году в том числе по доходам, включая доходы от видов деятельности, в отношении которых ранее применялся ЕНВД, налогоплательщик утрачивает право на применение УСН и обязан сообщить об этом в налоговый орган в вышеуказанном порядке».

По вопросу необходимости уведомления налогового органа о переходе на применение УСН, налогоплательщиками, совмещающими ЕНВД и УСН

«Налогоплательщики, ранее уведомившие налоговый орган о переходе на УСН, признаются налогоплательщиками, применяющими УСН и после 01.01.2021 в том числе по доходам, которые до 2021 года облагались ЕНВД. В этой связи подавать повторное уведомление о переходе на УСН не требуется».

Будет немного непрофессионально с моей стороны, если я не буду разжевывать это детально. Я и так выхватывал лишь отдельные куски, поэтому давайте разберем парочку наиболее интересных моментов, может быть, связанных с ОСН. А если вы раньше работали на ЕНВД, изучите это письмо самостоятельно.

По вопросу налогообложения организацией доходов, полученных в период применения общего режима налогообложения от реализации товаров, приобретенных в период применения ЕНВД

Сначала нужно разделить кассовый метод от метода начисления. Если речь идет о кассовом методе, при условии, что оборот вашей компании был меньше 1 млн рублей за квартал, то:

«Если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без налога на добавленную стоимость (далее – НДС) не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал, то в соответствии с пунктом 1 статьи 273 Кодекса организация вправе определять доходы (расходы) по кассовому методу».

То есть сумма реализации товара, который она купила на ЕНВД, но будет продавать на ОСН, образует налогооблагаемую базу по налогу на прибыль по мере поступления денег. А вот если это был метод начисления, то неважно, когда поступили деньги. Если вы отгрузили товар, который купили до 1 января 2021 года (на ЕНВД), то у вас возникает налоговая база и тут же появляется возможность поставить все это хозяйство на затраты.

Если же у вас была предварительная оплата (кассовый метод), которую внесли еще в декабре, а отгрузка будет в январе, то:

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 251 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления. <…> Следовательно, для налогоплательщиков, использующих метод начисления, доходы от реализации товаров (работ, услуг), в отношении которых получен аванс (оплата, частичная оплата) в периоде применения налогоплательщиком ЕНВД учитываются в целях исчисления налога на прибыль организаций в периоде применения им общего режима налогообложения».

В свое время Минэкономразвития, получив документы от службы бизнес-омбудсмена Титова, направляло письмо в Минифин. В этом документе Минэкономразвития просило Министерство финансов не отменять ЕНВД, а инициировать закон о продлении этого спецрежима хотя бы до 2024 года. Минфин в ответ написал, что ЕНВД все равно отменят. Потому что, как написал Минфин (скажу простыми словами): «Теперь мы можем контролировать каждую копейку на территории РФ. А раз мы можем это делать, то зачем нам оставлять ЕНВД? ЕНВД у нас был для тех времен, когда мы не могли контролировать финансовые потоки. А теперь все под контролем, и мы можем взимать налоги с каждой транзакции. Мы отменяем ЕНВД, чтобы в бюджет больше поступало налогов».

Минэкономразвития в своем письме писало, что при отмене ЕНВД налогоплательщик будет вынужден перейти, например, на УСН. И налоги для этого бизнесмена вырастут от 50% до 300%. А если налогоплательщик вынужден будет переходить с ЕНВД на ОСН, то его налоги вырастут в 3-7 раз, то есть на 300-700%.

Опрос

Не кажется ли вам, что эти цифры Минэкономразвития были завышены? Есть ли у вас уже собственные расчеты? Считали ли вы, насколько для вас вырастет сумма налогов? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши расчеты. Это важно. Бизнесмены должны знать, что происходит у соседа и к чему готовиться. В конце концов, пострадает даже не бизнесмен, а конечный покупатель. За все будет платить потребитель.

По всей видимости, бизнесмены будут вынуждены поднять цены, но тут другая проблема. Мы упираемся в потолок платежеспособного спроса. Потому что в экономике немножко стагнация. Платежеспособность просто падает. Например, недавно глава Счетной палаты (бывший министр финансов) господин Кудрин заявил, что по результатам этой осени из-за второй волны пандемии коронавируса разорятся не менее 1/3 российского микро-, малого и среднего бизнеса. Исходя из этого комплекса факторов, ЕНВД-шников ждет еще и увеличение налогообложения.

Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. А если вам нужны услуги по оптимизации налогов, то обращайтесь к моим специалистам. Мы занимаемся этим уже почти 20 лет.

Спасибо и удачи в делах.