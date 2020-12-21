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Владимир Туров
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Кому положены льготы по налогу на имущество организаций

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Добрый день, уважаемые коллеги.

Эта новость вам нужна, если ваша организация попала под льготы по налогу на имущество организаций на основании № 320-ФЗ, который внес изменения в № 172-ФЗ, «согласно которым расширен перечень категорий организаций — налогоплательщиков, освобождаемых от исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на имущество организаций».

И в части освобождения от уплаты налога на имущество организаций за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня вам рекомендовано заполнять налоговую декларацию с применением кодов налоговых льгот согласно приложению к письму.

Письмо ФНС России от 20.10.2020 №БС-4-21/17206@ «О кодах налоговых льгот для применения статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ (в части освобождения от налогообложения имущества организаций) и о внесении изменений в письмо ФНС России от 10.06.2020 №БС-4-21/9576@».

Под льготу попадают организации развития малого и среднего бизнеса, которые зарегистрировались в период с 1 декабря 2018 по 29 февраля 2020 и попали в реестр пострадавших отраслей. Они не должны платить налог на имущество.

Также под льготы попали организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. И многие другие. Полный список льготников найдете в письме.

Даже если вы знаете, что ваша организация не должна платить налог на имущество, все равно рекомендую вашему бухгалтеру воспользоваться этим документом, чтобы правильно указать коды в налоговой декларации. В этот сложный для экономики и для каждого бизнесмена период любая копейка, сэкономленная на налогах, не помешает.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Владимир Туров
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