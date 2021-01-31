Как изменится жизнь «маркировщиков» в 2021 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Про маркировку я уже вам рассказывал 320 раз. И вот очередной документ:

Про сам приказ говорить не буду, он очень толстый. Нет смысла говорить про эту маркировку. Я расскажу немного о другом.

После 11 января нам с вами нужно будет сдавать специальные отчеты в налоговую инспекцию по перевозке, хранению или реализации, если мы занимаемся любыми маркированными товарами. А учитывая, что не пройдет и пары лет, как у нас будет маркироваться все, кроме воздуха. Так что приготовьтесь, пожалуйста.

Данные о реализации подобных товаров нужно будет указывать в декларации по НДС. А еще налоговики обновили систему АСК НДС-2, и теперь все это хозяйство на уровне, скажем так, искусственного интеллекта, будет перепроверяться по всем цепочкам. И по всем этим цепочкам маркировка должна совпадать, а параллельно идет цепочка по НДС (по счетам-фактурам и декларациям). Все будут состыковать, и все это должно совпадать, включая, отчетность упрощенцев и спецрежимников, и то, что они продали, должно будет состыковываться с компаниями на ОСН и с теми декларациями по НДС, которые они подали. Вот что главное в маркировке.

То есть система устроена таким образом, что маркировка подстыкована к НДС, к налогу на прибыль и к декларациям. И я пока не знаю ни одного способа, как от этого уйти. Как теперь это будет работать, не имею ни малейшего понятия.

Но зато я знаю, как легально снизить налоги и как сделать так, чтобы, несмотря на все эти системы контроля, ваш НДС, страховые взносы, НДФЛ и налог на прибыль при 100% легальной работе, совокупной уплате налогов в бюджет были меньше, чем когда вы легализовывали налоги старыми способами 2020 года. Вот это я знаю точно, на ближайшем семинаре расскажу.

Спасибо и удачи в делах.